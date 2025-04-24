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Новини Масований ракетний обстріл Ракетна атака на Київ
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Масований удар по Києву: загинули двоє дітей з однієї родини, - Клименко

Наслідки російської атаки на Київ

За попередньою інформацією, у Києві внаслідок російських ударів загинуло двоє дітей з однієї родини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тут загинуло дві дитини, батьки поїхали на дачу. Це попередня така інформація, вона потребує підтвердження", - зазначив голова МВС на місці трагедії.

Клименко повідомив, що на місці трагедії працює велика кількість психологів, які надають допомогу як родичам загиблих, так і людям, які втратили своє майно внаслідок обстрілу.

"У нас працює тут велика кількість психологів, і в такому випадку з рідними, і з тими, хто втратив своє майно. І це достатньо ефективна робота, і потрібна робота", - зазначив Клименко.

Також допомагають волонтери й лікарі екстреної медичної допомоги.

"У квартирах поранених або загиблих на цей час ми не бачимо. Під завалами з великою долею вірогідності знаходяться, на жаль, тіла загиблих… Ми шукаємо ще, можливо будуть ще живі люди",- пояснив Клименко.

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, у Києві внаслідок атаки у ніч з 23 на 24 квітня загинуло дев'ять людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів житлового будинку в Києві врятовано чоловіка, - ДСНС

Автор: 

Київ (19490) обстріл (28523) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+10
Вітькофф з Трампом мають обмити цей грандіозний успіх американської дипломатії.
Греет аген мразі...
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24.04.2025 11:45
+6
чекаєте миру??я теж....але головна наша помилка в тому, що мало хто розуміє що ця війна більш схожа на бізнес проект головний лот в якому Україна без українців і головні ,,акціонери,, не досягли ще своїх цілей,тому будьте обережні самі та бережіть близьких,тримаймося бо поки є хоч якась надія ми живемо
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24.04.2025 11:44
+5
Трампакс одобряет . Это же не украинские террористы запускали , а жаждущий мира друг путлер . Ну ошиблись немножко ( хотели убить больше ) , бывает . А прикрывать от ракетных ударов можно только Израиль . Там всё постановочно , договоренно , согласованно .
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24.04.2025 11:45
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Непокаране зло, дій коригувальників, повернулося смертю для Українців!! Привладні зеленського, усіляко петляють з 2022 року, від внесення ЗМІН до законодавства щодо ПОСТЛЕННЯ покарання коригувальників за їх дії! Шмигаль з стефанчуком та зеленським, усіляко огинаються від виконання своїх обов'язків!!
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24.04.2025 11:44 Відповісти
ніяких там корегувальників немає, кацапи тупо луплять по містам для залякування і примусу до капітуляції, в даному випадку падала вже підбита балістична ракета, є відео в мережі
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24.04.2025 11:51 Відповісти
Вам про зміни до законодавства, а ви про падаючу ракету!!
Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Те ж саме, що і на виборах, у 2019 році!
Мабуть, пороблено??
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24.04.2025 11:56 Відповісти
вертайтесь ізза кордону і змінюйте! А щодо 2019 то вам особисто офіційно повідомляю - я голосував за Пороха, бо таких як ви багато що тикають цим 2019-м
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24.04.2025 11:58 Відповісти
ти хоч би закусував чимось..., там що, в Австрії, магазини ще не працюють?
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24.04.2025 12:26 Відповісти
Краще «Кобзар» Т Г Шевченка читай, стаждалець!
Вивчай рідну мову!
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24.04.2025 14:42 Відповісти
чекаєте миру??я теж....але головна наша помилка в тому, що мало хто розуміє що ця війна більш схожа на бізнес проект головний лот в якому Україна без українців і головні ,,акціонери,, не досягли ще своїх цілей,тому будьте обережні самі та бережіть близьких,тримаймося бо поки є хоч якась надія ми живемо
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24.04.2025 11:44 Відповісти
Написане дуже подібне на правду
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24.04.2025 12:00 Відповісти
Вітькофф з Трампом мають обмити цей грандіозний успіх американської дипломатії.
Греет аген мразі...
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24.04.2025 11:45 Відповісти
якщо докладно проаналізувати всі ті дії які відбуваються біля переговорів за мир,виникають підозри що всі сторони розігрують театральні сцени для самопіару та хайпу для своїх прихильників а наміри у них зовсім інші
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24.04.2025 11:51 Відповісти
"...всі сторони розігрують театральні сцени для самопіару ..." Всі? Ні, тільки два ПІДОРА: трамп та *****.
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24.04.2025 12:10 Відповісти
ага, "вся наша жизнь - ігра", я пам'ятаю з кацапського телебачення
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24.04.2025 12:26 Відповісти
у трампонів - "карти, козирі". У кацапів : "кто нє спрятался, я нє вінават".
"...в туалете поймаем, мы в сортире их замочим".
Саме так путін і "замочив " багато українських дітей.
Поки путін "мочіт іграя" , трамп грає то в карти, то гольф, то бздить всяку херню "іграючи"
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24.04.2025 13:45 Відповісти
Трампакс одобряет . Это же не украинские террористы запускали , а жаждущий мира друг путлер . Ну ошиблись немножко ( хотели убить больше ) , бывает . А прикрывать от ракетных ударов можно только Израиль . Там всё постановочно , договоренно , согласованно .
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24.04.2025 11:45 Відповісти
знов помилка з ціллю та і у всьому винні українці
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24.04.2025 11:52 Відповісти
а ти за кого голосував?
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24.04.2025 11:58 Відповісти
боюся навіть уявити скільки тобі років і з якого класу початкової школи для розумововідсталих тебе випхали,маніпуляція просто оригінальна-тупа як і те місце звідки ти її народив,кормися в іншому місці
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24.04.2025 12:17 Відповісти
рудий донні брехливо звинувачує Україну у зриві перемовин щодо припинення вогню та відразу ж після цього масований комбінований ракетно-дроновий удар кацапських підарів по мирних, дітях
збіг? так не вважаю!
у батьків невимовне горе, щирі співчуття
зробимо усе, щоби відомстити...
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24.04.2025 12:00 Відповісти
Почему то однажды удары по кораблям рашистов просто прекратились. И никто не скажет почему.
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24.04.2025 12:03 Відповісти
Будь ти проклята навіки фашиська терористична імперія зла і народ цього дибільного злочинного утворення під назвою рф.
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24.04.2025 12:06 Відповісти
Чеченці перемогли рашу, коли перенесли війну в моцкву і інші великі регіони.
А ми тільки рахуємо удари по Києву та іншим містам.
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24.04.2025 12:06 Відповісти
Точно "перемогли"? Третина загинула, третина по всьому світу і хто там зараз панує? Умовний Бойко, якщо порівнювати Кадирова з нашими посіпаками Кремля. А стосовно вибухів будинків - так є версія, що це спеслужби і підривали
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24.04.2025 12:14 Відповісти
ми не чеченці.і в Москві нема українців,які готові в поясі смертника підривати метро.а чеченські жінки підривали.і не тільки метро.літаки.
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24.04.2025 12:21 Відповісти
ми - не чеченці, нас більше і ми не частина росії, а окрема незалежна держава, хоча і під@рів кацапських тут багато
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24.04.2025 12:28 Відповісти
Треба відповідати так само, масованими комбінованими ударами, війна зараз інша, але принципи такі ж, залякати.
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24.04.2025 12:35 Відповісти
Українці!
війна з московією йде вже 400 років з різними паузами і зупинками, переможця поки немає досі.
у нас вкрали , релігію, культуру і майже мову!
отже яукщо ви не воюєте тоді звужуйте простір московії усіма силами : не обслуговуйте москворотих ніде, робіть закваження москворотим не бійтеся реакціі - українців бвльшість багато допоможуть книжки московською здацте в макулатуру або розпалюйте дрова.
помоліться за тих хто віддав життя у боротьбі з варварами і дійте.

