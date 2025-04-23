УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13453 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
1 905 1

"Шахеди" атакували Одесу: пошкоджено будинки та підприємства. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 квітня 2025 року Росія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередньою інформацією рятувальників, постраждали 2 людини.

Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів
Одеса після атаки Шахедів

Дивіться також: Унаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджено 24 будинки та три заклади освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.

Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Раніше повідомлялось про звуки вибухів в Одесі. Згодом стало відомо, що під ворожими ударами опинилась цивільна інфраструктура в Одесі, постраждали 2 людини.

Автор: 

Одеса (5461) Одеська область (3218) Одеський район (150)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запомніть які тварини,оточують Україну,смерть кцапам та *****,можна зараз.... .
показати весь коментар
23.04.2025 07:25 Відповісти
 
 