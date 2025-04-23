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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Полтавщина второй раз за ночь под атакой российских БПЛА, - ОВА

шахеди

В ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область. Противовоздушной обороной востока Украины осуществляется сбивание значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника", - сообщил он.

По его информации, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

Также читайте: Российские БПЛА атаковали предприятия в Полтавской громаде, - ОВА

Пострадавших пока нет.

Угроза применения врагом БПЛА сохраняется.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской общине.

Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.

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Автор: 

беспилотник (3601) обстрел (27202) Полтавская область (1158) война в Украине (3902)


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І так кожну ніч ,ворог все руйнує в нас говорят про мир ,відповіді по ворогу і його логістиці нема ,ворог розуміє тільки силу марно надіятись що рашисти зупинятся.
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23.04.2025 06:35 Ответить
 
 