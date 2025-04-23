США намагалися зрозуміти позиції України та РФ, бо прагнемо довгострокового врегулювання, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив Росії та Україні "дуже чітку справедливу пропозицію" щодо врегулювання війни та намагався зрозуміти позиції обох країн.
Про це він заявив під час візиту до Індії, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Побачимо, чи зможуть європейці, росіяни та українці довести це до кінця. Знову ж таки, я досить оптимістично налаштований щодо цього. Думаю, всі вели переговори з добрими намірами, але зараз час, гадаю, зробити якщо не останній, то один з фінальних кроків, який полягає в тому, щоб сторони на загальному рівні заявили, що ми припинимо вбивства, заморозимо територіальні лінії на певному рівні, близько до того, де вони зараз, і ми плануємо запровадити довгострокове дипломатичне врегулювання, яке, сподіваємось, призведе до тривалого миру", - наголосив Венс.
Він додав, що Штати доклали "надзвичайно багато дипломатичних зусиль і роботи на місцях", щоб досягти цього.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо пропозицію США відхилять.
Також ЗМІ опублікували пропозиції США щодо мирного врегулювання, які, зокрема, передбачають відмову України від намірів вступити до НАТО, визнання Криму російським та зняття всіх американських санкцій з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позиція України: можна воювати довше, бо тоді збільшується строк перебування у владі.
Забув додати: позиція Європи: можна воювати довше, бо тоді Європа в безпеці.
Позиції обох країн... Справедливий мир для обох країн... Клоун изо всех сил исполняет, делает вид, что не понимает, что на самом деле происходит.
Бл...Ть до чего же имбицильная команда и сам президент в США.
Але іранські рушникі посилають їх і сміються їм у пику 😁
А Осел одноосібно чи навіть з кварталом95 в Раді такі питання вирішувати не можуть.
Інакше всіх цих кловунів жде суд. І не обов'язково печерський.
А як провести опитування безпечно, щоб не прилітало???
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
Васіліса Єгоровна, красіва і горда ****, мєчта всєх мужичків.
Валер'ян Валер'янович, плюгавий мужичок.
Какое то извращенное представление о "справедливости"
все вони чудово розуміли, ще задовго то кєнгурації трампа...
Агов, снг_шні адепти мага!!! Вам насцяли в очі черговий раз!!!
Трампулло висунув претензії різним країнам, навіть (!) союзникам!! Він не прийшов щоб поважати законні кордони і міжнародний Право_порядок!!!
Политолог Сергей Марков прокомментировал для https://aif.ru/ aif.ru ранее опубликованную статью в американской газете The New York Post о готовности Киева «де-факто» отказаться от 20% территории в рамках урегулирования конфликта.
«Это говорит о следующем. Это примерно такая же модель, как по Южной и Северной Корее. Просто останавливаются боевые действия. Киев говорит о том, что он никогда не откажется от этих территорий, но он конкретно не будет предпринимать никаких военных и дипломатических действий для того, чтобы вернуть эти территории. То есть «де-факто» согласится, а «де-юре» нет», - отметил Марков.
Еще один пробный камень от окурка, СиРОЖА без разрешения х-ла сам бы этого не озвучил.
Наприклад:
І в Кореї і в Чучхерії* є щось типу міністерства чи Комітету по об'єднанню Кореї .
Республіка Корея мріє що Чучхерія/кндр надірветься і ввіл'ється в рідну гавань а Чучхєрія мріє зрівняти танковими клинами спротив і знищити "демократів-капіталістів" ( фізичне винищення аля красний террор)
* кндр, яку по скудоумію називають теж "Корєя" але це 💩🚩🛠️
днрокуповані территорії !
Для початку, цьому венсу не заважало б почитати історичні книжки, хоча з причин початку другої світової і ролі сша...
Хоча ні, цьому уйопку не завадило б просто прочитати хоч щось, хоч першу книжку в житті, бо постійно гортати сторіз - це деформує мозок (доведено вченими ще в минулому році)
також намагаються зрозуміти китайську мову йго дружини
Якщо Венс разом з Трампом це не зрозуміли вони або відверти ідіоти пособники рашизма