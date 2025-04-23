Зеленського не просять визнавати Крим російським, але ситуація для України жахлива, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ

"Президент України Володимир Зеленський на першій шпальті The Wall Street Journal хвалиться, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут немає про що говорити". Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення.

Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не боролися одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?" - зазначив американський президент.

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За його словами, у Криму також за багато років до "передачі Обамою" розташовувалися основні бази російських підводних човнів.

"Саме через такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, так важко врегулювати цю війну. Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України жахлива –– він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому п'ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. Заява, зроблена сьогодні Зеленським, нічого не дасть, окрім продовження "поля вбивств", а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до Угоди, але людина, у якої "немає карт на руках", повинна, нарешті, зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вийти з цього повного і тотального божевілля, яке б ніколи не розпочалося, якби я був президентом!" - додав Трамп.

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