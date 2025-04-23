США можуть визнати окупований Крим російським, але не вимагати цього від України, - WP
Пропозиція США полягає в тому, що саме вони можуть офіційно визнати тимчасово окупований Крим частиною РФ, але Вашингтон не вимагає цього від України.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, ознайомлені з питанням, передає Цензор.НЕТ.
"Пропозиція США, однак, стосується лише визнання з боку Вашингтона і не змусить Україну визнати анексію півострова Росією у 2014 році", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Він наголосив, що наша держава не визнає юридично Крим російським.
Раніше повідомлялося, що мирні переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати Росії свої території.
Напередодні ЗМІ повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з делегаціями України та Європи в Лондоні в середу, 23 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ж ізоляціоністи - таки **** Задорнов був правий ...
Надто американці добрі до росії, тут щось нечисто. Тут є особистий інтерес.
Нагадайте будь ласка, а то я забув, хто зараз в команді Трампа самий розумний?
А це що?
І це що ?…
Просто прочитайте!
Это не трудно!
Негайно і обрунтовуючі кожне слово ЗАСТЕРГТИ НЕ ТІЛЬКИ США, А ВСІХ ІНШИХ ділити чужі теріторії і визнавати захоплені росією українські теріторії, як і будь які інші теріторії захоплені агресором.
зараз ще якщо трампу пообіцяють "трамп тавер москов" та "кілька лярдів баксів без мічених купюр на вертольотах" , то рижий клієнт чекістів остаточно впаде в обійми росіян .
Тепер США визнають,що Крим раші.Ху-хо не хо-хо?
Бумага все витерпить, недовго трампу гуляти...
Конгрес США не буде за це навіть голосувати, Трамп переоцінює себе.
Дебіли клінічні, такі ж як наші зелені.
Ніхто не за Україну воювати не буде і зброї та грошей для перемоги не дасть.
Як і не видно черг у ТЦК самих українців..
Українцям варто перстати жити в ілюзіях - і прикласти зусиллля ,щоб витиснути максимум з цієї невигідної угоди .
Українцям потрібно зосередитися не на втрачених по факту територіях ( не визнаючи це юридично ) - а на тому ,щоб створити нормальне для людей життя на тих землях ,що залишилися .
Інакше похєр скільки в нас буде територій - якщо збережеться ця сама корупція та владна гнилота - люди виїдуть з цієї країни .
Щоб хоч зменшити корупцію треба щоб змінилось пару поколінь.
Тому території України не можна розбазарювати.
Але жертвам телемарофону - думати нічим.. Вони далі сидять в тилу - і з пивом на дивані мріють про перемоги ...
А тут Трамп вирішив лизнути поглибше пуйла та визнати Крим рашистським.
Ну тоді з нинішньої Америкою Трампа треба буде розривати дипломатичні відносини. Як це зробили з Сирією Асада, коли той визнав Крим рашистським.
Америка тоді буде вже навіть не нейтральна країна а союзник рашки, коли Трамп визнає Крим рашистським.
Трамп і так не збирається надавати ніякої військової допомоги Україні.
Наступним етапом буде постачання зброї вже рашці від Трампа.
Украинцам следует проявить волю и политическую мудрость - воспользоваться текущей ситуацией для коренного перелома.
Рано или поздно придётся вести переговоры с Ордой. Дальнейшее откладывание лишь усугубит позиции Украины.
Следует немедленно объявить о прекращении огня и начать переговоры при посредничестве Китая.
В обмен на участие в миротворческом процессе предложить Китаю самые благоприятные концессии для ведения бизнеса в Украине.
В нынешней обстановке Китай приложит все силы и не пожалеет средств ради успеха переговоров.
С участием Китая достижение мира, а затем - прогресса и процветания Украины гарантировано на 100%.
Западный мир и либерастическая дерьмократия исчерпали себя и стремительно катятся в сточную канаву истории.
Будущее человечества - за Китаем, его союзниками!
Тому немає сенсу вести перемовини з ордою ні про що.
Навіть Сербія офіційно підтримує територіальну цілістність України з 2014 року і не збирається міняти свою думку.
Ви ще складаєте гроші в долярах та користуєтеся Айфонами?
Я наприклад маю в кишені євро, а мій телефон Самсунг найдорожчої моделі
В взамен пусть весь мир признает, что мацкву построила Русь, чьими потомками являемся мы. И новгород, и прочие города кацапни.
Не ну а что? С дебилами надо говорить на примерах, и бить их их же терминами, аргументами, примерами. Они на такое отреагируют словами "ну это не серьёзный разговор", и тогда нужно им ответить что и аннексия нашей земли так же не серьёзный разговор. Вот тогда они заткнутся, так как что либо сказанное ими после такой риторики и нити дискуссии, будет приравниваться к согласию что они ********
За 50% посадят в одну бамбуковую клетку плешивое Хйуело и рваное Трампло !
На земле нет силы мощнее и союзника надежней Китая !!!