Доручив Умєрову негайно зв’язатися з партнерами щодо зміцнення ППО України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України військами РФ у ніч на 24 квітня 2025 року.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, була доповідь військового командування.
"Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.
Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну.
Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.
Вдячний всім у світі, хто підтримує Україну і наших людей", - додав він.
Обстріл 24 квітня 2025 року
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цепіздець.....
до речі, через місяць піде другий рік необраного зе!гундоса.
давай мене у владні кабінети, зі всіма можливостями та оплатою.
чи, що ще мені зробити, за наших можновладців?
може трусєля простернути?
критикувати не можна?
слався слався, наш зе!лідар лідар лідар!!!
Сидить чувак на троні і вказівки роздає підлеглим-" сдєлайтє лЮдям жарашо"!
Пане президенти, як там справи України на дипломатичному перемовному фронті? Реальні, а не вигадані?
Тільки масований обстріл - незламний лідор згадує за ППО і комусь щось доручає.
Нема масованих обстрілів - забуває за ППО.
В разі чого - Умєрову "голову геть"!
Співпадіння?
Бо в телеграм це ні про що.
То по самітах за кордон з кодлом, то по Ставках….
А захистом України, Оманські опікуються??
Це був би реальний захист громадян
Партнеры: нет, не за#те !
Умеров: я бы рад, но верховный поручатор приказал. Ладно, позвоню после следующего прилета.
Раніше таку рейтингову тему піарно очолював президент.
Та щось, видно, пробуксовує і треба на когось перекласти відповідальність...