11 257 152
США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо нашу пропозицію відхилять, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо пропозицію США відхилять.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді.
Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям", - зазначив він.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Топ коментарі
+59 Urs
показати весь коментар23.04.2025 10:01
+50 belge
показати весь коментар23.04.2025 10:02
+35 Псамметих II
показати весь коментар23.04.2025 10:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, а які російські території готова віддати Україні кацапетівка?
росія тримає Трампа за яйця вербувальними лещатами.
А Китай тримає за яйця росію.
І це не якісь там фото "лідера" з повіями, це економічні лещата, значно потужніші.
Рейгана нажаль немає- ото був справжній Президент США..!
А хто вас просив про це , дебіла шмат ?? Самі ж нав'язались , тепер погрожують -вмити руки . ! Та будь ласка .
А після цього - якісь переговори з пітьмою.
Просто факт.
После прихода Трампа в Белый Дом атаки росии по жилым районам Украины стали ещё кровавей.
PS Ще в кінці літа та початку осені в коментарях на ZN.ua було написано, що буде якщо Трамп почне реалізовувати свої ідеї - проблеми у "долара", проблеми в Тесли Маска. Оцінка ьула правельна? Якщо інші це теж розуміли?
Тампон навіть пу з цього моменту нецікавий, використана ганчірка, яка нічого не вирішує...
Таким саме буде і кінець для зрадників.
Історія повториться, хоч Господь пожертвував собою аби люди назавжди відмовились зраджувати один одного.
Венс, Рубіо, Трамп,вітьков, пуйло, зелені, коричневі, на вас вже на всіх тінь того кого не називають, ви його військо на заклання, бо Бог завжди переможець!
Видно це неозброєним оком.
ніж з трамподолбом знайти
нельзя на крови украинцев делать из дебила миротворца, это будет позором всем нам!
Нужно прекратить любые контакты с трамповской шайкой по вопросу мира в Украине, мы
должны обсуждать этот вопрос только с теми странами, которые нас поддерживают, точка!
Это не мы, а они обещали закончить войну за 24 часа, это не мы, а они, обещали справедливый
мир, поэтому пусть они выходят куда хотят, но это позорное пятно будет лежать на Америке
веками, а для них это самое страшное, что может быть!
Хіба Трамп обіцяв виборцям і заявляв, що США будуть посередником?
Заберіть подалі цього Венса, бо він псує пресу "феноменально успішному переговорнику".