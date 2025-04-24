Масований удар по Києву: загинули двоє дітей з однієї родини, - Клименко

За попередньою інформацією, у Києві внаслідок російських ударів загинуло двоє дітей з однієї родини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тут загинуло дві дитини, батьки поїхали на дачу. Це попередня така інформація, вона потребує підтвердження", - зазначив голова МВС на місці трагедії.

Клименко повідомив, що на місці трагедії працює велика кількість психологів, які надають допомогу як родичам загиблих, так і людям, які втратили своє майно внаслідок обстрілу.

"У нас працює тут велика кількість психологів, і в такому випадку з рідними, і з тими, хто втратив своє майно. І це достатньо ефективна робота, і потрібна робота", - зазначив Клименко.

Також допомагають волонтери й лікарі екстреної медичної допомоги.

"У квартирах поранених або загиблих на цей час ми не бачимо. Під завалами з великою долею вірогідності знаходяться, на жаль, тіла загиблих… Ми шукаємо ще, можливо будуть ще живі люди",- пояснив Клименко.

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, у Києві внаслідок атаки у ніч з 23 на 24 квітня загинуло дев'ять людей.

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