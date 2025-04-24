Важко уявити, що було б, якби всі балістичні ракети РФ сьогодні досягли цілей, - Ігнат

Сили протиповітряної оборони під час масованого обстрілу України показали доволі непоганий результат.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був комбінований удар різними засобами повітряного нападу. З різних напрямків. Крилаті, балістичні, авіаційні керовані ракети повітряного, наземного та морського базування. ... Те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні - це доволі непоганий результат. Звичайно, що є жахливі наслідки. ... Важко собі уявити, що було б, якби ті балістичні ракети, які сьогодні запустили по столиці, досягли цілей", - наголосив він.

Він також відзначив сьогоднішню роботу української тактичної авіації.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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