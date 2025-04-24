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Новости Массированный ракетный обстрел
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Фиала о ночной ракетной атаке: Путин никогда не заботился о мире

Премьер-министр Чехии Петр Фиала о ракетном обстреле РФ

Пока Украина приняла предложение США о прекращении войны, Россия снова атаковала украинские города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"В то время, как Украина приняла американское предложение о прекращении огня в начале апреля, сегодня Россия снова атаковала украинские города, мирных жителей и детей.

Путин никогда не заботился о мире, и единственный путь к миру в Европе лежит через мощную военную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

Автор: 

обстрел (27202) россия (95569) Фиала Петр (72)


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100500 чергова стурбованість??
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24.04.2025 11:59 Ответить
Річ не у тому про що дбав *****. Справа досить в іншому. Він таки досяг свого. США та Європа вже побили горшки. В Європі два "засланця" каламутять воду й досягнуть таки свого. Якщо Європа своєчасно не позбавиться цих "опортуністів". Народи цих країн мають усвідомити, як і німці у свій час, що лідОри можуть завести країни у болота, а не у цивілізацію. Нехай покуштують цієї багнюки, щоб були розумніші. Та і Європі вже треба чухати свою потилицю, а не потилиці Ля Пен чи німецьким неофашикам.
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24.04.2025 12:05 Ответить
Надіємось на ЗСУ і підримуємо нашу владу.Ніяких договорняків і кордони 1991 року. Перемога нам потрібна а не здача територій. Тримаймо стрій .
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24.04.2025 12:08 Ответить
Тільки є нюанс - він у тому що наша влада сама складається великою мірою з мародерів, корупціонерів і прорашистських покидьків. Зеленський таких ********.
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24.04.2025 12:36 Ответить
Тут послання швидше за все трампу, який постійно заступається за росію і говорить, що путін хоче миру
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24.04.2025 12:33 Ответить
он прєзідєнт міра.
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24.04.2025 12:36 Ответить
 
 