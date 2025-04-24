Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс
Радник президента США Дональда Трампа з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, якщо президент України Володимир Зеленський не відмовиться від Криму, то угода з ним буде неможлива.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сакс написав у соцмережі Х.
"Крим має стати найлегшою поступкою для Зеленського", - йдеться в дописі.
Сакс пояснив це тим, що:
- Крим був частиною Росії останнє десятиліття.
- Переважна більшість населення півострова - етнічні росіяни. Сакс тут також посилається на західні опитування які показують, що ці люди хочуть бути громадянами Росії.
- Україна не має військової можливості відбити Крим. Катастрофічний літній контрнаступ 2023 року зробив це абсолютно ясним.
"Якщо Зеленський не поступиться Кримом, він не поступиться нічим. Тому угода з ним неможлива", - резюмує радник Трампа.
Топ коментарі
+49 Александр Алекс #466493
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+39 Mawka Lisowyj
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+35 fresh guacamole
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- а хіба він був катастрофічний ?!
на колінах ". Є тільки вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи померти без опору у приниженні і знищенню"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи Z-програму з
насильницької русифікації та знищення української державності,
мови та культури, а потім і повністю всієї української нації
яка точно що перетвориться на зникаючи.