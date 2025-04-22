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Кремль не ознакомлен с содержанием "мирного плана" Трампа, - Песков
В Кремле не ознакомлены с содержанием "мирного плана" Дональда Трампа по войне в Украине.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Он отметил, что "никто не делал бы его публичным".
"Мирный план" Трампа
В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
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- трамп живе в своїй реальності (вірить що заморозки і Криму путіну вистачить, і вірить що путін мріє торгувати з сша більше, ніж воювати з Україною)
- пітун - в своїй (готовий і рідкозем продавати, і Антарктику розробляти, і ядерку обговорювати, і африку менше кошмарити, і що завгодно, але принципово не обговорює Україну)
тому, скільки б плюшок трамп не підкидав рашистам, їм це не треба, їх стратегія - захопити Україну, а далі погрожувати Європі.