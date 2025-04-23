США можуть визнати окупований Крим російським, але не вимагати цього від України, - WP

Пропозиція США полягає в тому, що саме вони можуть офіційно визнати тимчасово окупований Крим частиною РФ, але Вашингтон не вимагає цього від України.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, ознайомлені з питанням, передає Цензор.НЕТ.

"Пропозиція США, однак, стосується лише визнання з боку Вашингтона і не змусить Україну визнати анексію півострова Росією у 2014 році", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Він наголосив, що наша держава не визнає юридично Крим російським.

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Раніше повідомлялося, що мирні переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати Росії свої території.

Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.