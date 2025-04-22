Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО
Утром 22 апреля 2025 года в воздушном пространстве Киевщины зафиксированы вражеские ударные БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечают в ОВА.
Больше информации на эту минуту не известно.
По данным Воздушных сил, сейчас фиксируются "Шахеды":
Киевская область: БпЛА - на юге через Яготин и - на севере в направлении Чернобыля.
Несколько шахедов - курсом на Чернигов.
Группы БпЛА - на границе Полтавской и Черниговской областей. Курс - западный.
БпЛА через Харьковскую область - в направлении Полтавщины.
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