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США пытались понять позиции Украины и РФ, потому что стремимся к долгосрочному урегулированию, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сделал России и Украине "очень четкое справедливое предложение" по урегулированию войны и пытался понять позиции обеих стран.

Об этом он заявил во время визита в Индию, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, смогут ли европейцы, россияне и украинцы довести это до конца. Опять же, я достаточно оптимистично настроен относительно этого. Думаю, все вели переговоры с добрыми намерениями, но сейчас время, думаю, сделать если не последний, то один из финальных шагов, который заключается в том, чтобы стороны на общем уровне заявили, что мы прекратим убийства, заморозим территориальные линии на определенном уровне, близко к тому, где они сейчас, и мы планируем ввести долгосрочное дипломатическое урегулирование, которое, надеемся, приведет к длительному миру", - подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что Штаты приложили "чрезвычайно много дипломатических усилий и работы на местах", чтобы достичь этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова обсуждать мирное соглашение с РФ, но только после прекращения огня, - Sky News

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.

Также СМИ опубликовали предложения США по мирному урегулированию, которые, в частности, предусматривают отказ Украины от намерений вступить в НАТО, признание Крыма российским и снятие всех американских санкций с России.

Автор: 

россия (95546) США (26672) переговоры с Россией (969) война в Украине (3864) Джей Ди Вэнс (87)


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Топ комментарии
+15
ах ти ж мопсику паршивий , венс ...шо сі сталося ? ЄС по пілотці настукав ?!!!
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23.04.2025 16:10
+13
Вєнс, пішов ти...
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23.04.2025 16:11
+10
Ти взагалі то або ДЕБІЛ, або такого корчиш...Хоча думаю ти таки ДЕБІЛ!
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23.04.2025 16:11
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на собачку схожий .
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23.04.2025 16:09 Ответить
поки смайл ставила, ви встигли перший !
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23.04.2025 16:11 Ответить
болонка трампа
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23.04.2025 16:12 Ответить
Бідолашні рижі, так працюють, так працюють. Параші 120 тисяч кв кілометрів української території, звільнення від санкцій. Сша контрибуції з України. А Україні чекання допоки пуйло її остаточно знищить. Все по правді трамплюків.
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23.04.2025 16:13 Ответить
Воно вже політичний труп. Незабаром переїде із Білого Дома у жовтий.
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23.04.2025 16:17 Ответить
Гог ван
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23.04.2025 19:08 Ответить
ВЕНСЕ! Гайда на ТЕСЛУ до Берліну понижували рейтинг нацистської партії
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23.04.2025 17:38 Ответить
"намагався зрозуміти..." - довго жопу мучив ?
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23.04.2025 19:04 Ответить
ах ти ж мопсику паршивий , венс ...шо сі сталося ? ЄС по пілотці настукав ?!!!
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23.04.2025 16:10 Ответить
Венс мабудь не знає, що рублі на крові інших, багатьох вже повикидали з вікон.
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23.04.2025 16:58 Ответить
Вєнс, пішов ти...
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23.04.2025 16:11 Ответить
Ти взагалі то або ДЕБІЛ, або такого корчиш...Хоча думаю ти таки ДЕБІЛ!
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23.04.2025 16:11 Ответить
Бреше падлюка. Трумп з венсами ІДЕОЛОГІЧНО на стороні *****, тому ситуація типу ворон ворону око не виклює.
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23.04.2025 16:14 Ответить
Позиція росії: можна воювати довше, бо тоді збільшується окупована територія.
Позиція України: можна воювати довше, бо тоді збільшується строк перебування у владі.
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23.04.2025 16:14 Ответить
А ти, дядьку, кремлівський провокатор.
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23.04.2025 16:21 Ответить
Ні, я просто реаліст.
Забув додати: позиція Європи: можна воювати довше, бо тоді Європа в безпеці.
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23.04.2025 16:22 Ответить
У тебе прапорець піндосівський. Не знаю, це проксі, чи ти справді там. Але якби тебе вирахували в Україні, тобі б точно рило набили.
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23.04.2025 16:27 Ответить
Не переживай, рік-два такої війни - і до мобілізації жінок також дійде, справедливий мир все ближче.
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23.04.2025 16:28 Ответить
Сам придумал или новую методичку выдали?
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23.04.2025 16:21 Ответить
венсе запам'ятай та переповіси своєму рудому шефові - у гробу кишень немає, а ******* дуже легко вдавитеся
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23.04.2025 16:16 Ответить
... намагався зрозуміти позиції обох країн.

