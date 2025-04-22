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Новости Мирный план Трампа
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Кремль не ознакомлен с содержанием "мирного плана" Трампа, - Песков

Мирный план Дональда Трампа. Что говорят в Кремле

В Кремле не ознакомлены с содержанием "мирного плана" Дональда Трампа по войне в Украине.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он отметил, что "никто не делал бы его публичным".

"Мирный план" Трампа

В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Читайте: "Мирный план" Трампа: прекращение огня будут контролировать Украина, РФ и третья страна, не входящая в НАТО, - NYP

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+6
Що він воно *******! - всі "плани Трампа" створені на лубянці...
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22.04.2025 16:57
+5
Мирний план Трампа збігається з хотєлками путлєра
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22.04.2025 16:53
+3
А Єрмак ще не надіслав вам? Ох брешете…..
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22.04.2025 16:56
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кремлю достатньо і плану "перемоги" від Найвеличнійшого...
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22.04.2025 16:53 Ответить
Мирний план Трампа збігається з хотєлками путлєра
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22.04.2025 16:53 Ответить
таки нарешті вусатий сказав правду
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22.04.2025 17:13 Ответить
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22.04.2025 17:20 Ответить
Трамп розмістив ще один власний портрет у Білому Домі.
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22.04.2025 17:21 Ответить
Де його фото не помістити все равно виглядає дебілом
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22.04.2025 17:23 Ответить
навряд. Гляньте портнікова, він в кожному відео про інше каже:

- трамп живе в своїй реальності (вірить що заморозки і Криму путіну вистачить, і вірить що путін мріє торгувати з сша більше, ніж воювати з Україною)

- пітун - в своїй (готовий і рідкозем продавати, і Антарктику розробляти, і ядерку обговорювати, і африку менше кошмарити, і що завгодно, але принципово не обговорює Україну)

тому, скільки б плюшок трамп не підкидав рашистам, їм це не треба, їх стратегія - захопити Україну, а далі погрожувати Європі.
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22.04.2025 17:35 Ответить
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22.04.2025 16:53 Ответить
А Єрмак ще не надіслав вам? Ох брешете…..
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22.04.2025 16:56 Ответить
Що він воно *******! - всі "плани Трампа" створені на лубянці...
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22.04.2025 16:57 Ответить
Як завжди - рудий клоун живе у вигаданій ним же ж реальності. І в ній існує мирний план, з яким вже майже погодилися кацапи.
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22.04.2025 17:04 Ответить
може треюа читати по іншому - в цьому плані ще не була русского рьіла
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22.04.2025 17:08 Ответить
А що так, наче не у Кремлі для Трампа пишуть зміст? І з ким там у Москві спілкувався спецьпосланець на...?!
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22.04.2025 17:08 Ответить
Трамп утверждает, что "вот-вот примут", москва- "ничего не слышали". Кто кого н#ет вопрос открытый.
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22.04.2025 17:08 Ответить
Два дебіла це сила, а ще коли у обох склероз
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22.04.2025 17:20 Ответить
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22.04.2025 17:15 Ответить
Мабуть у валізи шукав, а треба було у ху...ла запитати давав він трампону команду чи ні
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22.04.2025 17:19 Ответить
З літер ж, о, п, а пролематично скласти слово мир! І не тому, що літер забагато, а головне, що літери трохи не ті. Але звідки безмозглим про це знати?
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22.04.2025 17:35 Ответить
Сам Трамп також не знайомий з цим планом😂
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22.04.2025 17:38 Ответить
Молодці кацапи. Бажано ще назвати його жовтим земляним хробаком.
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22.04.2025 17:54 Ответить
Они такие же как он, только без хвоста).
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22.04.2025 18:15 Ответить
Поводили трампуші по губах.
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22.04.2025 18:06 Ответить
 
 