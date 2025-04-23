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Новости Мирные переговоры
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США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если наше предложение отклонят, - Вэнс

США могут выйти из переговоров. Заявление Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.

Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", - отметил он.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Читайте: Мелони и Вэнс согласились с необходимостью активизировать усилия для достижения справедливого мира в Украине

США могут выйти из переговоров. Заявление Вэнса

Автор: 

переговоры (4961) США (26672) Джей Ди Вэнс (87)


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Топ комментарии
+59
та скорій же вже! Бо заїбали.
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23.04.2025 10:01
+50
Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям", - зазначив він.

Иллюстрация к слову "гандон".
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23.04.2025 10:02
+35
когда маму, жену или детей Венса будут насиловать, то надо сделать справедливое предложение насильнику ...
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23.04.2025 10:07
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Страница 2 из 2
а хто вас просив про посередництво? 🤓 вас просили виконувати обов'язки згідно Будапештського Меморандуму, а натомість отримали "Сделку" , а дії ваші уточнили - сделка рекетирів )(уйло-Тромбоз.
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23.04.2025 10:18 Ответить
На цьому чолов'язі вже стоїть мітка диявола.
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23.04.2025 10:19 Ответить
Видно что не терпится. Хотят поскорее начать войну с пингвинами.
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23.04.2025 10:19 Ответить
венс .андоній , ти пілотку з серпом, та своїми я* цями в неї , вже витяг ?! вже у відкриту приміряєш ?!
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23.04.2025 10:20 Ответить
Це крашене заявило: "І рф, і Україна повинні поступитися в територіальних питаннях".
Цікаво, а які російські території готова віддати Україні кацапетівка?
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23.04.2025 10:20 Ответить
Да скоріше вже йдіть на товстий довгий йух суки фашистські
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23.04.2025 10:21 Ответить
Може, варто було б працювати над посередництвом Китая?
росія тримає Трампа за яйця вербувальними лещатами.
А Китай тримає за яйця росію.
І це не якісь там фото "лідера" з повіями, це економічні лещата, значно потужніші.
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23.04.2025 10:24 Ответить
Позиці США виявилася безЗубою та ганебною...замість покарати агресора- загравання з ним...то ганьба.
Рейгана нажаль немає- ото був справжній Президент США..!
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23.04.2025 10:25 Ответить
Значить, договір про корисні копалини залишиться непідписаним.
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23.04.2025 10:25 Ответить
США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо нашу пропозицію відхилять, - Венс Джерело: https://censor.net/ua/n3548286

А хто вас просив про це , дебіла шмат ?? Самі ж нав'язались , тепер погрожують -вмити руки . ! Та будь ласка .
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23.04.2025 10:26 Ответить
Тобто, я всралася, я ухожу! Цей цирк з конями вже надокучив. США зараз виглядають базарною бабою.
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23.04.2025 10:28 Ответить
Чому саме зараз? Це вже було в Іраку, Лівії, Сирії та Афганістані.
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23.04.2025 10:32 Ответить
Ввесь цей цирк був затіяний не заради нас, а заради отримання Премії миру. У Обами є, а в мене чому немає ? (Тру(м)п). У нього прямо ідея-фікс з цією премією. Про це навіть його біограф написала. Старе шо мале: дай цукерку та й годі.
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23.04.2025 10:43 Ответить
Всралася перед кімом, перед іраном, перед пуйлом… рудий хєрой тільки проти вимотаної слабкої маленької України, яку тримають на ногах тільки ЗСУ з допомогою партнерів та донаторів.
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23.04.2025 12:51 Ответить
Тромбо-xyйловикам же ж ясно дали зрозуміти: якнайперше - це зупинення бойових дій на 30 діб по всій протяжності фронту та повне припинення вогню, включно із повітряними ударами.
А після цього - якісь переговори з пітьмою.
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23.04.2025 10:31 Ответить
Навіть не знаю чим це Україні допоможе оцінюючі рівень нашої влади яка чи то не здатна, чи небажає бути адекватною до обставин.
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23.04.2025 11:21 Ответить
Блефують? - чи проти рашки не попруть і кинуть Україну
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23.04.2025 10:31 Ответить
Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3548278
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23.04.2025 10:34 Ответить
@ (мова оригіналу):
Просто факт.
После прихода Трампа в Белый Дом атаки росии по жилым районам Украины стали ещё кровавей.
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23.04.2025 11:28 Ответить
Ще одне банкрутство Трампа. Ця заява робити добру міну при поганій грі. Трамп-Венс не вклалися в ситуацію, а погіршували щоб торгувати чужими безпековими та фінансово-торговельними інтересами. Для Трампа ситуація стане драматичною на початку липня...

