РФ выпустила по Украине 215 БПЛА и ракет. Уничтожено 112 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 апреля 2025 года российские войска осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов, а также ударными БПЛА и дронами-имитаторами других типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Основной целью рашистов был Киев.
Всего зафиксировано 215 воздушных целей:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл.- рф.);
- 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);
- 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков - Донецкая обл.);
- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
- 145 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.; Чауда - Крым).
Как отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 воздушных целей:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 31 крылатую ракету Х-101;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 64 ударных БПЛА Shahed.
68 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов - десятки сбитых воздушных целей.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область", - добавили в Воздушных силах.
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