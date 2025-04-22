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Новини Окуповані території Мирні перемовини Заява Путіна щодо припинення вогню в Україні
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Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди, - FT

Путін згоден зупинити бої в Україні по нинішній лінії фронту

Кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував США зупинити бойові дії в Україні по всій нинішній лінії фронту в рамках зусиль, спрямованих на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. Також Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Путін сказав про це спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, коли той приїжджав у Росію на початку квітня.

Так, російський диктатор нібито готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо США визнають, що Крим належить Росії й заблокують вступ України до НАТО.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", - пише видання.

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Однак, як зазначає FT, проінформовані європейські чиновники застерігають, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку як приманку, щоб заманити Трампа до прийняття інших російських вимог і нав’язати їх Україні як доконаний факт.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб вони відступилися, щоб Трамп міг заявити про перемогу", - сказав один з них.

Пропозиції очільника Кремля Віткоффу призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ, додає видання.

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Українські високопосадовці повідомили FT, що налаштовані позитивно щодо деяких з озвучених Трампом і його командою ідей, не уточнивши конкретно, яких саме.

У пропозиціях США йдеться, зокрема, про розгортання в Україні європейського миротворчого контингенту, а також окремої, не пов’язаної з НАТО, військової сили для контролю за припиненням вогню вздовж демілітаризованої зони, що простягатиметься на всій протяжності лінії фронту завдовжки понад 1000 км.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Також видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

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Автор: 

путін володимир (23821) США (22840) війна в Україні (3899) Віткофф Стів (83)


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Топ коментарі
+38
Енергетичне перемир'я вже закінчилось? Валіть російські НПЗ нафіг.
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22.04.2025 21:15
+28
Хтось вірить цій кривавій рашиській паскуді ? цьому варвару треба розсварити США і Європу і зняття санкцій з рф.
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22.04.2025 21:16
+19
Напоминаю }{уйлу и всем зелёным любителям "дагаварицца пасредине", где находятся границы Украины на востоке.
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22.04.2025 21:32
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Класно "краснов" придумав: пропозиції американські, а миротворці--європейські! Ше одне сподобалось; частково зняти санкції у разі тривалого припинення вогню. "Тривалого", це як? Добу? Тиждень? Три тижні?
****, аж всирається, на Нобеля миру лізе!..
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23.04.2025 08:54 Відповісти
Плєшивому московському виродку заморозити всі його смердючі органи і відправити до музею ідіотів.
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23.04.2025 09:49 Відповісти
А що ся стало -- чого це ***** так миру захотілось?
Вчора чи позавчора -- воно готове до перемовин з УКРАЇНОЮ (!!! такої ж країни не існує! ))))
Сьогодні -- оце...
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23.04.2025 10:11 Відповісти
Усе просто - демонструє своє начебто прагнення до миру, а от Зеленський не хоче.
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23.04.2025 13:22 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/tb3NC7N_aXM Портников открывает планы Путина: ликвидация Зеленского, союзное государство | Диалоги с Портниковым

«Никаких каденций Путина не существует»: Виталий Портников о президентстве Путина
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23.04.2025 10:17 Відповісти
в нас вже була заморозка по лінії фронту до лютого 22-го. Отримали повномасштабне вторгнення. ***** по троху здувається, це очевидно, і потребує часу для відновлення. Тільки такий придурок як трамп може цього не розуміти, тому, що йому байдуже на всю цю війну, на те, що гинуть люди, на загрози для Європейських країн. Цьому негіднику важлива тільки "премія міра".. Амбітна тупа руда *****.
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23.04.2025 10:45 Відповісти
Не можна кацапам давати відпочинок!!! Вони оговтаються і знову попруть. А тампону не довго залишилось, я сподіваюсь, імпічмент не за горами!!!!
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23.04.2025 11:06 Відповісти
Мирна угода зі США? А дід Байден і не знав, що воює з росією й усе боявся ескалації, старий дурень.
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23.04.2025 13:19 Відповісти
Ьимчасові вимоги Путіна. Завтра він знову почне військові дії і скаже: а давайте ви мені запоріжську область, а я зупинюсь
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23.04.2025 14:38 Відповісти
А гарантії? В НАТО не можно, тоді ядерна зброя...
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23.04.2025 18:52 Відповісти
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