Позиції обох країн... Справедливий мир для обох країн... Клоун изо всех сил исполняет, делает вид, что не понимает, что на самом деле происходит.
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23.04.2025 16:16 Ответить
Цій банді трампонових імбіцилів Україну кромсати- одне задоволення. Навіть не напрягаються аби аргументувати свою позицію. «Ми старалісь, припинити убівства, наші юпачкі памʼялісь».
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23.04.2025 16:16 Ответить
Похоже со стороны Тампона был пробный шаг, пойдет Украина или категорично нет ?

Бл...Ть до чего же имбицильная команда и сам президент в США.
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23.04.2025 16:17 Ответить
А "угода про надра" не те саме? В США до влади дорвався самозакоханий барига, він інакше вести справи не вміє
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23.04.2025 16:31 Ответить
а є, чим намагатися, отой-во, - зрозуміти?...
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23.04.2025 16:20 Ответить
Та ми бачимо! Україні батіг,Засрашці пряник!
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23.04.2025 16:20 Ответить
Щоб щось зрозуміти треба вміти слухати партнерів і опонентів та мати мізки для аналізу того що почув. Ні першого, ні другого у трампістів немає.
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23.04.2025 16:20 Ответить
"Взять все и поделить!"(с), где-то я такое слышал...
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23.04.2025 16:22 Ответить
Оні талібов душилі душилі.,.. хусітов душилі душилі....
Але іранські рушникі посилають їх і сміються їм у пику 😁
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23.04.2025 16:36 Ответить
Що тут незрозумілого? Проводимо референдум про визнання окупованих орками земель московитськими. Як нарід скаже - так тому і бути.
А Осел одноосібно чи навіть з кварталом95 в Раді такі питання вирішувати не можуть.
Інакше всіх цих кловунів жде суд. І не обов'язково печерський.
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23.04.2025 16:22 Ответить
І цікава проблема - як організувати право всім громадянам голосувати? А скільки колаборантів і зрадників ще не виявлено ??!! Тим більше за нашими законами навіть зеки голосують 🤬
А як провести опитування безпечно, щоб не прилітало???
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23.04.2025 16:35 Ответить
Цьому примітиву треба просто провести аналогію між гітлером та ******.
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23.04.2025 16:23 Ответить
наMAGAлися, наMAGAлися... та й проср@лися...
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23.04.2025 16:24 Ответить
Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
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23.04.2025 16:25 Ответить
Дійові особи
Васіліса Єгоровна, красіва і горда ****, мєчта всєх мужичків.
Валер'ян Валер'янович, плюгавий мужичок.
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23.04.2025 19:26 Ответить
отже, за напад на сусідню державу, за агресію, за вбивства сотень українських дітей у своїх домівках путіністи і народєц расіі ніякого покарання не понесуть. На цю війну путін дістав зі своїх запасів багато бабла, велика частина населення росії збагатилася в процесі, отримали квартири біля моря і т.д. Усвідомлення провини через війну і смерті в росіян нема, пабєдабєсіє в росії тільки посилилося. Для того, щоб перемогти гітлера і нацистів Захід доклався достатньо, тому мир в Європі став тривалим. Зараз тривалого миру не буде, бо Захід вирішив принести в жертву українців для нормальних відносин з росією, а не докласти усіх зусиль для покарання агресора
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23.04.2025 16:28 Ответить
Венс може відкрити Статут ООН або навіть в Нью-Йорку завітати до штаб-квартири цієї організації, щоб зрозуміти позицію України, аби далі не прикидатися дурнем
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23.04.2025 16:31 Ответить
"очень четкое справедливое предложение" Источник: https://censor.net/ru/n3548382

Какое то извращенное представление о "справедливости"
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23.04.2025 16:31 Ответить
ZEздить як дихає...
все вони чудово розуміли, ще задовго то кєнгурації трампа...
Агов, снг_шні адепти мага!!! Вам насцяли в очі черговий раз!!!
Трампулло висунув претензії різним країнам, навіть (!) союзникам!! Він не прийшов щоб поважати законні кордони і міжнародний Право_порядок!!!
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23.04.2025 16:32 Ответить
23.04.2025.

