Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения.

Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему за него не боролись одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

По его словам, в Крыму также за много лет до "передачи Обамой" располагались основные базы российских подводных лодок.

"Именно из-за таких подстрекательских заявлений, как у Зеленского, так трудно урегулировать эту войну. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная - он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, ничего не даст, кроме продолжения "поля убийств", а этого никто не хочет! Мы очень близки к Соглашению, но человек, у которого "нет карт на руках", должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выйти из этого полного и тотального безумия, которое бы никогда не началось, если бы я был президентом!" - добавил Трамп.

Читайте также: Я не считаю Зеленского ответственным за войну в Украине, но не в "восторге от него", - Трамп

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.