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Новини Масований ракетний обстріл
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Доручив Умєрову негайно зв’язатися з партнерами щодо зміцнення ППО України, - Зеленський

Зеленський прокоментував масований обстріл 24 квітня 2025 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України військами РФ у ніч на 24 квітня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, була доповідь військового командування.

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"Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.

Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну.

Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Вдячний всім у світі, хто підтримує Україну і наших людей", - додав він.

Обстріл 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Дивіться: Зеленський дав інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) обстріл (28523)


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Топ коментарі
+30
шопопало!
цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
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24.04.2025 10:37
+20
Министр обороны должен работать с главами государств? Але,там на сцене,это твоя работа!.
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24.04.2025 10:41
+17
А без доручень умеровчим займається?
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
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24.04.2025 10:41
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шопопало!
цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
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24.04.2025 10:37 Відповісти
Хрюша, накидай в декількох тезах що ти зробив би зараз.
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24.04.2025 11:01 Відповісти
нннууу......
давай мене у владні кабінети, зі всіма можливостями та оплатою.
чи, що ще мені зробити, за наших можновладців?
може трусєля простернути?
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24.04.2025 11:21 Відповісти
ой!
критикувати не можна?
слався слався, наш зе!лідар лідар лідар!!!
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24.04.2025 11:28 Відповісти
Министр обороны должен работать с главами государств? Але,там на сцене,это твоя работа!.
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24.04.2025 10:41 Відповісти
Зеленьський виконоє роль мульфільма про Вовки із тридесятого царства.
Сидить чувак на троні і вказівки роздає підлеглим-" сдєлайтє лЮдям жарашо"!
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24.04.2025 13:11 Відповісти
А без доручень умеровчим займається?
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
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24.04.2025 10:41 Відповісти
відволікається на власні проблеми,забуває де він,хто він і головне навіщо він,ну як уся ,,молодая команда менеджеров,,,
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24.04.2025 11:05 Відповісти
Усе круто, з усіма домовився, найостанніший і найважливіший - ПАР залишився
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24.04.2025 12:05 Відповісти
Як каміння?
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24.04.2025 10:41 Відповісти
Доручив і всьо.
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24.04.2025 10:42 Відповісти
і всьо,а що ще??вимагати результат??чи гарантій поставок??не смішіть,ви гляньте на цього ,,мальчика с пузиком,, він же народжений не для цього
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24.04.2025 11:08 Відповісти
Потужно доручив
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24.04.2025 10:42 Відповісти
С...иться повертатися до Києва, бо не певен, що не прилетить по його протухлому фаберже?
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24.04.2025 10:44 Відповісти
не прилетить...
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24.04.2025 11:09 Відповісти
Після кожного обстрілу потужне доручення про посилення ППО. А до цього обстрілу не потрібно було посилювати ППО? Треба терміново до Макрона в Париж злітати, щоб потужно поговорити про ППО.
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24.04.2025 10:46 Відповісти
Помітив цікавий факт: Т
Тільки масований обстріл - незламний лідор згадує за ППО і комусь щось доручає.
Нема масованих обстрілів - забуває за ППО.
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24.04.2025 10:46 Відповісти
Все правильно. "Ехвективний керівник" - це людина, яка ефективно перекладає свої обов'язки на підлеглих.
В разі чого - Умєрову "голову геть"!
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24.04.2025 10:46 Відповісти
Умерову немає часу займатися ППО , він з обороного бюджету гроші ******* , вже 62 млрд.гривень заплачено за зброю а поставок нуль ! Вся влада Зеленського це зрадники і саботажники .
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24.04.2025 10:46 Відповісти
А ти сам вчергове не в Україні під час масованого обстрілу рашистам.
Співпадіння?
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24.04.2025 10:46 Відповісти
про таке совпадєніє я кожен раз пишу.
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24.04.2025 11:05 Відповісти
до речі, дєрьмачина сибіга умєров в лондоні.
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24.04.2025 11:23 Відповісти
" Потужне доручательство Зеленського."
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24.04.2025 10:48 Відповісти
Доручай (таємно) негайно відновлювати ядерну зброю. Партнери вже негласного нас кинули.
