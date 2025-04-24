Масований удар по Києву: під завалами, ймовірно, залишаються до 10 людей, - Клименко

У Святошинському районі Києва продовжується рятувальна операція. Під завалами все ще залишаються загиблі та живі мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальні служби вже обійшли всі квартири в пошкоджених будинках, там не виявили загиблих та поранених. Решта мешканців зруйнованого будинку залишаються під його завалами.

"Ми чуємо дзвінки мобільних телефонів з-під завалів. Усе вказує, що там залишаються тіла загиблих. Можливо, й живих (…) Ми говоримо попередньо про пошук іще до 10 людей", - заявив Клименко.

Також він уточнив, що внаслідок атаки загинули 8 людей: рештки тіл, які виявили на місці удару, сприйняли за 9 загиблу людину, наразі ці останки передали на експертизу.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина