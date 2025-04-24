Фіала про нічну ракетну атаку: Путін ніколи не дбав про мир

Поки Україна прийняла пропозицію США щодо припинення війни, Росія знову атакувала українські міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"У той час, як Україна прийняла американську пропозицію про припинення вогню на початку квітня, сьогодні Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів і дітей.

Путін ніколи не дбав про мир, і єдиний шлях до миру в Європі лежить через потужну військову підтримку України", - йдеться в повідомленні.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.