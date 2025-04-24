Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, если президент Украины Владимир Зеленский не откажется от Крыма, то сделка с ним будет невозможна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сакс написал в соцсети Х.
"Крым должен стать легкой уступкой для Зеленского", - говорится в заметке.
Сакс объяснил это тем, что:
- Крым был частью России последнее десятилетие.
- Подавляющее большинство населения полуострова - этнические русские. Сакс здесь также ссылается на западные опросы, которые показывают, что эти люди хотят быть гражданами России.
- Украина не имеет военной возможности отбить Крым. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года сделало это совершенно ясным.
"Если Зеленский не уступит Крым, он не уступит ничем. Поэтому сделка с ним невозможна", - резюмирует советник Трампа.
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+49 Александр Алекс #466493
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- а хіба він був катастрофічний ?!
на колінах ". Є тільки вибір "відстояти себе, навіть якщо і ціною
власних життів, - чи померти без опору у приниженні і знищенню"!
Бо фашистська росія ( паРаша) неминуче буде жорстоко мститися
українцям за всю ганьбу з 24 лютого, реалізуючи Z-програму з
насильницької русифікації та знищення української державності,
мови та культури, а потім і повністю всієї української нації
яка точно що перетвориться на зникаючи.