США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если наше предложение отклонят, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если предложение США отклонят.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.

Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", - отметил он.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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