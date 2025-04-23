"Шахеди" атакували Одесу: пошкоджено будинки та підприємства. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 квітня 2025 року Росія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередньою інформацією рятувальників, постраждали 2 людини.

















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Наслідки атаки

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.

Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Раніше повідомлялось про звуки вибухів в Одесі. Згодом стало відомо, що під ворожими ударами опинилась цивільна інфраструктура в Одесі, постраждали 2 людини.