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Новости Атака беспилотников
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Россия тестирует новые дроны "Молния" около линии фронта, - Синегубов

Новые ударные дроны РФ Молния. Россия их тестирует

Сейчас российские оккупанты тестируют свои новые дроны "Молния", которыми атакует, в частности, Харьков.

Об этом в комментарии "Новости Live" заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны "Молния-1", "Молния-2". Они опасны, сейчас фиксируем и считаем, что сейчас враг их пока тестирует. Потому что по городу Харькову наносятся удары, однако они не такие массированные. Больше ударов этими "молниями" по Купянску, по населенным пунктам, которые приближены к линии фронта или к границе. Однако видим уже новые генерации, поэтому враг тестирует", - сказал он.

Также читайте: Россияне обустраивают "антидронные коридоры" в Курской области, - ГПСУ

Автор: 

беспилотник (3601) дроны (3923) Синегубов Олег (560)


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Стаття трохи вводить в оману. Ці дрони уже більше півроку запускають різних модифікацій, деякі фанерні дешеві в виробництві, але досить небезпечні заряд від 3 в старіших до 10 кг в новіших моделях.
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22.04.2025 14:18 Ответить
питання і проблема не в дронах, а в тому хто поставляє електроні комплектуючі, яких в
)(уйлоКассапії ніц.
можливо )(уйлоТрампоз знає? 🤓
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22.04.2025 14:22 Ответить
 
 