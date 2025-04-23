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Новости Оккупация Крыма Трамп о войне в Украине Трамп о Зеленском
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Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Трамп раскритиковал Зеленского за заявление о Крыме

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения.

Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему за него не боролись одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

По его словам, в Крыму также за много лет до "передачи Обамой" располагались основные базы российских подводных лодок.

"Именно из-за таких подстрекательских заявлений, как у Зеленского, так трудно урегулировать эту войну. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная - он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, ничего не даст, кроме продолжения "поля убийств", а этого никто не хочет! Мы очень близки к Соглашению, но человек, у которого "нет карт на руках", должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выйти из этого полного и тотального безумия, которое бы никогда не началось, если бы я был президентом!" - добавил Трамп.

Читайте также: Я не считаю Зеленского ответственным за войну в Украине, но не в "восторге от него", - Трамп

Трамп о Зеленском

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Крым (26389) Трамп Дональд (5219) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+44
Так якщо не просять то в чому питання?

З І.Якщо США визнає Крим москальским то анулюється будапештський меморандум і Україна перестає бути в договорі про не розповсюдження ядерної зброї ?
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23.04.2025 19:21
+37
Значить такі вимагали. А коли Європа сказала -нє. Виливає злість на зеленському.
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23.04.2025 19:21
+34
Отже, в здачі Криму винен американський президент Барак Хусейн Обама, який діяв від імені США. Отже, нехай США поверне нам Крим. Президенти не приватні особи, а представники країни. А трамп клеїть дурня
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23.04.2025 19:26
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Думку він висловив саме зараз- якщо віддалли без жодного пострілу то нічого розказувати що не признаєте.
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23.04.2025 22:05 Ответить
Зеленський же давно хотів провести референдум з приводу територій.
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23.04.2025 20:39 Ответить
Тут є пара передумов:

1. Щоб це зробив саме Зеленський, йому спочатку треба перемогти на виборах після зняття військового стану.

2. Всеукраїнський референдум можливий тільки після відноволення українського контролю над всією Україною.

А так вперед і з піснями.
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23.04.2025 20:51 Ответить
Здохни, трамп!Ми так хочемо. Здохни! Проклинаємо увесь твій рід до сьомого коліна! Амінь.
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23.04.2025 20:48 Ответить
Нехай Трамп передасть Україні з півсотні термоядерних (саме термоядерних, а не просто ядерних) боєзарядів, що набагато менше відданої Україною на вимогу США кількості ядерної зброї, і ситуація для України зразу перестане бути катастрофічною!
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23.04.2025 20:50 Ответить
Він реально ********...
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23.04.2025 20:54 Ответить
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24.04.2025 15:58 Ответить
Зніми фсбшну локшину з вух, дурко руде.
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23.04.2025 21:08 Ответить
А чим для США краща ситуація?
Тим, що втратила довіру у всьому світі в обмін на портрет Трампа?
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23.04.2025 21:09 Ответить
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23.04.2025 21:12 Ответить
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



https://x.com/turkmendagz

@turkmendagz


А вы заметили что ни Трамп, ни Вэнс, ни Хэгсит, ни РубиотНИ РАЗУ ПРЯМО не предложили Украине отдать Крым россии. А знаете почему? Потому что это преступление даже по законам США и основание для импичмента или увольнения. Они хотели чтобы это сделал сам Зеленский. Твари.

