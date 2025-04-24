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Новини Масований ракетний обстріл
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Сирський про масований обстріл: РФ зазнає критичних втрат та діє методами терористів

Масований обстріл 24 квітня. Заява Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував масований обстріл України військами РФ 24 квітня 2025 року.

Про це він повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська федерація сьогодні вночі здійснила черговий терористичний акт - завдала ракетно-дронового удару по Україні.

Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей", - йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що дії РФ вкотре доводять: Росія не хоче миру.

"Уся її діяльність - це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…

Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, - понесе справедливе покарання", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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Автор: 

обстріл (28523) Сирський Олександр (611) війна в Україні (3935)


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Оце і без сирка всі знають якими методами діє кацапія і шо далі ???
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24.04.2025 11:16 Відповісти
прокоментував? може ще й на цензорі пописує? тут, в коментах
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24.04.2025 11:20 Відповісти
а комбіновано-масовано вдарити по кремлю як по центру військового керівництва ворога та 09.05 по червоній площі на мацкві, нє? це не буде справедлива відповідь?
оно учора на мацкві кацапи провели генеральну репетицію "параду" на кривавій площі мацкви
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24.04.2025 11:26 Відповісти
ідеально було б завтра пристрілку здійснити - най стьопа вітьков із ****** у бункері посидять, послухають
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24.04.2025 11:31 Відповісти
Ну поб"ють якійсь десяток тищщ здичавілих, хто почешеться?
Тільки удари щоночі по мошква-сситі та аеропортам, щоб не втікли до бульболяндії
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24.04.2025 11:36 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

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24.04.2025 11:47 Відповісти
У Сирського як завжди все добре. Ну тай добре.
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24.04.2025 13:15 Відповісти
 
 