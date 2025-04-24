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Новости Результат работы ПВО Массированный ракетный обстрел
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РФ выпустила по Украине 215 БПЛА и ракет. Уничтожено 112 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Массированный обстрел 24 апреля 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 24 апреля 2025 года российские войска осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов, а также ударными БПЛА и дронами-имитаторами других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Основной целью рашистов был Киев.

Также читайте: Ночная российская атака: в девяти регионах ликвидировали почти 40 очагов возгорания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всего зафиксировано 215 воздушных целей:

- 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл.- рф.);
- 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);
- 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков - Донецкая обл.);
- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
- 145 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.; Чауда - Крым).

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Как отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 воздушных целей:

- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 31 крылатую ракету Х-101;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 64 ударных БПЛА Shahed.

68 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов - десятки сбитых воздушных целей.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область", - добавили в Воздушных силах.

Читайте: Массированный удар по Киеву: рашисты атаковали "шахедами", баллистикой и "Калибрами", - КМВА

Массированный обстрел 24 апреля 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27202) ПВО (2753) Воздушные силы (2306) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+15
Х*йло = принуждение к "миру"
Трампон = соучастие в убийствах и вооруженном грабеже
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24.04.2025 10:25
+13
Оце на думку США чудова Расея...прям миролюбива
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24.04.2025 10:17
+13
Трампон:
- Вони помилилися, 215 разів ...
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24.04.2025 10:22
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Оце на думку США чудова Расея...прям миролюбива
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24.04.2025 10:17 Ответить
Це думка трампона та його шобли. Більшості "мудрого наріду США" пох на Україну. В них свої проблеми.
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24.04.2025 10:23 Ответить
То вже останнє нашкребли, так то взагалі економіка розвалюється і заводи зупиняються. Це акт відчаю.
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24.04.2025 10:22 Ответить
не тіште себе ілюзіями - вони траву їсти будуть, а на ракети гроші знайдуть
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24.04.2025 10:33 Ответить
Трампон:
- Вони помилилися, 215 разів ...
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24.04.2025 10:22 Ответить
Х*йло = принуждение к "миру"
Трампон = соучастие в убийствах и вооруженном грабеже
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24.04.2025 10:25 Ответить
Ракет залишилось на одну, дві атаки...
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24.04.2025 10:27 Ответить
218 - (112+68)=35. Залишилось 35, з котрих 24 гепнуло по Харкову. На інші міста впало 10. Кияни, ви це підтверджуєте?
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24.04.2025 10:37 Ответить
Ти би менше рахував, а ліпше співчуття виказав
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24.04.2025 10:41 Ответить
Брехунам с ППО співчуття виказувати?
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24.04.2025 12:34 Ответить
І чого вам не зрозуміло, ху...ло та його трампопідху...лик угоди вже досягли, а цей набад був як салют на запит убогого з сша
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24.04.2025 10:40 Ответить
- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря)

"Ми домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат", - так прокоментував Зеленський на пресконференції у Києві результати переговорів у Саудівській Аравії."
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24.04.2025 10:40 Ответить
Ці невині жертви також на совісті недоумка трампа ,який посприяв виведені рашиського режиму з ізоляції і що за злочини терористам нічого не буде,тому твої сто днів будуть як ганьба США і всього цивілізованого світу.
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24.04.2025 11:29 Ответить
пора вже ******* по москалям. Бажано по москві, але і Ростов на Дону теж не погано. Можна по Казані. По спальним районам.
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24.04.2025 13:36 Ответить
 
 