Трамп обещал за 24 часа закончить войну.
Трамп обещал очистить США от нелегальных мигрантов.
Трамп обещал захватить Гринландию.
Трамп обещал сделать Канаду 51 штатом.
...
Трамп переименовал Мексиканский Залив!
Вот все на что хватило Трампа...
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23.04.2025 21:13 Ответить
чо всьо? пам"ятник собі поставив
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23.04.2025 22:14 Ответить
Ти, старий пердун, можеш просити Осла визнати що завгодно. Реально це нічого не змінить.
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23.04.2025 21:14 Ответить
А якби рудий мав американські яйкі, а не фсбешну шмоньку, то жахливо мало б бути агресору.
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23.04.2025 21:26 Ответить
Таке враження, що Трампу повністю ампутували мозок.
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24.04.2025 01:07 Ответить
Швидше совість
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24.04.2025 01:38 Ответить
ну чому ж. Ми країна у якої "є карти на руках", і це чудовий Буд.меморандум який ми підписали під тиском сша, де піндоси гарантували нам суверинітет і тер. цілісність. Тому з цією картою ми до вас повертаємося назад і питаємо, то де ваші гарантії, ублюдок ср*ний??
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23.04.2025 21:35 Ответить
Шолудива руда псина,багато років тому твоя країна зобов'язувалась не порушувати та підтримувати суверенітет та непорушність кордонів України. Не знаєш,на які цілі були направлені ракети,що були в Україні? Я тобі скажу- це найбільші міста США. Так ти про це не пам'ятаєш,гнидо?
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23.04.2025 21:36 Ответить
ЕЩЁ один кгбшный рупор... Когда он стал им , когда? ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.04.2025 21:38 Ответить
Бауржан, а коли Казахстан почне війну з рашкою? Не можна вічно ухилятися.
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23.04.2025 21:46 Ответить
першим нападати неправильно, кацапи повинні зробити перший крок, там якесь сєвєо назвати чи ще якусь хрінь придумати, типа то не війна, а повернення подарованих члєніном територій.
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24.04.2025 07:53 Ответить
Треба сказати Трампу що Україна готова воювати до кінця світу. Всі помруть але віднесуть багато кацапів з собою в могилу. А потім почнеться переформатування відносин Заходу і рашки.
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23.04.2025 21:41 Ответить
Україна готова воювати до кінця світу. Всі помруть але...

Ну звичайно. Особисто ти готовий померти? Де воюєш зараз, на Брайтон-Біч?
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24.04.2025 04:27 Ответить
а тоді рашки не повиннно залишитись
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24.04.2025 07:54 Ответить
Торгувати чужою територією завжди легко. А от відповідати за наданні зобов"язання треба мати мужність чого немає у Трампа і його прибічників. Більш того трампісти намагаються ще й урвати свій ковалок нічого не обіцяючи у взаєм.
ЕВРОПА у шоці від такої позиції США адже при атаці на сувальський коридор з нею трампісти вчинять так само.
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23.04.2025 21:50 Ответить
По факту це "угода" про добровільну капітуляцію України + репарації посереднику і... репарації агрессору шляхом постачання з укр.АЕС ел/енергії на так звані нові території расєї...
І перспектива нового массованого наступу пу... адже в його котелку Одесса, Київ, Харків і ін. - ісконно руцкие гарада... тільки треба зараз час на підготовку використати ... адже коренні причини канфликта на думку пу так і не були вирішені, а це перш за все - демілітарізація і денаціфікація ну і далі нові члени НАТО... і границы расеи нигде не кончаются и павсюду, где гаварят по руцки - это расея, которая будет сваих саатечественикав защищать.. щоб їм язика не прищемили.
Є той, хто в цьому сумнівається?
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23.04.2025 22:09 Ответить
Ні не сумніваємось, будемо втікати до вас в Німеччину.
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24.04.2025 18:21 Ответить
Паша (зелёныш) и Лёша (трумп) два долбо *** - made in russia
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23.04.2025 22:12 Ответить
Обидва агенти завербовані КГБ(ФСБ) в різні роки.
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23.04.2025 22:14 Ответить
Повторюю з 2016 року: трампло путлерська *****☝️ але у лохів завжди не все так адназначна😵‍💫
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23.04.2025 22:20 Ответить
Та звідки ти, придурок, знаеш яка сітуація. В тебе вже маразм розпочався.
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23.04.2025 22:32 Ответить
Так американці пошлють нас нахрін і ,скажуть " хочете так воюйте ,але вже без нашої допомоги " ,а потім слідом за американцями теж саме скаже і більшість європейських країн . І залишиться Україна сама ,і чи довго вона протримається ?
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23.04.2025 22:32 Ответить
Не путай трампистов со всеми американцами, как минимум половина не ваша. У рыжего друга путлера рейтинг падает, он ещё будет первым президентом США, который сядет в тюрьму. Что касается Европы, то как раз там они предпочтут поставлять Украине помощь и оружие вместо того, чтобы воевать с кацапскими фашистами самим.
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24.04.2025 01:38 Ответить
Якщо кому не зрозуміло - Зе грає у команді американських демократів. Саме за це Трамп його ненавидить.
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23.04.2025 22:35 Ответить
трамп ненавидить весь світ

утім, вже і весь світ ненавидить трампа....

