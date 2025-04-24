Последствия удара РФ по Павлограду на Днепропетровщине: повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью атаковали Павлоград на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома.
"Взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разбитого и инфраструктура. Никто из местных не пострадал", - говорится в сообщении.
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