PS Ще в кінці літа та початку осені в коментарях на ZN.ua було написано, що буде якщо Трамп почне реалізовувати свої ідеї - проблеми у "долара", проблеми в Тесли Маска. Оцінка ьула правельна? Якщо інші це теж розуміли?
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23.04.2025 10:34 Ответить
Посередництво дає можливість виконати не всі хотєлки, а тільки частину.
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23.04.2025 10:40 Ответить
Це заслуга не посередництва, а виключно самої України та її ЗСУ. Хоч у Путлера і прогресує старечий маразм, але він ще не до кінця з'їхав з глузду, щоб вже не розуміти, що всі свої хотєлки виконати не здатен.
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23.04.2025 11:17 Ответить
Це добра новина.
Тампон навіть пу з цього моменту нецікавий, використана ганчірка, яка нічого не вирішує...
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23.04.2025 10:35 Ответить
Наступною "справедливою пропозицією" буде визнання чотирьох областей за парашею+ те, що вони ще захоплять. І так крок за кроком "справедливо" зникне цілий народ.
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23.04.2025 10:38 Ответить
кошка бросила котят..
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23.04.2025 10:38 Ответить
Посредники в капітуляції України.. ні, дякую.
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23.04.2025 10:40 Ответить
****** піздуни нікчеми ))
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23.04.2025 10:41 Ответить
" гарантії безпеки для України" - вот как раз их ни куя и нет
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23.04.2025 10:42 Ответить
Та валіте вже в свою піндосію! Ми в контрнанступ підемо. Прям на Курськ і набережну Ялти.
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23.04.2025 10:45 Ответить
стесняюсь спросить, а 24 чяса ужэ прошли?
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23.04.2025 10:46 Ответить
На зміну імпотентам Байдена прийшли гандони Трампа .
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23.04.2025 10:51 Ответить
а що ви будете робити коли вас пошлють за рузьким кораблем ?
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23.04.2025 11:01 Ответить
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23.04.2025 11:01 Ответить
Венс рідкісна, прокацапська гнида!!!
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23.04.2025 11:01 Ответить
А що дає їх так зване 'посередництво' без надання жодних безпекових гарантій Україні? Виконати просто всі хотєлки Путлера ми можемо без жодних посередників в будь-яку хвилину! Посередництво було б цінним, якщо б Трамп попередив Путлера: 'Або ж ти забираєшся з усіх окупованих тобою територій, або ж через півроку в твоїй країні не стане економіки та почнеться хаос і війна всіх з усіма - я тобі це обіцяю і гарантую!' Тоді б дійсно потрібно було посередництво, щоб убезпечити російські колони від знищення під час відходу, щоб дати можливість виїхати в РФ всім, хто цього забажає, щоб при відступі росіяни не знищили все, що ще вціліло, тощо.
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23.04.2025 11:06 Ответить
Не знаю чим їх підкупив путін, але це явно не 30 срібряків, за які Іуда продав Христа, їх більше але суть їх зла і зрадлива та сама один в один!
Таким саме буде і кінець для зрадників.
Історія повториться, хоч Господь пожертвував собою аби люди назавжди відмовились зраджувати один одного.
Венс, Рубіо, Трамп,вітьков, пуйло, зелені, коричневі, на вас вже на всіх тінь того кого не називають, ви його військо на заклання, бо Бог завжди переможець!
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23.04.2025 11:19 Ответить
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:24 Ответить
Та їх посередництво до сраки, пихатої сраки трумпа
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23.04.2025 11:24 Ответить
Трошки згодом оцей венс і його найближче коло стануть.і для Трампа вісником смерті, як для Папи.
Видно це неозброєним оком.
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23.04.2025 11:25 Ответить
МИ від вас,гниди, нічого кращого і не чекали...
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23.04.2025 11:43 Ответить
Словоблудие - инструмент популиста.
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23.04.2025 11:47 Ответить
краще з розумним втратити
ніж з трамподолбом знайти
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23.04.2025 11:56 Ответить
Діджей венес, йди за руським кораблем!
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23.04.2025 12:05 Ответить
Президент Украины просто обязан поставить жирную точку во всём этом трамповском фарсе -

нельзя на крови украинцев делать из дебила миротворца, это будет позором всем нам!

Нужно прекратить любые контакты с трамповской шайкой по вопросу мира в Украине, мы

должны обсуждать этот вопрос только с теми странами, которые нас поддерживают, точка!

Это не мы, а они обещали закончить войну за 24 часа, это не мы, а они, обещали справедливый

мир, поэтому пусть они выходят куда хотят, но это позорное пятно будет лежать на Америке

веками, а для них это самое страшное, что может быть!
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23.04.2025 12:06 Ответить
Только заморозка спасет Украину, причем на любых условиях, кроме сдачи незахваченных террирорий, разоружения и вмешательства во внутреннюю политику. Тоесть отличный вариант по линии соприкосновения. Если это будет достигнуто, Трамп станет самым великим Украинцем.
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23.04.2025 12:21 Ответить
Хоть бы - хоть бы!
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23.04.2025 12:36 Ответить
Такий посередник гірше ворога, пішов нах *************.
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23.04.2025 12:37 Ответить
США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо нашу пропозицію відхилять, - Венс Джерело: https://censor.net/ua/n3548286

Хіба Трамп обіцяв виборцям і заявляв, що США будуть посередником?
Заберіть подалі цього Венса, бо він псує пресу "феноменально успішному переговорнику".
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23.04.2025 13:03 Ответить
А кто вообще просил Трампа со своей шайкой быть посредниками в переговорах? Это сам Трамп нагла навязал Украине переговоры на путинских условиях. Трамп - это официальный представитель Путина на переговорах. Так пусть за путиным и идет
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23.04.2025 13:23 Ответить
Відмовляться ? Ну гаразд ...
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23.04.2025 13:40 Ответить
І тим самим розпишуться в тому що Америка не така вже й велика
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23.04.2025 14:14 Ответить
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