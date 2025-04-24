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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Наслідки удару РФ по Павлограду на Дніпропетровщині: пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки.

"Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура. Ніхто з місцевих не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Павлограда 24 квітня 2025 року
Обстріл Павлограда 24 квітня 2025 року
Обстріл Павлограда 24 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28523) Павлоград (121) Дніпропетровська область (3729) Павлоградський район (15)


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