Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, если президент Украины Владимир Зеленский не откажется от Крыма, то сделка с ним будет невозможна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сакс написал в соцсети Х.

"Крым должен стать легкой уступкой для Зеленского", - говорится в заметке.

Сакс объяснил это тем, что:

Крым был частью России последнее десятилетие.

Подавляющее большинство населения полуострова - этнические русские. Сакс здесь также ссылается на западные опросы, которые показывают, что эти люди хотят быть гражданами России.

Украина не имеет военной возможности отбить Крым. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года сделало это совершенно ясным.

"Если Зеленский не уступит Крым, он не уступит ничем. Поэтому сделка с ним невозможна", - резюмирует советник Трампа.

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