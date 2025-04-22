Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО

Журналисты телеканала CNN пообщались с российским художником Никасом Сафроновым, который стал автором портрета президента США Дональда Трампа. Картину в качестве подарка от диктатора РФ Владимира Путина передал в марте спецпредставитель Стив Уиткофф.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Картину доставил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в интервью ведущему подкаста Такеру Карлсону назвал ее "прекрасным портретом" "ведущего российского художника".

До этого сам портрет не был публично показан.

По словам Сафронова, к нему пришли "некоторые люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я его вижу".

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Художник рассказал, что не знал сначала своих заказчиков, но подозревал, что это были люди из Кремля.

На картине изображен Трамп с поднятым кулаком на сцене своего предвыборного митинга в Пенсильвании сразу после того, как на него совершили покушение.

"Когда я начал делать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать деньги, потому что подозревал, для чего эта картина... Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, но поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего заслуживает", - сказал художник.

Впоследствии, как добавил Сафронов, с ним связался Путин, который сказал ему, что "льстивый портрет" Трампа был важным шагом в улучшении отношений России с США.

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