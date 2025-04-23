США намагалися зрозуміти позиції України та РФ, бо прагнемо довгострокового врегулювання, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив Росії та Україні "дуже чітку справедливу пропозицію" щодо врегулювання війни та намагався зрозуміти позиції обох країн.

Про це він заявив під час візиту до Індії, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Побачимо, чи зможуть європейці, росіяни та українці довести це до кінця. Знову ж таки, я досить оптимістично налаштований щодо цього. Думаю, всі вели переговори з добрими намірами, але зараз час, гадаю, зробити якщо не останній, то один з фінальних кроків, який полягає в тому, щоб сторони на загальному рівні заявили, що ми припинимо вбивства, заморозимо територіальні лінії на певному рівні, близько до того, де вони зараз, і ми плануємо запровадити довгострокове дипломатичне врегулювання, яке, сподіваємось, призведе до тривалого миру", - наголосив Венс.

Він додав, що Штати доклали "надзвичайно багато дипломатичних зусиль і роботи на місцях", щоб досягти цього.

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Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо пропозицію США відхилять.

Також ЗМІ опублікували пропозиції США щодо мирного врегулювання, які, зокрема, передбачають відмову України від намірів вступити до НАТО, визнання Криму російським та зняття всіх американських санкцій з Росії.