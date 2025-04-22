Россия тестирует новые дроны "Молния" около линии фронта, - Синегубов

Сейчас российские оккупанты тестируют свои новые дроны "Молния", которыми атакует, в частности, Харьков.

Об этом в комментарии "Новости Live" заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны "Молния-1", "Молния-2". Они опасны, сейчас фиксируем и считаем, что сейчас враг их пока тестирует. Потому что по городу Харькову наносятся удары, однако они не такие массированные. Больше ударов этими "молниями" по Купянску, по населенным пунктам, которые приближены к линии фронта или к границе. Однако видим уже новые генерации, поэтому враг тестирует", - сказал он.

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