Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО

Утром 22 апреля 2025 года в воздушном пространстве Киевщины зафиксированы вражеские ударные БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечают в ОВА.

Больше информации на эту минуту не известно.

По данным Воздушных сил, сейчас фиксируются "Шахеды":

Киевская область: БпЛА - на юге через Яготин и - на севере в направлении Чернобыля.

Несколько шахедов - курсом на Чернигов.

Группы БпЛА - на границе Полтавской и Черниговской областей. Курс - западный.

БпЛА через Харьковскую область - в направлении Полтавщины.