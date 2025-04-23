США пытались понять позиции Украины и РФ, потому что стремимся к долгосрочному урегулированию, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сделал России и Украине "очень четкое справедливое предложение" по урегулированию войны и пытался понять позиции обеих стран.

Об этом он заявил во время визита в Индию, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, смогут ли европейцы, россияне и украинцы довести это до конца. Опять же, я достаточно оптимистично настроен относительно этого. Думаю, все вели переговоры с добрыми намерениями, но сейчас время, думаю, сделать если не последний, то один из финальных шагов, который заключается в том, чтобы стороны на общем уровне заявили, что мы прекратим убийства, заморозим территориальные линии на определенном уровне, близко к тому, где они сейчас, и мы планируем ввести долгосрочное дипломатическое урегулирование, которое, надеемся, приведет к длительному миру", - подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что Штаты приложили "чрезвычайно много дипломатических усилий и работы на местах", чтобы достичь этого.

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Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.

Также СМИ опубликовали предложения США по мирному урегулированию, которые, в частности, предусматривают отказ Украины от намерений вступить в НАТО, признание Крыма российским и снятие всех американских санкций с России.