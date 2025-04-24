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Новини Ракетна атака на Київ
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З-під завалів житлового будинку в Києві врятовано чоловіка, - ДСНС

наслідки удару по Києву

У Святошинському районі Києва рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у столиці Павло Петров у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин", - повідомив Петров.

Знайти його вдалося завдяки тому, що він був при свідомості й відгукнувся на голос рятувальників під час "хвилини тиші".

Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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Київ (19490) обстріл (28523) Повітряні атаки на Київ (756)


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24.04.2025 10:29 Відповісти
Що знову ? Непоганий хлопєць помилився ? Як у Сумах. Чи як ......... А чи не забагато помилок у цього "нєпоганого" ? Можливо він вже послав під три чорти цього "хорошєго" друга З Америки ? І грає у свої ЗДЄЛКІ ! Які трампА ніколи не засвоїть у своєму мізерному житті з фінансових ОБкруток ? Чортяка таки переграє бісового діда.
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24.04.2025 10:57 Відповісти
це жахливо. Усіх путіністів треба закопати живими, тоді б настав справедливий і тривалий мир, бо це було б дуже переконливо і повчально для усіх агресорів надовго
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24.04.2025 11:27 Відповісти
 
 