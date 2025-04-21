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Враг атаковал объект инфраструктуры на Черкасщине
Утром 21 апреля российские захватчики атаковали Черкасскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БПЛА. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры.
"Обращений от населения о повреждении имущества пока нет. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.
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показать весь комментарий21.04.2025 08:37 Ответить Мне нравится 1
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