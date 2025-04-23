Трамп вже сьогодні чекає від України відповіді на остаточний мирний план: Axios розкрило його деталі
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Про це розповіли американському виданню Axios джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання зазначає, що США очікують від України відповіді на цей запропонований мирний план вже 23 квітня.
Також стверджується, що односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує подібні умови як "остаточну пропозицію" Трампа.
Білий дім наполягає, що готовий відступити від "мирних ініціатив", якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.
Як пише Axios, пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму та частини чотирьох областей на сході країни.
І хоча російський диктатор Володимир Путін, як повідомляється, запропонував "заморозити" нинішню лінію фронту, щоб досягти угоди, раніше він відхилив інші елементи американської структури, такі як європейські миротворчі сили на території України, йдеться в публікації західних ЗМІ.
Джерело Axios, близьке до українського уряду, повідомило, що офіційний Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії.
"Пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати", - цитує українського посадовця американське видання.
Що може отримати РФ за пропозицією Трампа?
- "Де-юре" визнання США контролю Росії в Криму,
- "де-факто" визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,
- обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,
- скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,
- розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.
Що "пропозиція Трампа" пропонує Україні?
- "Надійна гарантія безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зауважує Axios),
- повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,
- безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,
- компенсація та допомога на відбудову - хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.
Інші елементи плану - питання щодо ЗАЕС та надр
Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.
У документі також згадується американсько-українська угода щодо корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.
Раніше видання FT повідомило, що Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди.
Своєю чергою, видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
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За військові злочини, за агресію, за масові вбивства й окупацію рашисти й ***** ніякої відповідальності не понесуть? Ще й санкції "зняти"..... вони там у США зовсім продалися за срублі чи місця у газпромі? А гаранті на зразок Будапешского меморандуму для України......
Це повна маячня такий "мирний план".
Гамерикани, здається, вже хочуть щось підписувати від імени инших держав.
Ні по одному пункту плану США не вкладаються "інвестиціями" і нічого не гарантують...питання зброї і зокрема. Рівень фінансування воєєних витрат від ВВП 2-3--5% має іншу сторону, це зменшення купівельної спроможності в країнах ЄС та біля. Цей план не вносить в баланс в тарифні угоди США... не кажучи за Європу. Апріорі, питання зброї як за гроші та і без - це інвестиції щоб Європа могла купувати по простому. Тобто США продає повітря ше простіше.
Відповідно має бути і відношення до "мирних планів" Трампа як до тарифів...
Але самий смак ситуації буде, коли США отримає ні...
Після цього, щоб тільки в ЄС з ним вели перемовини, навіть почали розмовляти, йому треба пропонувати. Питання постачання зброї, безпеки постане першим і тільки тоді ЄС почне говорити про тарифи, фінанси ітд. Тому що безпекове питання, війна України проти агресії буде визначати той рівень воєнних витрат від ВВП, з'явиться цифри від яких можна будувати планування всього іншого в Європі. Для Трампа це означає виникнення питання виділення військової допомоги Україні. А враховуючи що її недостатньо, і Трамп вже "наламав дров"... о-ля-ля.
Ще більше о-ля-ля, якщо Трамп не розуміє цього чи не хоче - пас Китаю. Китай тепер один із апологетів вільної торгівлі, правда там є перекоси, але це ж не причина для тотальних торговельних війн. І як апологету вільної торгівлі Китаю потрібні ринки. А без безпекової стабільності це не можливо. Хочеш не хочеш, для Китаю питання безпеки і війни в Європі стає стратегічне...не дивлячись на інше світобачення.
На відмін від США Китай може виставити на торги питання кордонів чи ліній зупинки війни, які можуть бути цікавими, враховуючи його вплив. Звичайне всі питання де-юре поза торгів, як ще одна гарантія безпеки в розвитку в часі. Для Кремля, це можливість можливість конвертувати частково війну на гроші...та же проблеми. Остаточне вирішення ясно можливе після зміни реалій в Кремлі. І знову таки, питання покриття збитків України розглядається як частина вільної торгівлі із ЄС.
Так що далі буде... дуже близько до цього погляду процеси в США, ЄС, Китаю.
Україну , туди , ніхто не запрошував .
Треба дзеркально якусь хєрню також склепати, наприклад, що рососія для демонстрації добрих і щирих намірів, безумовно переводить на ЗСУ 500 млрд дол до підписання угоди .
