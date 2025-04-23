Зеленського не просять визнавати Крим російським, але ситуація для України жахлива, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ
"Президент України Володимир Зеленський на першій шпальті The Wall Street Journal хвалиться, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут немає про що говорити". Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення.
Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не боролися одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?" - зазначив американський президент.
За його словами, у Криму також за багато років до "передачі Обамою" розташовувалися основні бази російських підводних човнів.
"Саме через такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, так важко врегулювати цю війну. Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України жахлива –– він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому п'ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. Заява, зроблена сьогодні Зеленським, нічого не дасть, окрім продовження "поля вбивств", а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до Угоди, але людина, у якої "немає карт на руках", повинна, нарешті, зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вийти з цього повного і тотального божевілля, яке б ніколи не розпочалося, якби я був президентом!" - додав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Щоб це зробив саме Зеленський, йому спочатку треба перемогти на виборах після зняття військового стану.
2. Всеукраїнський референдум можливий тільки після відноволення українського контролю над всією Україною.
А так вперед і з піснями.
Тим, що втратила довіру у всьому світі в обмін на портрет Трампа?
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
https://x.com/turkmendagz
@turkmendagz
А вы заметили что ни Трамп, ни Вэнс, ни Хэгсит, ни РубиотНИ РАЗУ ПРЯМО не предложили Украине отдать Крым россии. А знаете почему? Потому что это преступление даже по законам США и основание для импичмента или увольнения. Они хотели чтобы это сделал сам Зеленский. Твари.
Трамп обещал за 24 часа закончить войну.
Трамп обещал очистить США от нелегальных мигрантов.
Трамп обещал захватить Гринландию.
Трамп обещал сделать Канаду 51 штатом.
...
Трамп переименовал Мексиканский Залив!
Вот все на что хватило Трампа...
Ну звичайно. Особисто ти готовий померти? Де воюєш зараз, на Брайтон-Біч?
ЕВРОПА у шоці від такої позиції США адже при атаці на сувальський коридор з нею трампісти вчинять так само.
І перспектива нового массованого наступу пу... адже в його котелку Одесса, Київ, Харків і ін. - ісконно руцкие гарада... тільки треба зараз час на підготовку використати ... адже коренні причини канфликта на думку пу так і не були вирішені, а це перш за все - демілітарізація і денаціфікація ну і далі нові члени НАТО... і границы расеи нигде не кончаются и павсюду, где гаварят по руцки - это расея, которая будет сваих саатечественикав защищать.. щоб їм язика не прищемили.
Є той, хто в цьому сумнівається?
утім, вже і весь світ ненавидить трампа....
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Полуостров нєвєзєнія
Захоплення Криму не було зовсім безкровним, як нам це намагаються зараз подати, вдаючись тут до дешевих маніпуляцій. Та, навіть, якби й було - це нічого не міняє. Як з огляду того, що росія й США на той час були гарантами територіальної цілісності та суверенитету України, так, з огляду й на те, що вони самі ж свої гарантії одразу, цинічно й віроломно порушили, щойно Україна опинилася в уразливому становищи, яке, уразливе становище, вони самі ж, своїми діями, на пару, й спровокували - як сама росія, котра весь час вела проти України політичну, культурну, інформаційну, економічну війну, вчинила весь час проти України різні провокації, так і США, котрі весь час Україну роззброювали - і мова тут йде не лише про сдачу Україною США та росії третього за розміром, світового ядерного арсеналу, ай про масовану утилізацію (зокрема й на гроші й замовлення США) української зброї: починаючи з українських ракет, стратегічних бомбардувальників, і, закінчуючи снарядами та стрілецькою зброєю з українських складів.
Просто, зброї на українських складах, було настільки фантастично багато, що, навіть, після її масованої утилізації, розпродажу, розкрадання, дивних масованих пожеж на складах, впродовж 30 років - її все одно залишалось дуже багато, що ми досі, дещо з тих запасів використовуємо й зараз.
Що кацапи що американці.
Всі міжнародні закони не діють
Їх нєма
Куди вони так спішать?