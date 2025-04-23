"Шахеди" атакували Одесу: пошкоджено будинки та підприємства. ФОТОрепортаж
У ніч на 23 квітня 2025 року Росія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За попередньою інформацією рятувальників, постраждали 2 людини.
Наслідки атаки
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.
Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.
Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.
Раніше повідомлялось про звуки вибухів в Одесі. Згодом стало відомо, що під ворожими ударами опинилась цивільна інфраструктура в Одесі, постраждали 2 людини.
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Владимир #594971
показати весь коментар23.04.2025 07:25 Відповісти Мені подобається 0
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