Полтавщина второй раз за ночь под атакой российских БПЛА, - ОВА

В ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область. Противовоздушной обороной востока Украины осуществляется сбивание значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника", - сообщил он.

По его информации, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

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Пострадавших пока нет.

Угроза применения врагом БПЛА сохраняется.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской общине.

Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.

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