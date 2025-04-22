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Новости Фото Отношения Трампа и путина путин подарил трампу еще один портрет
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Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО

Журналисты телеканала CNN пообщались с российским художником Никасом Сафроновым, который стал автором портрета президента США Дональда Трампа. Картину в качестве подарка от диктатора РФ Владимира Путина передал в марте спецпредставитель Стив Уиткофф.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Картину доставил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в интервью ведущему подкаста Такеру Карлсону назвал ее "прекрасным портретом" "ведущего российского художника".

До этого сам портрет не был публично показан.

По словам Сафронова, к нему пришли "некоторые люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я его вижу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Художница, нарисовавшая "ужасный" портрет Трампа, жалуется на угрозу карьере

Художник рассказал, что не знал сначала своих заказчиков, но подозревал, что это были люди из Кремля.

На картине изображен Трамп с поднятым кулаком на сцене своего предвыборного митинга в Пенсильвании сразу после того, как на него совершили покушение.

Портрет Трампа в подарок от Путина

"Когда я начал делать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать деньги, потому что подозревал, для чего эта картина... Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, но поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего заслуживает", - сказал художник.

Впоследствии, как добавил Сафронов, с ним связался Путин, который сказал ему, что "льстивый портрет" Трампа был важным шагом в улучшении отношений России с США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не знаком с содержанием "мирного плана" Трампа, - Песков

Автор: 

портрет (45) путин владимир (31270) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+38
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22.04.2025 19:27
+32
Звичацно! Прапор Штатів перевернутий! Символ капітуляції! 😊 Звичайно не так явно, але все ж.
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22.04.2025 19:00
+27
А чому прапор догори дригом?
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22.04.2025 18:59
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Два голубка.
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22.04.2025 18:55 Ответить
Два суперпідарка.
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22.04.2025 19:01 Ответить
а це ще один свіженький Фредович повісив у Білому Домі - тема пішла
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22.04.2025 19:05 Ответить
це акварєль, чи вже бісєром встигли?
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22.04.2025 19:19 Ответить
шо бідна - там дама його рятувала а її немає на портреті
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22.04.2025 19:30 Ответить
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22.04.2025 19:27 Ответить
Позорище мля
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22.04.2025 18:57 Ответить
Звичацно! Прапор Штатів перевернутий! Символ капітуляції! 😊 Звичайно не так явно, але все ж.
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22.04.2025 19:00 Ответить
Ні. То його ангел тримає. Просто він залишився за кадром. )))))
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22.04.2025 19:09 Ответить
Ще й зірок (штатів) 45. ***** знущається
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23.04.2025 14:13 Ответить
А жест як Маск не міг ?
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22.04.2025 18:59 Ответить
артрит..
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22.04.2025 20:18 Ответить
А чому прапор догори дригом?
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22.04.2025 18:59 Ответить
символізм
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22.04.2025 19:06 Ответить
Так треба. Краще не потрібно влазити в цю тему бо завтра трап, ой, трамп обідиться.
Я думаю ти знайомий з тим що означає слово трап.
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22.04.2025 19:31 Ответить
Сигнал бедствия. Целое кино есть на эту тему. С Редфордом.
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22.04.2025 19:45 Ответить
The Last Castle (2001)? Дивився. Але тут цей символізм використовується трохи в іншому сенсі:

Ідея вивішування перевернутого прапора на знак протесту з'явилася щонайменше 50 років тому. У справі «Спенс проти Вашингтона» (1974) Верховний суд підтримав право студента вивішувати над своєю кімнатою в гуртожитку перевернутий прапор США з приклеєним до нього чорним знаком миру.

Практика використання перевернутого знаку в якості протесту згодом використовувалася для вираження незгоди як правими, так і лівими. Коли протестувальники штурмували будівлю Капітолію 6 січня 2021 року, деякі з них несли перевернуті прапори на підтримку Трампа, який вважав, що його поразка на виборах була зумовлена фальсифікаціями на виборчих дільницях. У 2022 році прихильники Дональда Трампа використовували перевернутий прапор на знак протесту проти обшуку ФБР у його резиденції в Мар-а-Лаго, пов'язаного з секретними документами, які він забрав з собою, коли залишав посаду.
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23.04.2025 05:32 Ответить
Тетю с факелом на заднем плане, уже во Франции просили вернуть назад. Оценили деяния Трампа.
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22.04.2025 19:00 Ответить
НІКАС САФРОНОВ -КРАЩИЙ ПОРТРЕТИСТ ЖОПОЛИЗІВ ХУ

ГЕРГІЄВА наприклад
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22.04.2025 19:02 Ответить
Ймовірно, снайпер передбачував майбутнє, тільки стрілецького фаху не вистачило. З іншого боку, постріл було здійснено профі за попередньо узгодженим сценарієм. Правду уже не дізнаємося.
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22.04.2025 19:03 Ответить
Ніякого снайпера не існувало, то була кіно постанова для тупого виборця.
Вухо в рудого як новеньке.
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22.04.2025 19:07 Ответить
Пришили нове. )))
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22.04.2025 19:11 Ответить
Навіщо пришивати?
Воно на нитці було.
Просто нитки трішки дов*язали, ну і для герметичності іще тути поплювали-ну щоб приклеїлося і якась мошка в голову не залетіла і не почала керувати америкою.
Ну нитка у трапа проходить через мозкову коробку для того щоб тримати вуха прикріпленими до голови.
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22.04.2025 19:36 Ответить
Згідний, на фоні Луцького терориста- це смертельна постановка, судячи із вашої впевненості? https://nv.ua/ukr/world/countries/u-ssha-rozpovili-hto-zaginuv-pid-chas-zamahu-na-trama-novini-ssha-50434765.html Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунали постріли, Трамп був поранений. Також загинув один з учасників мітингу і ще один отримав важкі поранення.
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23.04.2025 08:26 Ответить
Жахливий портрет
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22.04.2025 19:03 Ответить
Символічно, що Статуя Свободи за сракою трампа!
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22.04.2025 19:04 Ответить
Статуя в ****...
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22.04.2025 20:06 Ответить
добре що не в ній
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22.04.2025 22:59 Ответить
Для примітивного рудого довбой@ба ця мазня-просто бальзам на душу. І кацапня це знає. Фсбешна шістка сафронов не підкачав.
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22.04.2025 19:04 Ответить
Та так,Сафронов хоч і талант,але"нос по ветру"плодовитий бо "бабки наше все",а ця (мазня не мазня)буде видно через пару поколінь,або буде коштувати мільйони,але скоріше буде десь пилитись в підвалах на ранчо у Флориді,в Америці є популярні прези різні артефакти від яких мають велику вартість на аукціонах,а є і інші де все навпаки,історія така собі "дівка".
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22.04.2025 20:30 Ответить
Через ИИ попытался убрать руку, чтоб ИИ подсчитал количество звёзд, которые она перекрывает. Что-то как-то меньше 50ти получается
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22.04.2025 19:06 Ответить
А вам наш уважний премія за увагу. Там максимум сорок зірок. Ну може бути моя похибка на дві і це максимум.
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22.04.2025 19:39 Ответить
ИИ дорисовал на одном варианте 43, а на втором 44. В любом случае, это явный намёк, который трампон не оценил
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22.04.2025 19:43 Ответить
А я порахував саменький і очима +логіка, та це ти підсказав куди дивитись і що рахувати.
Жаль що вони так само не промахалися з кількістью полосок.
Уяви який зараз кіпіш там з цим мазюканням і намаганням відмазати трапа.
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22.04.2025 20:20 Ответить
там лінія по 5, потім лінія по чотири зірки. Я не знаю де там можна всунути 44.
Можеш скинути фото того що вишло з іі?
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22.04.2025 20:21 Ответить
Там в сутки три раза можно использовать функции ИИ (дорисовка, вырезание, расширение границ картинки недостающими частями) Я не сохранял картинки.
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22.04.2025 20:27 Ответить
Ок. Без проблем бро.
Я думаю що і у Франції і в америці є люди які вміють рахувати і працювати з ШІ
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22.04.2025 20:30 Ответить
На pixlr.ком вообще с дырками на флаге выходит
В принципе там 5*5 и 4*5 = 45, это если взять за основу линии по пять и по четыре. Но если смотреть на флаг и подсчитывать расстояния между звёздами и самому набрасывать глазами сколько бы поместилось, то где-то 43/44 и выходит.
К примеру вот самая нижняя полоса звёзд из тех что по четыре, но там может уместиться пять. Короче у каждого свой "глаз"
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22.04.2025 20:34 Ответить
На око у мене так і вишло що дві зірки заховані десь у вигині прапора, ну ок ще пару.
Ти думаєш америкосам буде більш радісно що trap вкрав і продав лише 6 штатів їхньої америки, а не 8?
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22.04.2025 20:51 Ответить
Я думаю что большинство 10-35летних америкосов даже не знают сколько у них штатов ))))))
А на более взрослых и их мнение государство чхало, так как в лёгкую увольняют тысячами и на митинги болт клали.
Главное, что другие заметили и нашли повод посмеяться
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22.04.2025 20:57 Ответить
а я думаю що ви помиляєтесь.
Ось чому: щоб отримати паспорт америки потрібно знати правильні відповіді на деякі важливі запитання. І запитання про кількість зірок і ліній вони знають ще в 5 річному віці.
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22.04.2025 21:07 Ответить
Не можливо покласти болт на 333 ляма населення якщо у цього населення лише легальної зброї 90 штук на 100 громадян.
Уяви собі що 31 грудня 2013 року на Майдан вийщли українці у яких на 10 чоловік у 9 є ствол?
Я чомусь думаю що мусорня б в Україні зразу б позвільнялася любими методами навіть відкритим дезертирством. Бо своя шкіра дорожче грошей.
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22.04.2025 21:15 Ответить
ніт, там всі по 5 у шаховому порядку. 9 рядів х 5 =45
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22.04.2025 22:55 Ответить
може й так.
Та де проблукали ще 5 штатів?
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22.04.2025 23:33 Ответить
та хз , але є сумнів шо нікос так лажонувся. шось в нього на думці було
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22.04.2025 23:55 Ответить
до речі... на прапорі 6-5-6-5 і тд , а нік малює 5-5-5
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22.04.2025 23:59 Ответить
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23.04.2025 00:01 Ответить
ну *****. Ну як тут це не написати---*****.
Щоб кацап і щось не *******.
Вибачте...
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23.04.2025 01:33 Ответить
Флаг в траурном положении...
Бог, спаси Америку!
Еще один "ваш вирок" пришёл..
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22.04.2025 19:06 Ответить
Хай той ХУдожнік знайде хоч якийсь слід того фсбешного намальованого "шраму" зараз
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22.04.2025 19:07 Ответить
На глупава нє нужен нож,єму партрєт ліш рісаньош-і дєлай с нім что хош...
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22.04.2025 19:10 Ответить
З початку митець під пахвами намалював трампу яйця, щоб підкреслити силу Америки, потім путин попросив їх замалювати !
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22.04.2025 19:12 Ответить
Просто вирізали.
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22.04.2025 21:04 Ответить
Цікав церителі встих зваяти якогось кракозяба?
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22.04.2025 19:13 Ответить
Ця епоха "сильних лідорів", обирає яких недолуга частина населення, вже набридла.
Поголовне отупіння людини - найактуальніша проблема сьогодення.
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22.04.2025 19:13 Ответить
Здавалося би- до чого тут виборці Найвеличнішого? 🤣🤣🤣
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22.04.2025 19:19 Ответить
Мага
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22.04.2025 19:14 Ответить
звісно, трампушку цікавило його обличчя, а не те що на портреті прапор Сша чомусь починає нахилятися догори дригом
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22.04.2025 19:15 Ответить
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22.04.2025 19:15 Ответить
А де ж сафронов малював цей портрет? Колись дивився з ним інтерв'ю чи Гордон у нього брав, чи ще хто, не пам'ятаю... Так цей сафронов каже шо купив звичайну хату в селі на Полтавщині, десь біля річки Хорол і там творить свої картини, шо його дуже надихає природа та дух тих українських країв, неперевершені Полтавські краєвиди майже нетронутої природи України. А цей портрет він де писав, мабуть на мААЦквЄ під мавзолЄЄм?
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22.04.2025 19:15 Ответить
- щось прапор попердолило догори дригом,
- і статуя свободи чогось тоне,
- і перспектива дивна (де трамп нах*й знаходиться, звідки прапор стирчить) .

Хоча в цілому , чекісти попрацювали з розумом: вони здогадались, на яку тематику писати, і це спрацювало.
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22.04.2025 19:17 Ответить
і як мінімум 6 зірок з прапора ******** кацапи. Певне мають право забрати 6 штатів америки.
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22.04.2025 20:32 Ответить
Перевернутий прапор - символ здачі у полон. Вахахаха))
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22.04.2025 19:18 Ответить
картина сеятель ,остап бендер_)
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22.04.2025 19:18 Ответить
Так хочется, чтобы все эти путлеры, трампы и их дебильные своры навсегда исчезли с лица земли,

мир задыхается от их присутствия!

Да будет так, аминь!
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22.04.2025 19:19 Ответить
Сумнівне мистецтво, що нагадує перемальоване фото з покращеннями персонажу. Таким нарцисам, як Трамп - це дуже до вподоби.
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22.04.2025 19:24 Ответить
Название картины само напрашивается - "Стреляный воробей".
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22.04.2025 19:51 Ответить
Чому не на білому коні,яка херня.
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22.04.2025 19:51 Ответить
Він сам білий кінь.
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22.04.2025 21:07 Ответить
A good start. A giant sculpture 'Trump killing the Monster of Liberalism with his bare hands by tearing its mouth open" is long overdue. It should replace the Lincoln Memorial on the National Mall in DC.
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22.04.2025 19:54 Ответить
Портрет - зашєбісь ::: Дурдом "Веселка" .....для агента КраSноffа - від Ху@ла .... ....на кшталт " Sвободу Юрію Дєточкіну " .....
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22.04.2025 19:56 Ответить
Ну вот если бы Гитлер передал бы через посла портрет Рузвельта в например 1943г. И Рузвельт бы взял? Возможен ли такой сюжет вообще? Ждём реакцию граждан США. Наверно пройдёт гнусная оперетка. Две недели ракетами убивают мирных граждан Украины и этот кретин лохматый всё конечно знает, мир вроде реагирует, но чмо продолжает нести бред. Если всё таки по факту, то кгб и пукин конечно продёрнули портретом ублюдка сильно---не отнять.
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22.04.2025 19:58 Ответить
рудий шо в шахмати грав ?
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22.04.2025 20:02 Ответить
Наступний памятник від церетелі.
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22.04.2025 20:07 Ответить
Вже помер,чи вчора,чи сьогодні.
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22.04.2025 20:40 Ответить
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22.04.2025 20:15 Ответить
😂😂😂👍
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22.04.2025 22:28 Ответить
Мазня. Після відходу Трампа цю картину стануть демонструвати як зразок відсутності художного смаку.
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22.04.2025 20:22 Ответить
Мінус три зірки - що бе значило?
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22.04.2025 20:29 Ответить
****** на портрети ,, вождів,, -леніна , сталіна , гітлера , мусоліні.
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22.04.2025 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TeHozvIBWj0 ..канхвета очень класна, "Тузік" вкусний..
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22.04.2025 21:05 Ответить
перевернутый флаг - общеизвестная форма протеста, а вот почему звездей на флаге меньше, непонятно.
Или художник - орк безграмотный, лил намек, некоторые штаты обретут независимость??
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23.04.2025 14:54 Ответить
 
 