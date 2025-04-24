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Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс

крим

Радник президента США Дональда Трампа з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, якщо президент України Володимир Зеленський не відмовиться від Криму, то угода з ним буде неможлива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сакс написав у соцмережі Х.

"Крим має стати найлегшою поступкою для Зеленського", - йдеться в дописі.

Сакс пояснив це тим, що:

  • Крим був частиною Росії останнє десятиліття.
  • Переважна більшість населення півострова - етнічні росіяни. Сакс тут також посилається на західні опитування які показують, що ці люди хочуть бути громадянами Росії.
  • Україна не має військової можливості відбити Крим. Катастрофічний літній контрнаступ 2023 року зробив це абсолютно ясним.

"Якщо Зеленський не поступиться Кримом, він не поступиться нічим. Тому угода з ним неможлива", - резюмує радник Трампа.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Крим (14161) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+49
Соромлюся запитати - а для кремлівського нелюда піти на якісь поступки хоча би запропонували?
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24.04.2025 06:57
+39
тільки у парі з аляскою
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24.04.2025 06:56
+35
Дуже влучне прізвище - Sucks.
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24.04.2025 06:54
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Катастрофічний літній контрнаступ 2023 року Джерело:https://censor.net/ua/n35484
- а хіба він був катастрофічний ?!
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24.04.2025 10:52 Відповісти
в америке до влады дорвались генетические моральные уроды.
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24.04.2025 11:06 Відповісти
Руских там никогда не было. Засланные они. Татар выгнали и уничтожали . Крым дрлжен и будет Украинским. сша глашатай руски стал. ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.04.2025 11:23 Відповісти
Україна зовсім не має вибору "померти стоячи або жити і вмирати
на колінах ". Є тільки вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи померти без опору у приниженні і знищенню"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи Z-програму з
насильницької русифікації та знищення української державності,
мови та культури, а потім і повністю всієї української нації
яка точно що перетвориться на зникаючи.
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24.04.2025 12:36 Відповісти
Нехай визнають Аляску російською ,а Техас і Каліфорнію мексиканською. У чому справа ,все дуже просто
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24.04.2025 13:26 Відповісти
Цей Сакс ніхрена не розуміє в Україні. До них усіх не доходить,що зеля не має права визнавати Крим російським,бо це суперечить Конституції України.А зміна конституції -тільки через референдум. Як тільки Зеленський відречеться від Криму, закінчиться сам Зеленський.
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24.04.2025 13:30 Відповісти
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