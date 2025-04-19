Мелоні та Венс погодилися з необхідністю активізувати зусилля для досягнення справедливого миру в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та віцепрезидент США Джей Ді Венс 18 квітня у Римі обговорили досягнення справедливого миру в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

"Зустріч надала можливість обговорити торговельні питання та ключові теми поточної міжнародної політики, починаючи із зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться у повідомленні італійського уряду.

Зазначається, що після переговорів Мелоні та Венса відбувся робочий обід, на якому також були присутні віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні та глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Зустріч дозволила підкреслити чудові відносини, які пов'язують, в тому числі на культурному рівні, Італію і США і водночас спільну рішучість зміцнювати співпрацю в секторах безпеки, економічного зростання і технологічного розвитку, як зазначено в спільній декларації, ухваленій під час недавньої зустрічі у Вашингтоні між прем’єром Мелоні і президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час доброзичливої зустрічі президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні виникли розбіжності, коли очільниці італійського уряду задали запитання щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про припинення допомоги Україні: Думаю, США досягнуть закінчення війни