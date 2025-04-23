Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения.
Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему за него не боролись одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил американский президент.
По его словам, в Крыму также за много лет до "передачи Обамой" располагались основные базы российских подводных лодок.
"Именно из-за таких подстрекательских заявлений, как у Зеленского, так трудно урегулировать эту войну. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная - он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, ничего не даст, кроме продолжения "поля убийств", а этого никто не хочет! Мы очень близки к Соглашению, но человек, у которого "нет карт на руках", должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выйти из этого полного и тотального безумия, которое бы никогда не началось, если бы я был президентом!" - добавил Трамп.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.
Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.
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1. Щоб це зробив саме Зеленський, йому спочатку треба перемогти на виборах після зняття військового стану.
2. Всеукраїнський референдум можливий тільки після відноволення українського контролю над всією Україною.
А так вперед і з піснями.
Тим, що втратила довіру у всьому світі в обмін на портрет Трампа?
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
https://x.com/turkmendagz
@turkmendagz
А вы заметили что ни Трамп, ни Вэнс, ни Хэгсит, ни РубиотНИ РАЗУ ПРЯМО не предложили Украине отдать Крым россии. А знаете почему? Потому что это преступление даже по законам США и основание для импичмента или увольнения. Они хотели чтобы это сделал сам Зеленский. Твари.
Трамп обещал за 24 часа закончить войну.
Трамп обещал очистить США от нелегальных мигрантов.
Трамп обещал захватить Гринландию.
Трамп обещал сделать Канаду 51 штатом.
...
Трамп переименовал Мексиканский Залив!
Вот все на что хватило Трампа...
Ну звичайно. Особисто ти готовий померти? Де воюєш зараз, на Брайтон-Біч?
ЕВРОПА у шоці від такої позиції США адже при атаці на сувальський коридор з нею трампісти вчинять так само.
І перспектива нового массованого наступу пу... адже в його котелку Одесса, Київ, Харків і ін. - ісконно руцкие гарада... тільки треба зараз час на підготовку використати ... адже коренні причини канфликта на думку пу так і не були вирішені, а це перш за все - демілітарізація і денаціфікація ну і далі нові члени НАТО... і границы расеи нигде не кончаются и павсюду, где гаварят по руцки - это расея, которая будет сваих саатечественикав защищать.. щоб їм язика не прищемили.
Є той, хто в цьому сумнівається?
утім, вже і весь світ ненавидить трампа....
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Полуостров нєвєзєнія
Захоплення Криму не було зовсім безкровним, як нам це намагаються зараз подати, вдаючись тут до дешевих маніпуляцій. Та, навіть, якби й було - це нічого не міняє. Як з огляду того, що росія й США на той час були гарантами територіальної цілісності та суверенитету України, так, з огляду й на те, що вони самі ж свої гарантії одразу, цинічно й віроломно порушили, щойно Україна опинилася в уразливому становищи, яке, уразливе становище, вони самі ж, своїми діями, на пару, й спровокували - як сама росія, котра весь час вела проти України політичну, культурну, інформаційну, економічну війну, вчинила весь час проти України різні провокації, так і США, котрі весь час Україну роззброювали - і мова тут йде не лише про сдачу Україною США та росії третього за розміром, світового ядерного арсеналу, ай про масовану утилізацію (зокрема й на гроші й замовлення США) української зброї: починаючи з українських ракет, стратегічних бомбардувальників, і, закінчуючи снарядами та стрілецькою зброєю з українських складів.
Просто, зброї на українських складах, було настільки фантастично багато, що, навіть, після її масованої утилізації, розпродажу, розкрадання, дивних масованих пожеж на складах, впродовж 30 років - її все одно залишалось дуже багато, що ми досі, дещо з тих запасів використовуємо й зараз.
Що кацапи що американці.
Всі міжнародні закони не діють
Їх нєма
Куди вони так спішать?