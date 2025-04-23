"Шахеды" атаковали Одессу: повреждены дома и предприятия. ФОТОрепортаж
В ночь на 23 апреля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По предварительной информации спасателей, пострадали 2 человека.
Последствия атаки
Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.
Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.
Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Впоследствии стало известно, что под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура в Одессе, пострадали 2 человека.
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Владимир #594971
показать весь комментарий23.04.2025 07:25 Ответить Мне нравится 0
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