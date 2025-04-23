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США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если наше предложение отклонят, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", - отметил он.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Цікаво, а які російські території готова віддати Україні кацапетівка?
росія тримає Трампа за яйця вербувальними лещатами.
А Китай тримає за яйця росію.
І це не якісь там фото "лідера" з повіями, це економічні лещата, значно потужніші.
Рейгана нажаль немає- ото був справжній Президент США..!
А хто вас просив про це , дебіла шмат ?? Самі ж нав'язались , тепер погрожують -вмити руки . ! Та будь ласка .
А після цього - якісь переговори з пітьмою.
Просто факт.
После прихода Трампа в Белый Дом атаки росии по жилым районам Украины стали ещё кровавей.
PS Ще в кінці літа та початку осені в коментарях на ZN.ua було написано, що буде якщо Трамп почне реалізовувати свої ідеї - проблеми у "долара", проблеми в Тесли Маска. Оцінка ьула правельна? Якщо інші це теж розуміли?
Тампон навіть пу з цього моменту нецікавий, використана ганчірка, яка нічого не вирішує...
Таким саме буде і кінець для зрадників.
Історія повториться, хоч Господь пожертвував собою аби люди назавжди відмовились зраджувати один одного.
Венс, Рубіо, Трамп,вітьков, пуйло, зелені, коричневі, на вас вже на всіх тінь того кого не називають, ви його військо на заклання, бо Бог завжди переможець!
Видно це неозброєним оком.
ніж з трамподолбом знайти
нельзя на крови украинцев делать из дебила миротворца, это будет позором всем нам!
Нужно прекратить любые контакты с трамповской шайкой по вопросу мира в Украине, мы
должны обсуждать этот вопрос только с теми странами, которые нас поддерживают, точка!
Это не мы, а они обещали закончить войну за 24 часа, это не мы, а они, обещали справедливый
мир, поэтому пусть они выходят куда хотят, но это позорное пятно будет лежать на Америке
веками, а для них это самое страшное, что может быть!
Хіба Трамп обіцяв виборцям і заявляв, що США будуть посередником?
Заберіть подалі цього Венса, бо він псує пресу "феноменально успішному переговорнику".