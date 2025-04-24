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Новини Обстріли Хмельниччини
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На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

Ракети та шахеди атакували Хмельниччину

Вночі 24 квітня під час ворожого російського удару на Хмельниччині працювали сили ППО, постраждали дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

"Один чоловік дістав поранення ноги легкого ступеня - його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан - задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки сталося загорання, яке ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

"Усі відповідні служби працюють над подоланням наслідків. Місцева влада надає роз'яснення щодо компенсації за пошкоджене майно.Щодо кількості уражених цілей згодом повідомлю. Інформація про загиблих не надходила", - зазначив Тюрін.

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Автор: 

обстріл (28523) Хмельницька область (56)


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