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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мирные переговоры Заявление Путина о прекращении огня в Украине
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Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT

Путин согласен остановить бои в Украине по нынешней линии фронта

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США остановить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Также Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Путин сказал об этом спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, когда тот приезжал в Россию в начале апреля.

В частности, российский диктатор якобы готов уступить свое предыдущее требование о полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, если США признают, что Крым принадлежит России и заблокируют вступление Украины в НАТО.

"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", - пишет издание.

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Однако, как отмечает FT, информированные европейские чиновники предостерегают, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку как приманку, чтобы заманить Трампа к принятию других российских требований и навязать их Украине как свершившийся факт.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы они отступились, чтобы Трамп мог заявить о победе", - сказал один из них.

Предложения главы Кремля Уиткоффу привели к тому, что США предложили вариант возможного "мирного урегулирования", отдельные детали которого попали в СМИ, добавляет издание.

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Украинские чиновники сообщили FT, что настроены положительно в отношении некоторых из озвученных Трампом и его командой идей, не уточнив конкретно, каких именно.

В предложениях США говорится, в частности, о развертывании в Украине европейского миротворческого контингента, а также отдельной, не связанной с НАТО, военной силы для контроля за прекращением огня вдоль демилитаризованной зоны, которая будет простираться на всей протяженности линии фронта длиной более 1000 км.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Также издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

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Автор: 

путин владимир (31270) США (26672) война в Украине (3864) Стив Уиткофф (81)


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Топ комментарии
+38
Енергетичне перемир'я вже закінчилось? Валіть російські НПЗ нафіг.
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22.04.2025 21:15
+28
Хтось вірить цій кривавій рашиській паскуді ? цьому варвару треба розсварити США і Європу і зняття санкцій з рф.
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22.04.2025 21:16
+19
Напоминаю }{уйлу и всем зелёным любителям "дагаварицца пасредине", где находятся границы Украины на востоке.
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22.04.2025 21:32
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Страница 3 из 3
Класно "краснов" придумав: пропозиції американські, а миротворці--європейські! Ше одне сподобалось; частково зняти санкції у разі тривалого припинення вогню. "Тривалого", це як? Добу? Тиждень? Три тижні?
****, аж всирається, на Нобеля миру лізе!..
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23.04.2025 08:54 Ответить
Плєшивому московському виродку заморозити всі його смердючі органи і відправити до музею ідіотів.
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23.04.2025 09:49 Ответить
А що ся стало -- чого це ***** так миру захотілось?
Вчора чи позавчора -- воно готове до перемовин з УКРАЇНОЮ (!!! такої ж країни не існує! ))))
Сьогодні -- оце...
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23.04.2025 10:11 Ответить
Усе просто - демонструє своє начебто прагнення до миру, а от Зеленський не хоче.
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23.04.2025 13:22 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/tb3NC7N_aXM Портников открывает планы Путина: ликвидация Зеленского, союзное государство | Диалоги с Портниковым

«Никаких каденций Путина не существует»: Виталий Портников о президентстве Путина
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23.04.2025 10:17 Ответить
в нас вже була заморозка по лінії фронту до лютого 22-го. Отримали повномасштабне вторгнення. ***** по троху здувається, це очевидно, і потребує часу для відновлення. Тільки такий придурок як трамп може цього не розуміти, тому, що йому байдуже на всю цю війну, на те, що гинуть люди, на загрози для Європейських країн. Цьому негіднику важлива тільки "премія міра".. Амбітна тупа руда *****.
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23.04.2025 10:45 Ответить
Не можна кацапам давати відпочинок!!! Вони оговтаються і знову попруть. А тампону не довго залишилось, я сподіваюсь, імпічмент не за горами!!!!
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23.04.2025 11:06 Ответить
Мирна угода зі США? А дід Байден і не знав, що воює з росією й усе боявся ескалації, старий дурень.
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23.04.2025 13:19 Ответить
Ьимчасові вимоги Путіна. Завтра він знову почне військові дії і скаже: а давайте ви мені запоріжську область, а я зупинюсь
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23.04.2025 14:38 Ответить
А гарантії? В НАТО не можно, тоді ядерна зброя...
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23.04.2025 18:52 Ответить
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