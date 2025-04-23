"Шахеды" атаковали Одессу: повреждены дома и предприятия. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 апреля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительной информации спасателей, пострадали 2 человека.

















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Последствия атаки

Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.

Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Впоследствии стало известно, что под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура в Одессе, пострадали 2 человека.