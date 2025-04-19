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Новини Заяви про мир Розмова Мелоні з Венсом
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Мелоні та Венс погодилися з необхідністю активізувати зусилля для досягнення справедливого миру в Україні

Зустріч Мелоні та Венса

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та віцепрезидент США Джей Ді Венс 18 квітня у Римі обговорили досягнення справедливого миру в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

"Зустріч надала можливість обговорити торговельні питання та ключові теми поточної міжнародної політики, починаючи із зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться у повідомленні італійського уряду.

Зазначається, що після переговорів Мелоні та Венса відбувся робочий обід, на якому також були присутні віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні та глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Зустріч дозволила підкреслити чудові відносини, які пов'язують, в тому числі на культурному рівні, Італію і США і водночас спільну рішучість зміцнювати співпрацю в секторах безпеки, економічного зростання і технологічного розвитку, як зазначено в спільній декларації, ухваленій під час недавньої зустрічі у Вашингтоні між прем’єром Мелоні і президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час доброзичливої зустрічі президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні виникли розбіжності, коли очільниці італійського уряду задали запитання щодо України.

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Автор: 

Мелоні Джорджа (138) Джей Ді Венс (86)


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Топ коментарі
+4
Погодились i надалi узгоджувати i обговорювати. У наступному раундi обговорювань_ який передбачено на жовтень, запропоновано обсудити список занепокоєнь i домовитись про подальшi рiшучi зустрчi
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19.04.2025 10:42
+3
ранок суботи,зібралися під фото для ТВ,попіздіти,у мене іноді народжується питання-вони хоч самі знають що подають про них у смі чи то на россуд редакторів??
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19.04.2025 10:38
+3
Какой прогресс, какие лейблы! "Из пустого в порожнее", так это называется.
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19.04.2025 10:57
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У детишек в детском саду больше ответственности чем у большинства нынешних политиков , сплошные бла-бла. Где Черчили, где Де Голи, где Кенеди? О времена, о нравы.
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19.04.2025 10:31 Відповісти
ранок суботи,зібралися під фото для ТВ,попіздіти,у мене іноді народжується питання-вони хоч самі знають що подають про них у смі чи то на россуд редакторів??
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19.04.2025 10:38 Відповісти
От що значить браття! З часів давнього риму тісні зв'язки, а це 2500+ років як-ніяк!
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19.04.2025 10:36 Відповісти
Справедливий мир буде після перемоги. Давайте гроші і зброю жлоби.
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19.04.2025 10:37 Відповісти
Це як?
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19.04.2025 10:41 Відповісти
Погодилися п***іти. Якщо коротко.
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19.04.2025 12:47 Відповісти
Погодились i надалi узгоджувати i обговорювати. У наступному раундi обговорювань_ який передбачено на жовтень, запропоновано обсудити список занепокоєнь i домовитись про подальшi рiшучi зустрчi
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19.04.2025 10:42 Відповісти
і дуже Потужно
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19.04.2025 14:22 Відповісти
мелоні це другий орбан тільки без замашок на наше закарпаття і без публічного смоктання у ленінградського карлика.
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19.04.2025 10:52 Відповісти
Ні. Навіть близько не орбан
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19.04.2025 13:07 Відповісти
Ключове слово СПРАВЕДЛИВИЙ мир, а все інше пусте балабольство ні про що!
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19.04.2025 10:54 Відповісти
Какой прогресс, какие лейблы! "Из пустого в порожнее", так это называется.
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19.04.2025 10:57 Відповісти
Торгівельні питання - а Україна там - в прихожій на коврику
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19.04.2025 10:59 Відповісти
Ага. Якраз та бородата баба з америки приїхала за мир домовлятися. Скоріше воно падло приїхало давити на Україну і на Європу щоб вона додавила Україну на капітуляцію
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19.04.2025 11:06 Відповісти
Матео Сальвіні." італійська рашистська консерва, котра дає сумніви,щодо щирості Мелоні в бажанні "справедливого миру",Мелоні.може бути "троянським конем" в ЄС.ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ США.ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ .
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19.04.2025 11:17 Відповісти
тільки хто як розуміє, які поняття входять до справедливого миру..
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19.04.2025 11:47 Відповісти
Трампу гроші, олігархам ( амерським офшорникам) ресурси
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19.04.2025 14:25 Відповісти
Венс прочитав Мелоні лекцію про те, яка погана в Європі демократія?
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19.04.2025 12:23 Відповісти
DJ ХілліБіллі цинічно привіз дітей на Великдень до Риму. Про мир побазікати міг би і вчора, в Вашингтоні, коли Мелоні була у Трампа.
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19.04.2025 13:38 Відповісти
Що вони мали на увазі ?
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19.04.2025 18:58 Відповісти
 
 