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24.04.2025 10:49 Відповісти
Щоб кожен злочин буввідомий всьому світу, пане президенте, треба не телеграм пости друкувати, а робити офіційні заяви по телебаченню і на раді ООН, особисто. А ще писати в Х мережі, відмічаючі всіх лідерів країн.
Бо в телеграм це ні про що.
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24.04.2025 10:49 Відповісти
набір слів , ні про що ...
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24.04.2025 10:50 Відповісти
Чесно. Мене дістали всі оці Майстри. Не шахів. То майстер укладання угод, ще майстер тотальної Брехні і ось наш майстер - майстер Доручень. Які звісно виконавці хєрять на корню.
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24.04.2025 10:51 Відповісти
А сам, з батальйоном заброньованих менегерів з ОПУ, немає тями займатися, чи єрмак заборонив??
То по самітах за кордон з кодлом, то по Ставках….
А захистом України, Оманські опікуються??
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24.04.2025 10:51 Відповісти
...улыбнуло , рыбалка на скумбрию по 8 грн, по ставках.
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24.04.2025 10:56 Відповісти
Ути-пути-пути... проснулся. Типо, речь тааварисча чЛенина "Об увеличении производства табака"... Как это мило, мол , шел 7-ой год вцарювання.
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24.04.2025 10:55 Відповісти
"Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО. (ПАР) "зелена"(південно-африканська ракета)
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24.04.2025 10:55 Відповісти
Доручив... Потужно, потужно....
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24.04.2025 10:55 Відповісти
Вони, прости господи за скверне слово, з Трампом... змагаються за звання найзвитяжнiшого в ясельнiй групi дурдому "Сонечко".
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24.04.2025 10:59 Відповісти
"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.--------------------тільки мені здається----------гниди чекають, коли вб'ють стільки українців, що заходу стане соромно і вони дадуть їм стільки грошей, скільки гниди забажають.-------------Песков сказав, що воші не обіцяли припинити вбивати українців.
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24.04.2025 11:03 Відповісти
А що до того, щоб із скумбрією та їрмакакою оселитися у Харкові чи на малій батьківщині?
Це був би реальний захист громадян
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24.04.2025 10:57 Відповісти
черговий мільон потужних доручень...
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24.04.2025 11:00 Відповісти
негайно? а до цього дня, що зелені гниди робили? чи війни для вас падлюк немає?
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24.04.2025 11:02 Відповісти
І що, Уморов побіг виконувати? А чи є у нього на це час, гроші ж самі себе не спи#дять!
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24.04.2025 11:08 Відповісти
Умеров: алле, партнеры, есть ненужное ПВО?
Партнеры: нет, не за#те !
Умеров: я бы рад, но верховный поручатор приказал. Ладно, позвоню после следующего прилета.
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24.04.2025 11:10 Відповісти
Зеленський, це як персонаж радянських анекдотів про прапорщика. Товариш прапорщик , зупинить будь ласка поїзд! Поїзд стой, раз-два! Так і воно. Дав доручення зв'язатись! А він шо? Зв'язався! І шо? І все! Млять, сьомий рік білого шуму зеленого кольору!
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24.04.2025 11:13 Відповісти
Цікаво.
Раніше таку рейтингову тему піарно очолював президент.
Та щось, видно, пробуксовує і треба на когось перекласти відповідальність...
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24.04.2025 11:15 Відповісти
Ліпше доручив малюку-буданову нищити кацапські нпз та заїбашити по мацквасіті
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24.04.2025 11:16 Відповісти
Взяв, ****, під свій контроль. ***** Хрипате.
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24.04.2025 11:17 Відповісти
Це блін позов до Зе треба подавати позов: підрив мого здоров'я, стільки бухать що б його маячну слухати/читати кожного дня! Він хоча б тексти міняв, а таке вже було "....поручив Умерову доповісти про стан підготовки до участі у саміті..." Це *** про шо?
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24.04.2025 11:22 Відповісти
Литвин видохся, вже всі комбінації зі складанням промов перебрав, тому і повторюється
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24.04.2025 11:31 Відповісти
В 19 році прикрив виробництво українськоі ППО а тепер пипець
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24.04.2025 11:38 Відповісти
Доручатель 🤬
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24.04.2025 11:39 Відповісти
ух ти! Ну слава Богу!
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24.04.2025 11:54 Відповісти
Дайте нам ппо, а копалини ми віддамо рудому рекетиру.
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24.04.2025 12:17 Відповісти
тварини ......4 рік війни країна нравітьт не переведена на військові рейки...воно шось гундосе несуразне лохторату...
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24.04.2025 12:17 Відповісти
Потужно!!!! Кожен раз одне й теж саме!!!
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24.04.2025 12:47 Відповісти
Идиотизм зашкаливает.Что раньше было всё равно или в порядке? Чепуха бестолковая.
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24.04.2025 13:13 Відповісти
 
 