В Кремле не ознакомлены с содержанием "мирного плана" Дональда Трампа по войне в Украине.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он отметил, что "никто не делал бы его публичным".

"Мирный план" Трампа

В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

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