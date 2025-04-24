На Хмельнитчине в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

Ночью 24 апреля во время вражеского российского удара в Хмельницкой области работали силы ПВО, пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.

"Один мужчина получил ранение ноги легкой степени - он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние - удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась", - говорится в сообщении.

В результате атаки произошло возгорание, которое ликвидировали подразделения ГСЧС. Поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксировано повреждение летней площадки парка культуры и отдыха.

"Все соответствующие службы работают над преодолением последствий. Местные власти предоставляют разъяснения по компенсации за поврежденное имущество, о количестве пораженных целей позже сообщу. Информация о погибших не поступала", - отметил Тюрин.

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