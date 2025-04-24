Важко уявити, що було б, якби всі балістичні ракети РФ сьогодні досягли цілей, - Ігнат
Сили протиповітряної оборони під час масованого обстрілу України показали доволі непоганий результат.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був комбінований удар різними засобами повітряного нападу. З різних напрямків. Крилаті, балістичні, авіаційні керовані ракети повітряного, наземного та морського базування. ... Те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні - це доволі непоганий результат. Звичайно, що є жахливі наслідки. ... Важко собі уявити, що було б, якби ті балістичні ракети, які сьогодні запустили по столиці, досягли цілей", - наголосив він.
Він також відзначив сьогоднішню роботу української тактичної авіації.
Масований комбінований обстріл 24 квітня
У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.
У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.
Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.
На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина
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І щось останнім часом поменшало наших дронів на росію.
Не виключено, що це пов'язано з вибиванням деяких підприємств, які робили для них компоненти. Частина цих підприємств булав Києві. Один з крайніх ударів був, за деякими оцінками, "болючим". Тобто знищили щось важливе. Було б перехоплювачів вдосталь - певно захистили б.
А рогульне слово "крайній" тут взагалі недоречне, тому що його використовують забобонщики у випадках, коли мріють про те, щоб це не було "останнім".
Але для когось він таки став останнім, для інших - крайнім, бо будуть ще.
бубачка ж не демонструє бажання капітулювати, отже, биття пики впертому мулу - буде продовжено. З повної згоди капітолійського *****.
Можу підказати, на кого слід було б.
Тільки з'їдять вони вас. З потрохами і з насолодою.
Цей раунд можу залишити за вами, мені не шкода.
БК до Петріотів - вкрай дефіцитні, але їх запаси є в наших партнерів, отже існують шанси домовитися з ними про придбання БК. Під ризиком ураження ракетами та БПЛА рашистів знаходяться консульські установи, амбасади, співробітники партнерів. Вони вочевидь потребують прикриття ППО, в тому числі і від КР, БР, АБР.
На рівні розподіленої (індивідуальної) енергетики ми зараз мабуть трохи краще готові до проблем з електроенергією, які продовжує створювати і планує ще посилити ворог. Якщо маєте можливість - придбайте зарядну станцію, час повного відновлення заряду якої від мережі чи автономного генератора електроживлення - до 2 год.
Іпсятина - ефективна зброя гибридної війни, так, згоден, слід очікувати її пожвавлення з метою залякування, створення відчуття покинутих, зраджених партнерами, дефіциту зброї, *********** та, як наслідок - неминучої поразки...
Швидше та дешевше перенести всі амбасади у виїзний режим, а консульства - взагалі закрити після закликів своїм громадянам покинути територію України.
Ну, спостерігачі ж , курви.