досить скиглити як дурники , трамп , шмамп і т д , ця війна набагато глибша і довша ніж будь які правителі і режими.

головне звужуйте простір московії , де нема їх простору немає війни
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24.04.2025 12:15 Відповісти
Ви вважаєте, що х.лу завадить прийти до вашого дому те, що ви розмовляєте українською? Що він не повторить 1939 рік у Львові?! Свята наївність...
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24.04.2025 15:21 Відповісти
Якщо трамп нічого не бачить, то треба Зеленському публічно виступити в ООН, щоб чув весь світ і не посміє заперечувати злочини росії.
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24.04.2025 12:20 Відповісти
а хто його пустить,в ООН покотити бочку на Америку?і хто піде проти Америки? може,негрило ,до якого Зе поїхав?
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24.04.2025 12:23 Відповісти
А это только про фашиста трампа и его компашку. Половина США ненавидит Трампа, об этом нужно помнить.
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24.04.2025 12:37 Відповісти
я вам розкрию велику таємницю - всьому світу начхати..., причому вже давно..., ніхто навіть уявити не міг, що америка знюхається з рашкою й будуть разом виступати проти світового порядку...
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24.04.2025 12:29 Відповісти
Не "Америка", и даже не США, а трамп и его свита. В США миллионы людей терпеть не могут этого нарциствующего фашиста. И не нужно ставить знак равенства между ним и народом США в целом.
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24.04.2025 12:39 Відповісти
покажите это рыжему ******** из вашингтона! хотя он ********** подстилка и ему всё *****!
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24.04.2025 12:35 Відповісти
А существует призовой фонд для тех, кто организует дроновые и ракетные атаки на москву? Уверен, многие бы в Украине задонатили именно в него.
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24.04.2025 12:36 Відповісти
Я не кажу катити бочку на США, а виступити з промовою про злочини росії, про штати можна і не згадувати. Доречі Зеленський виступав з промовами по всьому світу на початку війни і це мало вплив. Не треба забувати, що рашка не припиняє свою пропаганду всіма можливими способами
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24.04.2025 12:37 Відповісти
зеленский бы лучше на стадионе в 2019-м с этими речами выступал, сейчас бы ситуация на фронте могла быть другой и орки могли из Крыма до сих пор не выйти.
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24.04.2025 12:41 Відповісти
Как сообщила пресс-секретарь БД Ливитт, Зеленский "движется в неправильном направлении". Хорошо, что Путин "движется в правильном направлении". Вместе с Ливитт и Трампом. Твари фашистские
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24.04.2025 13:06 Відповісти
Тут некоторые считают, что не надо ничего говорить о пресуплениях россии. Но если мы будем молчать в мире будут слушать только российскую пропаганду про "нацистов в Украине".
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24.04.2025 18:25 Відповісти
 
 