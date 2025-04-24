Липавский о массированном обстреле РФ: Демократический мир должен усилить поддержку Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на массированный комбинированный ракетный обстрел РФ Украины 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы МИД Чехии в соцсети Х.

"Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами. Погибло, по меньшей мере, девять человек, еще 63 были ранены. Россия не останавливает свои жестокие действия, а демократический мир должен усилить поддержку Украины. Именно Россия не желает заключать мир. Те, кто не хочет мира, понимают только силу", - написал Липавский.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.