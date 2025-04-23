Полтавщина второй раз за ночь под атакой российских БПЛА, - ОВА
В ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута.
"Россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область. Противовоздушной обороной востока Украины осуществляется сбивание значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника", - сообщил он.
По его информации, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.
Пострадавших пока нет.
Угроза применения врагом БПЛА сохраняется.
Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской общине.
Также от ударов российских БПЛА этой ночью страдали Харьков и Одесса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль