Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО
Журналисты телеканала CNN пообщались с российским художником Никасом Сафроновым, который стал автором портрета президента США Дональда Трампа. Картину в качестве подарка от диктатора РФ Владимира Путина передал в марте спецпредставитель Стив Уиткофф.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Картину доставил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в интервью ведущему подкаста Такеру Карлсону назвал ее "прекрасным портретом" "ведущего российского художника".
До этого сам портрет не был публично показан.
По словам Сафронова, к нему пришли "некоторые люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я его вижу".
Художник рассказал, что не знал сначала своих заказчиков, но подозревал, что это были люди из Кремля.
На картине изображен Трамп с поднятым кулаком на сцене своего предвыборного митинга в Пенсильвании сразу после того, как на него совершили покушение.
"Когда я начал делать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать деньги, потому что подозревал, для чего эта картина... Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, но поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего заслуживает", - сказал художник.
Впоследствии, как добавил Сафронов, с ним связался Путин, который сказал ему, что "льстивый портрет" Трампа был важным шагом в улучшении отношений России с США.
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Я думаю ти знайомий з тим що означає слово трап.
Ідея вивішування перевернутого прапора на знак протесту з'явилася щонайменше 50 років тому. У справі «Спенс проти Вашингтона» (1974) Верховний суд підтримав право студента вивішувати над своєю кімнатою в гуртожитку перевернутий прапор США з приклеєним до нього чорним знаком миру.
Практика використання перевернутого знаку в якості протесту згодом використовувалася для вираження незгоди як правими, так і лівими. Коли протестувальники штурмували будівлю Капітолію 6 січня 2021 року, деякі з них несли перевернуті прапори на підтримку Трампа, який вважав, що його поразка на виборах була зумовлена фальсифікаціями на виборчих дільницях. У 2022 році прихильники Дональда Трампа використовували перевернутий прапор на знак протесту проти обшуку ФБР у його резиденції в Мар-а-Лаго, пов'язаного з секретними документами, які він забрав з собою, коли залишав посаду.
ГЕРГІЄВА наприклад
Вухо в рудого як новеньке.
Воно на нитці було.
Просто нитки трішки дов*язали, ну і для герметичності іще тути поплювали-ну щоб приклеїлося і якась мошка в голову не залетіла і не почала керувати америкою.
Ну нитка у трапа проходить через мозкову коробку для того щоб тримати вуха прикріпленими до голови.
Жаль що вони так само не промахалися з кількістью полосок.
Уяви який зараз кіпіш там з цим мазюканням і намаганням відмазати трапа.
Можеш скинути фото того що вишло з іі?
Я думаю що і у Франції і в америці є люди які вміють рахувати і працювати з ШІ
В принципе там 5*5 и 4*5 = 45, это если взять за основу линии по пять и по четыре. Но если смотреть на флаг и подсчитывать расстояния между звёздами и самому набрасывать глазами сколько бы поместилось, то где-то 43/44 и выходит.
К примеру вот самая нижняя полоса звёзд из тех что по четыре, но там может уместиться пять. Короче у каждого свой "глаз"
Ти думаєш америкосам буде більш радісно що trap вкрав і продав лише 6 штатів їхньої америки, а не 8?
А на более взрослых и их мнение государство чхало, так как в лёгкую увольняют тысячами и на митинги болт клали.
Главное, что другие заметили и нашли повод посмеяться
Ось чому: щоб отримати паспорт америки потрібно знати правильні відповіді на деякі важливі запитання. І запитання про кількість зірок і ліній вони знають ще в 5 річному віці.
Уяви собі що 31 грудня 2013 року на Майдан вийщли українці у яких на 10 чоловік у 9 є ствол?
Я чомусь думаю що мусорня б в Україні зразу б позвільнялася любими методами навіть відкритим дезертирством. Бо своя шкіра дорожче грошей.
Та де проблукали ще 5 штатів?
Щоб кацап і щось не *******.
Вибачте...
Бог, спаси Америку!
Еще один "ваш вирок" пришёл..
Поголовне отупіння людини - найактуальніша проблема сьогодення.
- і статуя свободи чогось тоне,
- і перспектива дивна (де трамп нах*й знаходиться, звідки прапор стирчить) .
Хоча в цілому , чекісти попрацювали з розумом: вони здогадались, на яку тематику писати, і це спрацювало.
мир задыхается от их присутствия!
Да будет так, аминь!
Или художник - орк безграмотный, лил намек, некоторые штаты обретут независимость??