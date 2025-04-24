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Новини Масований ракетний обстріл
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Ліпавський про масований обстріл РФ: Демократичний світ має посилити підтримку України

Ян Ліпавський про ракетний обстріл 24 квітня

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на масований комбінований ракетний обстріл РФ України 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на допис глави МЗС Чехії у соцмережі Х.

"Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами. Загинуло щонайменше дев'ять осіб, ще 63 були поранені. Росія не припиняє свої жорстокі дії, а демократичний світ має посилити підтримку України. Саме Росія не бажає укладати мир. Ті, хто не хоче миру, розуміють лише силу", - написав Ліпавський.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Автор: 

обстріл (28523) росія (65223) Ліпавський Ян (106)


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Очень хотелось бы, чтобы быдлостан начал бомбить Америку, в знак благодарности дебилу трампу

за его поддержку.
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24.04.2025 12:08 Відповісти
Чудово, дуже чудово. Три роки одна й теж тема. Посилити або співчуваємо. І ніяких рішучих кроків. Тому трампА й нахабніє. Бо Європа дивиться у рот американському партнеру, якому вже здається набридло бути партнером. Він вже обирає інші пріоритети. Чому б не стати Володарем. Ніхто не проти, тільки кавчать ...
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24.04.2025 12:10 Відповісти
Точно, ніколи такого не було за всю війну, щоб стільки ракет кацапня запускала. Треба посилити тиск на всіх дипломатичних фронтах, висловити заклопотаність і провести 120 зустрічей із Зеленським і всім штабом його чиновників по всій Європі. Нормальної Європи - з елітними готелями, ресторанами, бутіками і курортами. Треба брати куйла на ізмор
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24.04.2025 12:13 Відповісти
Пане чех.до сраки твои блеяния.ДО СРАКИ!
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24.04.2025 12:16 Відповісти
Ух ти...черговий озабоченець проснувся
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24.04.2025 12:34 Відповісти
 
 