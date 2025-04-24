Сирський про масований обстріл: РФ зазнає критичних втрат та діє методами терористів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував масований обстріл України військами РФ 24 квітня 2025 року.

Про це він повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська федерація сьогодні вночі здійснила черговий терористичний акт - завдала ракетно-дронового удару по Україні.



Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей", - йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що дії РФ вкотре доводять: Росія не хоче миру.

"Уся її діяльність - це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…



Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, - понесе справедливе покарання", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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