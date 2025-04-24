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Новини Масований ракетний обстріл
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Фіала про нічну ракетну атаку: Путін ніколи не дбав про мир

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про ракетний обстріл РФ

Поки Україна прийняла пропозицію США щодо припинення війни, Росія знову атакувала українські міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"У той час, як Україна прийняла американську пропозицію про припинення вогню на початку квітня, сьогодні Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів і дітей.

Путін ніколи не дбав про мир, і єдиний шлях до миру в Європі лежить через потужну військову підтримку України", - йдеться в повідомленні.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Автор: 

обстріл (28523) росія (65223) Фіала Петр (97)


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24.04.2025 11:59 Відповісти
Річ не у тому про що дбав *****. Справа досить в іншому. Він таки досяг свого. США та Європа вже побили горшки. В Європі два "засланця" каламутять воду й досягнуть таки свого. Якщо Європа своєчасно не позбавиться цих "опортуністів". Народи цих країн мають усвідомити, як і німці у свій час, що лідОри можуть завести країни у болота, а не у цивілізацію. Нехай покуштують цієї багнюки, щоб були розумніші. Та і Європі вже треба чухати свою потилицю, а не потилиці Ля Пен чи німецьким неофашикам.
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24.04.2025 12:05 Відповісти
Надіємось на ЗСУ і підримуємо нашу владу.Ніяких договорняків і кордони 1991 року. Перемога нам потрібна а не здача територій. Тримаймо стрій .
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24.04.2025 12:08 Відповісти
Тільки є нюанс - він у тому що наша влада сама складається великою мірою з мародерів, корупціонерів і прорашистських покидьків. Зеленський таких ********.
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24.04.2025 12:36 Відповісти
Тут послання швидше за все трампу, який постійно заступається за росію і говорить, що путін хоче миру
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24.04.2025 12:33 Відповісти
он прєзідєнт міра.
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24.04.2025 12:36 Відповісти
 
 