і взагалі, це вкид абсурдної хєрні, щоб коли показали реальну угоду, то народ на контрасті не казав, що ця хєрня не така абсурдна хєрня як попередня, а значить «нормальна»?
Трамп напевно не знає не тільки, а ї принципів міжнародного права історії, або справді агент Путіна.
Так було у Мюнхені: Гітлер вимагав Судети, територію Чехословаччини, запевняючи, що це остання вимога для "вічного миру", як запевняв Чемберлен - прем'єр-міністр Великобританії.
Тепер Трамп віддає Путіну суверенну територію України при відсутності гарантій "вічного миру" як зі сторони Путіна, так Трампа.
ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ "Крымодеры"
"Сейчас, когда я пишу эти строки, советские мародеры растаскивают на части украинский и татарский Крым. Так некогда палачи на Голгофе делили скудную одежду Христа. Сергей Гоблинович Аксенов ссорится из-за общака с Рамзаном Кадыровым и российскими бандитскими компаниями. Ибо каждый, кто польстится на чужое, - бандит. Они волокут к себе, отпихивая локтями бандитов помельче, санатории, винзаводы, Ливадийский дворец, Ласточкино Гнездо, "Артек", Карадаг, Старый Крым, могилу Волошина, могилу Грина, мое коктебельское детство...
Откуда такая прыть? Да они так же делили "ЮКОС", сопя и чавкая, вырывая акции у других едоков. Эта страна, которая раскулачивала, отбирала чужие дворцы, чужие избы, чужой фарфор и чужих коров, влезала в чужие платья, как атаманша Лариса Рейснер. Это проклятая страна, лепрозорий для советских прокаженных. Издыхающий спрут, который простудится на наших похоронах. Нашей России еще не было - она умерла трех лет от роду, 11 декабря 1994 года, когда танки пошли через границу Чечни.
То, что мы видели 18 марта, было не просто тошнотворным, наглым, бестактным пиром победителей из бандитской "малины". Это было не только страшно, но и смешно. "Записки сумасшедшего" Гоголя. Помните, чиновник Поприщин, лишившись рассудка, предлагает другим сумасшедшим спасать луну, которая может сесть на землю? И ведь сумасшедшие бодро полезли на кровати и стали ловить луну, и никто не отказался! Хорошо что санитары прибежали. На каждого короля Испании из богоугодного заведения надо иметь санитаров. А мы не запасли. Вам Гоголь ничего не напоминает? Жаждущие кого-нибудь раскулачить с энтузиазмом кричали о спасении русских в Крыму. А ведь это тоже самое, что спасать луну, ибо ни русские, ни луна в спасении не нуждаются.
Мы живем не там, где думали, не в XXI веке. Есть такая хорошая картина "Зеркало для героя". Там двое парней зацепились за какую-то проволоку и провалились в первые послевоенные годы. Как раз на собрание, где надо клеймить врагов народа. У нас клеймить будут "национал-предателей". Лично Путин изобрел. "На каждого умного по ярлыку повешено было однажды..." (Булат Окуджава). Путина Виктор Шендерович недооценил. Он думал, что это Крошка Цахес. А это Дракон. Помните начало пьесы Шварца? Ланцелот решает защищать Эльзу, а тут является Дракон: прилично одетый седеющий блондин. А когда он понимает, что поединок с Ланцелотом неизбежен, то теряет выдержку, выскакивает за дверь и раздается рев, в котором нет ничего человеческого. Ремарка Шварца: "Это ревет огромное, древнее, злобное чудовище".