.
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24.04.2025 00:35 Ответить
Нє. З одним в нього таки є любов. Крєпкая, мужская.
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24.04.2025 00:49 Ответить
Не з одним, ще з Кім Чен Ином...
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24.04.2025 17:33 Ответить
Така ситуація склалася багато в чому завдяки тобі, старий м*дак
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23.04.2025 22:56 Ответить
Під@рас - він і в Штатах під@рас, навіть якщо рудий.
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23.04.2025 23:20 Ответить
Не переданий а вкрадений!!!
Полуостров нєвєзєнія
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24.04.2025 00:12 Ответить
руда курва !
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24.04.2025 00:33 Ответить
Трамп такой же фашист, как и путлер, просто у него руки связаны законами США. Недаром Маск Zигу кидал.
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24.04.2025 01:40 Ответить
на вас, трампампуся, якась болячка шизи напала! ваша права рука не знає що робить ліва. а ліва нога при ходьбі буцяє по правій!
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24.04.2025 02:15 Ответить
Навіть попри те, що Держдеп США фактично радив не захищати Крим Україні, чинив з цього приводу на Україну тиск - постріли в Криму все одно були. Тоді, серед іншого, росіянами було вбито українського військового. Прізвище загиблого вже не згадаю, треба шукати, але, якщо не зраджує пам'ять, здається, то був український офіцер.
Захоплення Криму не було зовсім безкровним, як нам це намагаються зараз подати, вдаючись тут до дешевих маніпуляцій. Та, навіть, якби й було - це нічого не міняє. Як з огляду того, що росія й США на той час були гарантами територіальної цілісності та суверенитету України, так, з огляду й на те, що вони самі ж свої гарантії одразу, цинічно й віроломно порушили, щойно Україна опинилася в уразливому становищи, яке, уразливе становище, вони самі ж, своїми діями, на пару, й спровокували - як сама росія, котра весь час вела проти України політичну, культурну, інформаційну, економічну війну, вчинила весь час проти України різні провокації, так і США, котрі весь час Україну роззброювали - і мова тут йде не лише про сдачу Україною США та росії третього за розміром, світового ядерного арсеналу, ай про масовану утилізацію (зокрема й на гроші й замовлення США) української зброї: починаючи з українських ракет, стратегічних бомбардувальників, і, закінчуючи снарядами та стрілецькою зброєю з українських складів.
Просто, зброї на українських складах, було настільки фантастично багато, що, навіть, після її масованої утилізації, розпродажу, розкрадання, дивних масованих пожеж на складах, впродовж 30 років - її все одно залишалось дуже багато, що ми досі, дещо з тих запасів використовуємо й зараз.
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24.04.2025 02:25 Ответить
Гинуть без жодної причини кацапи..бо то не їх земля....пане підо... Трампон путінський..Ви втомилися з Європою жити без путінських дешевих ресурсів... підо.и курвославні..
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24.04.2025 06:23 Ответить
Ублюдки!
Що кацапи що американці.
Всі міжнародні закони не діють
Їх нєма
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24.04.2025 06:31 Ответить
Думаю ситуація для Трампа та Путіна теж не квіточки.
Куди вони так спішать?
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24.04.2025 06:45 Ответить
Максимальне знищення орків та їх оборонки - самий надійний шлях до нашої Перемоги.
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24.04.2025 13:00 Ответить
Незабаром ситуація для трампона-гандона стане ще жахливішою!
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24.04.2025 15:02 Ответить
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