Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс

Радник президента США Дональда Трампа з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, якщо президент України Володимир Зеленський не відмовиться від Криму, то угода з ним буде неможлива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сакс написав у соцмережі Х.

"Крим має стати найлегшою поступкою для Зеленського", - йдеться в дописі.

Сакс пояснив це тим, що:

Крим був частиною Росії останнє десятиліття.

Переважна більшість населення півострова - етнічні росіяни. Сакс тут також посилається на західні опитування які показують, що ці люди хочуть бути громадянами Росії.

Україна не має військової можливості відбити Крим. Катастрофічний літній контрнаступ 2023 року зробив це абсолютно ясним.

"Якщо Зеленський не поступиться Кримом, він не поступиться нічим. Тому угода з ним неможлива", - резюмує радник Трампа.

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