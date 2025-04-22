Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди, - FT

Кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував США зупинити бойові дії в Україні по всій нинішній лінії фронту в рамках зусиль, спрямованих на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. Також Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Путін сказав про це спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, коли той приїжджав у Росію на початку квітня.

Так, російський диктатор нібито готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо США визнають, що Крим належить Росії й заблокують вступ України до НАТО.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", - пише видання.

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Однак, як зазначає FT, проінформовані європейські чиновники застерігають, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку як приманку, щоб заманити Трампа до прийняття інших російських вимог і нав’язати їх Україні як доконаний факт.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб вони відступилися, щоб Трамп міг заявити про перемогу", - сказав один з них.

Пропозиції очільника Кремля Віткоффу призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ, додає видання.

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Українські високопосадовці повідомили FT, що налаштовані позитивно щодо деяких з озвучених Трампом і його командою ідей, не уточнивши конкретно, яких саме.

У пропозиціях США йдеться, зокрема, про розгортання в Україні європейського миротворчого контингенту, а також окремої, не пов’язаної з НАТО, військової сили для контролю за припиненням вогню вздовж демілітаризованої зони, що простягатиметься на всій протяжності лінії фронту завдовжки понад 1000 км.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Також видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

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