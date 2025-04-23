США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо нашу пропозицію відхилять, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо пропозицію США відхилять.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді.

Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям", - зазначив він.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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