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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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"Шахеды" атаковали Одессу: повреждены дома и предприятия. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 апреля 2025 года Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительной информации спасателей, пострадали 2 человека.

Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов
Одесса после атаки Шахедов

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Последствия атаки

Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.

Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Впоследствии стало известно, что под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура в Одессе, пострадали 2 человека.

Автор: 

Одесса (7888) Одесская область (3574) Одесский район (145)


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Запомніть які тварини,оточують Україну,смерть кцапам та *****,можна зараз.... .
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23.04.2025 07:25 Ответить
 
 