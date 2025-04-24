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Новини Масований ракетний обстріл
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Важко уявити, що було б, якби всі балістичні ракети РФ сьогодні досягли цілей, - Ігнат

Обстріл 24 квітня 2025 року. Що кажуть у Повітряних силах

Сили протиповітряної оборони під час масованого обстрілу України показали доволі непоганий результат.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був комбінований удар різними засобами повітряного нападу. З різних напрямків. Крилаті, балістичні, авіаційні керовані ракети повітряного, наземного та морського базування. ... Те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні - це доволі непоганий результат. Звичайно, що є жахливі наслідки. ... Важко собі уявити, що було б, якби ті балістичні ракети, які сьогодні запустили по столиці, досягли цілей", - наголосив він.

Він також відзначив сьогоднішню роботу української тактичної авіації.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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Автор: 

обстріл (28523) ППО (3193) Повітряні сили (2645) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+14
Величезна подяка пілотам та технікам літаків за їхній труд!
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24.04.2025 11:37
+3
Зато поляки піднімали авіацію та дарма палили керосин.
Ну, спостерігачі ж , курви.
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24.04.2025 11:52
+2
Я не сказав про "останній БК", сказав, що поповнювати більше немає звідки. Тому рано чи пізно відстріляють останню ракету - і балістика буде прилітати так само впевнено, як і в Одесу.
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24.04.2025 11:50
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Величезна подяка пілотам та технікам літаків за їхній труд!
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24.04.2025 11:37 Відповісти
А хто вам сказав, що БК до "Петріотів" був останнім?
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24.04.2025 11:47 Відповісти
Я не сказав про "останній БК", сказав, що поповнювати більше немає звідки. Тому рано чи пізно відстріляють останню ракету - і балістика буде прилітати так само впевнено, як і в Одесу.
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24.04.2025 11:50 Відповісти
Буває. Останній раз, коли не було ніяких "Петріотів", ЗСУ звільнили 7% України і прильоти в Одесу чи Київ ажніяк цьому не завадили.
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24.04.2025 11:55 Відповісти
Краще з "Петріотами", ніж без "Петріотів".
І щось останнім часом поменшало наших дронів на росію.
Не виключено, що це пов'язано з вибиванням деяких підприємств, які робили для них компоненти. Частина цих підприємств булав Києві. Один з крайніх ударів був, за деякими оцінками, "болючим". Тобто знищили щось важливе. Було б перехоплювачів вдосталь - певно захистили б.
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24.04.2025 11:57 Відповісти
Це повʼязано із перемовним процесом, в якому Україна дотримується зобовʼязань "в одні ворота".
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24.04.2025 11:58 Відповісти
Вчора в єлабугу прилетіло, де ішакєди роблять. Туди не десяток, а з півсотні дронів треба, щоб хоч якусь відчутну шкоду нанести.
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24.04.2025 12:05 Відповісти
Вищє вже є відповідь, чому поменшало.
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24.04.2025 12:07 Відповісти
З військових підприємств в Києві останнє у якого знищили один з цехів, це М-ТАК, вони одяг виготовляли.

