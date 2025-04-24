Масований удар по Києву: загинули двоє дітей з однієї родини, - Клименко
За попередньою інформацією, у Києві внаслідок російських ударів загинуло двоє дітей з однієї родини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Тут загинуло дві дитини, батьки поїхали на дачу. Це попередня така інформація, вона потребує підтвердження", - зазначив голова МВС на місці трагедії.
Клименко повідомив, що на місці трагедії працює велика кількість психологів, які надають допомогу як родичам загиблих, так і людям, які втратили своє майно внаслідок обстрілу.
"У нас працює тут велика кількість психологів, і в такому випадку з рідними, і з тими, хто втратив своє майно. І це достатньо ефективна робота, і потрібна робота", - зазначив Клименко.
Також допомагають волонтери й лікарі екстреної медичної допомоги.
"У квартирах поранених або загиблих на цей час ми не бачимо. Під завалами з великою долею вірогідності знаходяться, на жаль, тіла загиблих… Ми шукаємо ще, можливо будуть ще живі люди",- пояснив Клименко.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
За останніми даними, у Києві внаслідок атаки у ніч з 23 на 24 квітня загинуло дев'ять людей.
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Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Те ж саме, що і на виборах, у 2019 році!
Мабуть, пороблено??
Вивчай рідну мову!
Греет аген мразі...
"...в туалете поймаем, мы в сортире их замочим".
Саме так путін і "замочив " багато українських дітей.
Поки путін "мочіт іграя" , трамп грає то в карти, то гольф, то бздить всяку херню "іграючи"
збіг? так не вважаю!
у батьків невимовне горе, щирі співчуття
зробимо усе, щоби відомстити...
А ми тільки рахуємо удари по Києву та іншим містам.
війна з московією йде вже 400 років з різними паузами і зупинками, переможця поки немає досі.
у нас вкрали , релігію, культуру і майже мову!
отже яукщо ви не воюєте тоді звужуйте простір московії усіма силами : не обслуговуйте москворотих ніде, робіть закваження москворотим не бійтеся реакціі - українців бвльшість багато допоможуть книжки московською здацте в макулатуру або розпалюйте дрова.
помоліться за тих хто віддав життя у боротьбі з варварами і дійте.
досить скиглити як дурники , трамп , шмамп і т д , ця війна набагато глибша і довша ніж будь які правителі і режими.
головне звужуйте простір московії , де нема їх простору немає війни