Политолог Сергей Марков прокомментировал для https://aif.ru/ aif.ru ранее опубликованную статью в американской газете The New York Post о готовности Киева «де-факто» отказаться от 20% территории в рамках урегулирования конфликта.

«Это говорит о следующем. Это примерно такая же модель, как по Южной и Северной Корее. Просто останавливаются боевые действия. Киев говорит о том, что он никогда не откажется от этих территорий, но он конкретно не будет предпринимать никаких военных и дипломатических действий для того, чтобы вернуть эти территории. То есть «де-факто» согласится, а «де-юре» нет», - отметил Марков.

Еще один пробный камень от окурка, СиРОЖА без разрешения х-ла сам бы этого не озвучил.
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23.04.2025 16:34 Ответить
Так про це давно говорять.
Наприклад:
І в Кореї і в Чучхерії* є щось типу міністерства чи Комітету по об'єднанню Кореї .
Республіка Корея мріє що Чучхерія/кндр надірветься і ввіл'ється в рідну гавань а Чучхєрія мріє зрівняти танковими клинами спротив і знищити "демократів-капіталістів" ( фізичне винищення аля красний террор)

* кндр, яку по скудоумію називають теж "Корєя" але це 💩🚩🛠️днр окуповані территорії !
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23.04.2025 16:43 Ответить
Венс мразота тупа
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23.04.2025 16:37 Ответить
шось вони клеять дурня. "не розуміють" шо відбувається навколо
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23.04.2025 16:42 Ответить
Этот Дегенерат один в один ваЗелиновский Хламидия, какие долгосрочные урегулирования, рыжий Петушара он же агент краснов хоть бы этот год досидел...
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23.04.2025 16:43 Ответить
Венс таки дійсно тупий. "Знахідка Трампа".
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23.04.2025 16:43 Ответить
Скільки вже можна намагатися зрозуміти?! Вони всі там такі тупі в тій адміністрації?!...
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23.04.2025 16:45 Ответить
Огидне п*дарестичне чмо...іди очкі підкрась
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23.04.2025 16:47 Ответить
дебіл який вже три місяці щось намагається
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23.04.2025 16:47 Ответить
складно зрозуміти позиції України та рф , якщо дізнаватись їх у сторіс, паралельно трахаючи улюблений диван .

Для початку, цьому венсу не заважало б почитати історичні книжки, хоча з причин початку другої світової і ролі сша...

Хоча ні, цьому уйопку не завадило б просто прочитати хоч щось, хоч першу книжку в житті, бо постійно гортати сторіз - це деформує мозок (доведено вченими ще в минулому році)
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23.04.2025 16:48 Ответить
хробаки на городі китайця
також намагаються зрозуміти китайську мову йго дружини
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23.04.2025 17:06 Ответить
Про яку справедливу пропозицію воно меле? Ідіоти.
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23.04.2025 17:22 Ответить
Хто намагався зрозуміти? Ти Венс? Спитай у свого брата, який декілька років воював в ЗСУ.
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23.04.2025 17:31 Ответить
Позиція одна, Кацапстан вбивця-терорист-геноцидник який не визнає ні міжнародного права, ні права людини, ні кордонів держав Світу. Україна - жертва нападу країни терориста , і при тому ще й протистоить вбивцям на межі кордонів європейської цивілізації.
Якщо Венс разом з Трампом це не зрозуміли вони або відверти ідіоти пособники рашизма
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23.04.2025 17:40 Ответить
..або свідоми пособники і агенти рашизма.
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23.04.2025 17:42 Ответить
Дураiоп. Шоб тебe розумiло й не переставало.
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23.04.2025 17:53 Ответить
такі ідійот
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23.04.2025 18:30 Ответить
довбні, у вас було 100 днів щоб все зрозуміти
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23.04.2025 19:11 Ответить
 
 