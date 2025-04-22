Київщину атакують "Шахеди": працює ППО

Зранку 22 квітня 2025 року у повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголошують в ОВА.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

За даними Повітряних сил, наразі фіксуються "Шахеди":

Київщина: БпЛА - на півдні через Яготин та - на півночі в напрямку Чорнобиля.

Декілька шахедів - курсом на Чернігів.

Групи БпЛА - на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курс - західний.

БпЛА через Харківщину - в напрямку Полтавщини.