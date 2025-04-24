Фиала о ночной ракетной атаке: Путин никогда не заботился о мире

Пока Украина приняла предложение США о прекращении войны, Россия снова атаковала украинские города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"В то время, как Украина приняла американское предложение о прекращении огня в начале апреля, сегодня Россия снова атаковала украинские города, мирных жителей и детей.

Путин никогда не заботился о мире, и единственный путь к миру в Европе лежит через мощную военную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.