Трамп вже сьогодні чекає від України відповіді на остаточний мирний план: Axios розкрило його деталі

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Про це розповіли американському виданню Axios джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що США очікують від України відповіді на цей запропонований мирний план вже 23 квітня.

Також стверджується, що односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує подібні умови як "остаточну пропозицію" Трампа.

Білий дім наполягає, що готовий відступити від "мирних ініціатив", якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.

Як пише Axios, пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму та частини чотирьох областей на сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Росії та США щодо врегулювання війни в Україні потребують часу, - Пєсков

І хоча російський диктатор Володимир Путін, як повідомляється, запропонував "заморозити" нинішню лінію фронту, щоб досягти угоди, раніше він відхилив інші елементи американської структури, такі як європейські миротворчі сили на території України, йдеться в публікації західних ЗМІ.

Джерело Axios, близьке до українського уряду, повідомило, що офіційний Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії.

"Пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати", - цитує українського посадовця американське видання.

Що може отримати РФ за пропозицією Трампа?

"Де-юре" визнання США контролю Росії в Криму,

"де-факто" визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,

обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,

скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,

розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Також читайте: Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму, - Зеленський. ВIДЕО

Що "пропозиція Трампа" пропонує Україні?

"Надійна гарантія безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зауважує Axios),

повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,

безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,

компенсація та допомога на відбудову - хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Інші елементи плану - питання щодо ЗАЕС та надр

Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.

У документі також згадується американсько-українська угода щодо корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.

Читайте також: Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера

Раніше видання FT повідомило, що Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди.

Своєю чергою, видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.