Шквал фашизма, гитлеровского и сталинского, в мелких, трусливых, пустых советских душонках. Ритуальное пиршество на Васильевском спуске. Концерт и фейерверки. Спрашивают: куда Путин так торопился, глотая юридические процедуры, как будто за ним гонятся? За ним и правда гонятся. Гонится история, гонится XXI век. Мезозой в России не будет вечно терпим Западом. Потому что, в отличие от Китая, российские динозавры лезут в чужие дела очень грубо, с клыками и когтями. Но Дракон чует всей чешуей, что его время ограничено. Времена драконов и динозавров прошли. Можно, конечно, появиться в отдельно взятом ужастике, пользуясь тем, что Запад давно отвык от борьбы с динозаврами. Но не вовремя ожившие динозавры имеют все шансы закончить жизнь в бункере с ампулой цианистого калия в руках. А чем кончают их страны? Их разносят в клочья "летающие крепости", союзники их делят пополам... А нас, наверное, разделят на 15-20 частей. И тут еще ядерное оружие! Небо над планетой начинает темнеть. Что это, казни египетские или предчувствие ядерной зимы? До сих пор мир худо-бедно держался на одной гарантии, записанной на планетарных скрижалях ракетами "Томагавк": на американской военной мощи. Наши страхи убаюкивали широкие палубы американских авианосцев. И надо же было так этому совпасть: Дракон в Кремле и сурок Фил в Вашингтоне! Буш остановил Путина в 2008 году за 40 километров от Тбилиси. И не словами: поплыли кораблики, полетели транспортные самолеты с личным составом. Обама страшно опаздывает на свидание с вызовами времени. Фашизм же до сих пор изучали по учебникам. А тут наглядное пособие в виде огромной страны.
Фашизм - это даже не Гитлер, это Хрустальная ночь №2 с 18 на 19 марта, это "колорадские жуки" с полосатыми ленточками, это толпы охлоса на "путингах", это перманентный Нюрнберг - не времен процесса, а времен съезда НСДАП 1933 года. Можно и без свастики, главное восторг и дележ неважно чего: еврейских магазинов, церковной собственности, как в начале 1920-х годов, чужих коней и чужих курей, как в начале 30-х, "ЮКОСа" или украинской территории.
Пираты были честные люди, за свои пиастры они рисковали собственной жизнью. А эти толпы и эти фюреры рискуют только чужой. "Хайль Гитлер!" - обезумевшие гретхен визжат в кудряшках, взбитых, словно крем, и Гитлер говорит с пожатьем крепким: "Какая ночь, партайгеноссе Рем..." (Евгений Евтушенко). Нам нечем крыть: до путинской России, наконец нашедшей свою национальную идею в завоевании "жизненного пространства", у нас была советская Империя Зла. Даже в благие ельцинские времена мы провалились на два года в чеченскую войну. А что было до Империи Зла? Российская тюрьма народов, где делили Польшу и подавляли польские восстания, где завоевывали два царствования несчастный Кавказ и повесили чеченского героя Байсангура. Получается, что наша Родина - в Новгороде и что она перестала существовать в 1470 году. Давненько мы ходим без Родины...
Конечно, нас недолго будут терпеть. Вот поспеют в апреле госдурацкие законы об обожествлении Красной Армии и запрете неизвестной никому "коллаборационистской символики". А 9 мая вступят в силу поправки в закон об экстремизме - и несогласие с расчленением Украины будет считаться сепаратизмом стоимостью в 5 лет.
Нам останется только достойно умереть вместе с нашими любимыми книгами и напрасными мечтами получить Родину, которую можно не проклинать. По крайней мере развязки не увидим... Развязку увидят наш Повелитель Мух и его "колорадские жуки". История таким всегда говорит: "Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши". И еще нам надо учиться переводу. Когда Путин заявляет, что Крым никогда не будет бандеровским (почему-то называя его "бендеровским"), он имеет в виду не давно погибших в боях с гитлеровцами или с советской армией членов УПА и ОУН. Те же, кто выжил, давно уже в лучшем мире. Он имеет в виду другое: что никто не посмеет оказать его полчищам вооруженное сопротивление, что все поднимут лапки. Дай Бог чтобы он ошибся. Мы не сумели защитить свою страну ни в 1920-м, ни в 2000-м. Пусть хоть Украина спасется.
Говорят, что внуки перестанут верить в СССР и в советский фашизм тогда, когда вымрут последние советские бабушки. Бабушки бывают разные. Одна бабушка в Харькове в 70 лет записалась на курсы украинского языка. А один "внучек" в Севастополе, напротив, считает, что надо воссоздать СССР, и искренне верит, неуч, что Аляска тоже была его частью. Но общая тенденция верна. Красные Шапочки! Не слушайте бабушек, которые вам говорят, что в СССР было хорошо жить и что Крым - российская территория. Такая бабушка - наверняка переодетый серый волк. У нее такие большие зубы".
ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ "Крымодеры".ФБ Valeria Ivanenko
21 март 2014 г. ·
І чуда не сталося - він підвів Україну до прірви
У любий момент він може покинути Україну, бо він "вам ничего не должен"
Да и "какая ему разница", що вибудете робити і що з нами зроблять рашисти.
великойРосієй!