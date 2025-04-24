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Новини Масований ракетний обстріл Ракетна атака на Київ
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Масований удар по Києву: під завалами, ймовірно, залишаються до 10 людей, - Клименко

наслідки удару по Києву

У Святошинському районі Києва продовжується рятувальна операція. Під завалами все ще залишаються загиблі та живі мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальні служби вже обійшли всі квартири в пошкоджених будинках, там не виявили загиблих та поранених. Решта мешканців зруйнованого будинку залишаються під його завалами.

"Ми чуємо дзвінки мобільних телефонів з-під завалів. Усе вказує, що там залишаються тіла загиблих. Можливо, й живих (…) Ми говоримо попередньо про пошук іще до 10 людей", - заявив Клименко.

Також він уточнив, що внаслідок атаки загинули 8 людей: рештки тіл, які виявили на місці удару, сприйняли за 9 загиблу людину, наразі ці останки передали на експертизу.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

Автор: 

Київ (19490) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+9
Яке примірення.Тупи трамп взагалі не розуміе сітуацію.Він мародер,як і путін.Був один,стало два.
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24.04.2025 12:15
+8
от більше всього мене вибішує, коли зелені покидьки піаряться на біді українців!!!
оцей зелений дегенерат клименко сує своє їбало у всі дірки, де найбільш трагічно.
родичи знайомі, собі місця не знаходять. розшукують дзвонять, а оте падло розказує, що щось там дзеленчить під завалами!
виключно, суд лінча!
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24.04.2025 12:20
+7
Україна повинна нанести відповідь по моцкві. Притому бити по гражданським об'єктам і говорити що ми хочемо підписати мирну угоду. В цю гру потрібно грати вдвох.
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24.04.2025 12:20
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Яке примірення.Тупи трамп взагалі не розуміе сітуацію.Він мародер,як і путін.Був один,стало два.
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24.04.2025 12:15 Відповісти
Війна йде 400 років.
Вона почалася ще до появи Америки.
Коли ви вже розумнішати почнете?
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24.04.2025 12:22 Відповісти
Тоб то ти хочеш,щоб війна закінчилася на 401 році перемогою кацапів.У цьому твій розум?
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24.04.2025 12:34 Відповісти
Переможе першрджерело ! Тобто Русь , а московія зникне аже це не оригінальне утворення. До того моменту може померти три чи чотири тоампи і т п . Вони взагалі глобально не впливають цей процес занадто довготривалий.

Але кількість дебвлів тут мене жахає кожен раз
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24.04.2025 12:40 Відповісти
Зараз війна,а не звичайна течия часу.Тому у нас немае моменту на обдумування і рассуждения, що буде і коли.Нам треба сьогодні і зараз.
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24.04.2025 12:44 Відповісти
Тут і зараз можна отримати хіба що лайно з під курки, а поки стоїть кремль війна буде продовжуватися , на якісь періоди зупиняючись при зміні режимів і т д
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24.04.2025 12:47 Відповісти
Якось у тебе одна рука пише,а інша закреслюе.Важко зрозуміти ход твоіх думок.
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24.04.2025 12:49 Відповісти
от більше всього мене вибішує, коли зелені покидьки піаряться на біді українців!!!
оцей зелений дегенерат клименко сує своє їбало у всі дірки, де найбільш трагічно.
родичи знайомі, собі місця не знаходять. розшукують дзвонять, а оте падло розказує, що щось там дзеленчить під завалами!
виключно, суд лінча!
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24.04.2025 12:20 Відповісти
Україна повинна нанести відповідь по моцкві. Притому бити по гражданським об'єктам і говорити що ми хочемо підписати мирну угоду. В цю гру потрібно грати вдвох.
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24.04.2025 12:20 Відповісти
Так. Бити по багатоповерхівках. Але казати що удар був нанесений по військовим які, по агентурним даним, зайшли у перукарню у цій будівлі. Чи якусь іншу подібну лабуду. Не треба соромитись.
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24.04.2025 12:26 Відповісти
немає чим
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24.04.2025 12:50 Відповісти
ALEX SUROVV, ми ні в якому разі не повинні опускатися до бидла, як рашконаселення й не повинні відповідати по гражданських обжктах. Треба посилити відповіді по військових об'єктах - і чим скоріш!
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24.04.2025 13:40 Відповісти
Трампа цікавлять тільки гроші , а не людське життя 😡
В пельку свою нехай запхає ті гроші , та може заспокоїться 😣
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24.04.2025 13:11 Відповісти
 
 