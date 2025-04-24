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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс

крим

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, если президент Украины Владимир Зеленский не откажется от Крыма, то сделка с ним будет невозможна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сакс написал в соцсети Х.

"Крым должен стать легкой уступкой для Зеленского", - говорится в заметке.

Сакс объяснил это тем, что:

  • Крым был частью России последнее десятилетие.
  • Подавляющее большинство населения полуострова - этнические русские. Сакс здесь также ссылается на западные опросы, которые показывают, что эти люди хотят быть гражданами России.
  • Украина не имеет военной возможности отбить Крым. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года сделало это совершенно ясным.

"Если Зеленский не уступит Крым, он не уступит ничем. Поэтому сделка с ним невозможна", - резюмирует советник Трампа.

Также читайте: Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Крым (26397) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+49
Соромлюся запитати - а для кремлівського нелюда піти на якісь поступки хоча би запропонували?
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24.04.2025 06:57
+39
тільки у парі з аляскою
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24.04.2025 06:56
+35
Дуже влучне прізвище - Sucks.
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24.04.2025 06:54
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Катастрофічний літній контрнаступ 2023 року Джерело:https://censor.net/ua/n35484
- а хіба він був катастрофічний ?!
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24.04.2025 10:52 Ответить
в америке до влады дорвались генетические моральные уроды.
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24.04.2025 11:06 Ответить
Руских там никогда не было. Засланные они. Татар выгнали и уничтожали . Крым дрлжен и будет Украинским. сша глашатай руски стал. ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.04.2025 11:23 Ответить
Україна зовсім не має вибору "померти стоячи або жити і вмирати
на колінах ". Є тільки вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи померти без опору у приниженні і знищенню"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи Z-програму з
насильницької русифікації та знищення української державності,
мови та культури, а потім і повністю всієї української нації
яка точно що перетвориться на зникаючи.
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24.04.2025 12:36 Ответить
Нехай визнають Аляску російською ,а Техас і Каліфорнію мексиканською. У чому справа ,все дуже просто
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24.04.2025 13:26 Ответить
Цей Сакс ніхрена не розуміє в Україні. До них усіх не доходить,що зеля не має права визнавати Крим російським,бо це суперечить Конституції України.А зміна конституції -тільки через референдум. Як тільки Зеленський відречеться від Криму, закінчиться сам Зеленський.
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24.04.2025 13:30 Ответить
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