Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США остановить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Также Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Путин сказал об этом спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, когда тот приезжал в Россию в начале апреля.

В частности, российский диктатор якобы готов уступить свое предыдущее требование о полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, если США признают, что Крым принадлежит России и заблокируют вступление Украины в НАТО.

"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", - пишет издание.

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Однако, как отмечает FT, информированные европейские чиновники предостерегают, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку как приманку, чтобы заманить Трампа к принятию других российских требований и навязать их Украине как свершившийся факт.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы они отступились, чтобы Трамп мог заявить о победе", - сказал один из них.

Предложения главы Кремля Уиткоффу привели к тому, что США предложили вариант возможного "мирного урегулирования", отдельные детали которого попали в СМИ, добавляет издание.

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Украинские чиновники сообщили FT, что настроены положительно в отношении некоторых из озвученных Трампом и его командой идей, не уточнив конкретно, каких именно.

В предложениях США говорится, в частности, о развертывании в Украине европейского миротворческого контингента, а также отдельной, не связанной с НАТО, военной силы для контроля за прекращением огня вдоль демилитаризованной зоны, которая будет простираться на всей протяженности линии фронта длиной более 1000 км.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Также издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

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