А рогульне слово "крайній" тут взагалі недоречне, тому що його використовують забобонщики у випадках, коли мріють про те, щоб це не було "останнім".
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24.04.2025 12:02 Відповісти
Його військові використовують. Не кажуть "останній", щоб дійсно останнім не став.
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24.04.2025 12:04 Відповісти
Так ти кацапський військовий, який мріє, щоб останній удар кацапів не став останнім?
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24.04.2025 12:06 Відповісти
Кацапський військовий точно знає, що це не останній удар.
Але для когось він таки став останнім, для інших - крайнім, бо будуть ще.
бубачка ж не демонструє бажання капітулювати, отже, биття пики впертому мулу - буде продовжено. З повної згоди капітолійського *****.
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24.04.2025 12:08 Відповісти
Тут не про "для когось", киця, не віхляй стегнами. Тут ти скористувався забобоном для себе. Ти кацапський військовий, чи просто любиш зробити з себе вигляд того, ким не є?
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24.04.2025 12:14 Відповісти
Ви не на того напали.
Можу підказати, на кого слід було б.
Тільки з'їдять вони вас. З потрохами і з насолодою.
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24.04.2025 12:18 Відповісти
Я ні на кого не нападала, киця, я розпитую тебе, щоб зрозуміти, що і для чого ти брякнув.
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24.04.2025 12:20 Відповісти
А мені не цікаво це вам пояснювати. Все одно своє будете бачити. І не бачити під носом дійсно ворогів, які вже готують підгрунтя для обрання зєлі-2 та прімірєнія в одностороннєм порядкє.
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24.04.2025 12:22 Відповісти
Ти просто трохи ******** іпсятиною.
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24.04.2025 12:22 Відповісти
Іноді буває, і що?
Цей раунд можу залишити за вами, мені не шкода.
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24.04.2025 12:23 Відповісти
БК іноземного виробництва під час війни завжди були і є в дефіциті.
БК до Петріотів - вкрай дефіцитні, але їх запаси є в наших партнерів, отже існують шанси домовитися з ними про придбання БК. Під ризиком ураження ракетами та БПЛА рашистів знаходяться консульські установи, амбасади, співробітники партнерів. Вони вочевидь потребують прикриття ППО, в тому числі і від КР, БР, АБР.
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24.04.2025 12:07 Відповісти
Ой, вони швидше посольства евакуюють, ми це вже проходили. Хорошо, що я батарею 60A/h не продала - руснява економіка схоже знов планує працювати на удари по українській електриці взимку. Готуйте генератори, 140 мільонів підарів знов будуть тужитись влаштувати "холодомор". (спойлер: також скоро почнеться потужна іпсятина, що от в цей раз їм вже "точно-точно вдасться")
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24.04.2025 12:11 Відповісти
Так, ми бачили евакуацію амбасади США і деяких інших партнерів. Але допомога у створенні ******** ППО, забезпечення українських сил ППО високотехнологічними західними ЗРК, підготовка бойових розрахунків зробили наші сили ППО ефективними настільки, що амбасади повернули в Україну. Бачимо проблеми, але сподіваємось на їх розвʼязання, бо маємо унікальний досвід і продовження підтримки партнерів у Європі, які мають загрози рашистів значно більші, ніж заокеанський партнер, який "робить всі можливі помилки перед тим, як зробити правильні кроки" (с).
На рівні розподіленої (індивідуальної) енергетики ми зараз мабуть трохи краще готові до проблем з електроенергією, які продовжує створювати і планує ще посилити ворог. Якщо маєте можливість - придбайте зарядну станцію, час повного відновлення заряду якої від мережі чи автономного генератора електроживлення - до 2 год.
Іпсятина - ефективна зброя гибридної війни, так, згоден, слід очікувати її пожвавлення з метою залякування, створення відчуття покинутих, зраджених партнерами, дефіциту зброї, *********** та, як наслідок - неминучої поразки...
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24.04.2025 13:15 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, ці блоки, що можуть збивати балістику, не можна так просто передати, треба згода тримача ліцензій на виробництво, тобто США. Щось мені підказує, що згоду чорта з два дадуть, або за величезні гроші, які наші партнери не готові будуть дати, і процедура узгодження може затягнутись на місяці, впродовж яких у русні будуть повністю розв'язані руки.
Швидше та дешевше перенести всі амбасади у виїзний режим, а консульства - взагалі закрити після закликів своїм громадянам покинути територію України.
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24.04.2025 12:12 Відповісти
Відкрию вам страшну тайну: різні блоки різних систем ППО з різними шансами можуть збивати різну балістику. Навіть у радянського Бука 30% шанс проти деяких балістичних ракет.
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24.04.2025 12:19 Відповісти
Видаєш бажане за дійсне. "Можуть збивати " і "збивають" це різні зовсім речі. Та й що таке 30% шансу, це взагалі ні про що. Наведеш конкретні факти збиття балістики буком на цій війні чи це теж страшна тайна?
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24.04.2025 12:33 Відповісти
Точки-У збивав, декілька епізодів було. Там роль грає насичення - 3 по 30% це вже 90%.
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24.04.2025 12:46 Відповісти
Непокаране зло, дій коригувальників, повернулося смертю для Українців!! Привладні зеленського, усіляко петляють з 2022 року, від внесення ЗМІН до законодавства щодо ПОСТЛЕННЯ покарання коригувальників за їх дії! Шмигаль з стефанчуком та зеленським, усіляко огинаються від виконання своїх обов'язків!!
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24.04.2025 11:45 Відповісти
Зато поляки піднімали авіацію та дарма палили керосин.
Ну, спостерігачі ж , курви.
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24.04.2025 11:52 Відповісти
А наш великий розвідник бодунов ще в 2023 році ****** ,що в кацапів ракети закінчились.
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24.04.2025 13:32 Відповісти
 
 