РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5447 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
592 5

Липавский о массированном обстреле РФ: Демократический мир должен усилить поддержку Украины

Ян Липавский о ракетном обстреле 24 апреля

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на массированный комбинированный ракетный обстрел РФ Украины 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МИД Чехии в соцсети Х.

"Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами. Погибло, по меньшей мере, девять человек, еще 63 были ранены. Россия не останавливает свои жестокие действия, а демократический мир должен усилить поддержку Украины. Именно Россия не желает заключать мир. Те, кто не хочет мира, понимают только силу", - написал Липавский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фиала о ночной ракетной атаке: Путин никогда не заботился о мире

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Автор: 

обстрел (27202) россия (95569) Липавский Ян (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень хотелось бы, чтобы быдлостан начал бомбить Америку, в знак благодарности дебилу трампу

за его поддержку.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:08 Ответить
Чудово, дуже чудово. Три роки одна й теж тема. Посилити або співчуваємо. І ніяких рішучих кроків. Тому трампА й нахабніє. Бо Європа дивиться у рот американському партнеру, якому вже здається набридло бути партнером. Він вже обирає інші пріоритети. Чому б не стати Володарем. Ніхто не проти, тільки кавчать ...
показать весь комментарий
24.04.2025 12:10 Ответить
Точно, ніколи такого не було за всю війну, щоб стільки ракет кацапня запускала. Треба посилити тиск на всіх дипломатичних фронтах, висловити заклопотаність і провести 120 зустрічей із Зеленським і всім штабом його чиновників по всій Європі. Нормальної Європи - з елітними готелями, ресторанами, бутіками і курортами. Треба брати куйла на ізмор
показать весь комментарий
24.04.2025 12:13 Ответить
Пане чех.до сраки твои блеяния.ДО СРАКИ!
показать весь комментарий
24.04.2025 12:16 Ответить
Ух ти...черговий озабоченець проснувся
показать весь комментарий
24.04.2025 12:34 Ответить
 
 