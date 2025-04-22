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Новости Атака шахедов на Киевщину Работа ПВО на Киевщине
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Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО

Шахед над Киевской областью

Утром 22 апреля 2025 года в воздушном пространстве Киевщины зафиксированы вражеские ударные БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечают в ОВА.

Больше информации на эту минуту не известно.

По данным Воздушных сил, сейчас фиксируются "Шахеды":

Киевская область: БпЛА - на юге через Яготин и - на севере в направлении Чернобыля.
Несколько шахедов - курсом на Чернигов.
Группы БпЛА - на границе Полтавской и Черниговской областей. Курс - западный.
БпЛА через Харьковскую область - в направлении Полтавщины.

Автор: 

Киевская область (4136) ПВО (2749) Шахед (1001)


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Путіно-трампонівське "перемірія" закінчилось!
Вже обнагліли до того, що шахеди прямо серед білого дня по нашій
Столиці України запускають!
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22.04.2025 10:27 Ответить
вдень якось не так страшно, нє?
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22.04.2025 10:36 Ответить
 
 