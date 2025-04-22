Київщину атакують "Шахеди": працює ППО
Зранку 22 квітня 2025 року у повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголошують в ОВА.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
За даними Повітряних сил, наразі фіксуються "Шахеди":
Київщина: БпЛА - на півдні через Яготин та - на півночі в напрямку Чорнобиля.
Декілька шахедів - курсом на Чернігів.
Групи БпЛА - на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курс - західний.
БпЛА через Харківщину - в напрямку Полтавщини.
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