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Новости атака на Черкащину
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Враг атаковал объект инфраструктуры на Черкасщине

Шахеды атаковали Черкасскую область

Утром 21 апреля российские захватчики атаковали Черкасскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БПЛА. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры.

"Обращений от населения о повреждении имущества пока нет. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

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обстрел (27165) Шахед (994) Черкасская область (49)


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Як там наше енергетичне перемир'я, товарисьч Зеленський? Як і шашликі на 9 травня?
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21.04.2025 08:37 Ответить
 
 