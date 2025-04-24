Доручив Умєрову негайно зв’язатися з партнерами щодо зміцнення ППО України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України військами РФ у ніч на 24 квітня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, була доповідь військового командування.

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"Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.



Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну.



Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.



Вдячний всім у світі, хто підтримує Україну і наших людей", - додав він.

Обстріл 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

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