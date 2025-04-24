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З-під завалів житлового будинку в Києві врятовано чоловіка, - ДСНС
У Святошинському районі Києва рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки.
Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у столиці Павло Петров у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.
"Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - повідомив Петров.
Знайти його вдалося завдяки тому, що він був при свідомості й відгукнувся на голос рятувальників під час "хвилини тиші".
Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.
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Nika Vesela
показати весь коментар24.04.2025 10:29 Відповісти Мені подобається 6
gr1959
показати весь коментар24.04.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 0
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Ruslana #601225
показати весь коментар24.04.2025 11:27 Відповісти Мені подобається 1
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