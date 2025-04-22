УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину Робота ППО на Київщині
1 023 2

Київщину атакують "Шахеди": працює ППО

Шахед над Київщиною

Зранку 22 квітня 2025 року у повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголошують в ОВА.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

За даними Повітряних сил, наразі фіксуються "Шахеди":

Київщина: БпЛА - на півдні через Яготин та - на півночі в напрямку Чорнобиля.
Декілька шахедів - курсом на Чернігів.
Групи БпЛА - на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курс - західний.
БпЛА через Харківщину - в напрямку Полтавщини.

Автор: 

Київська область (4026) ППО (3189) Шахед (1004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все!
Путіно-трампонівське "перемірія" закінчилось!
Вже обнагліли до того, що шахеди прямо серед білого дня по нашій
Столиці України запускають!
показати весь коментар
22.04.2025 10:27 Відповісти
вдень якось не так страшно, нє?
показати весь коментар
22.04.2025 10:36 Відповісти
 
 