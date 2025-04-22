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19 031 253

У Трампа считают, что Украина готова отдать РФ 20% территории ради мирного соглашения, - NYP

Переговоры о мире

В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.

Как отмечается в публикации, издание Wall Street Journal недавно писало, что предложение также может включать "признание" Вашингтоном оккупированного Крыма "территорией России".

"Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, ссылаясь на "признание" оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией Москвы", - пишет NYP.

Американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре".

Также читайте: Украина во время переговоров в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня, - Зеленский

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что (Украина) отдаст ее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что (русские) захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", - рассказал неназванный чиновник США.

Автор: 

Крым (26389) оккупация (10144) переговоры (4961) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+51
А ми вважаємо, що Аляску таки час повертати. Во ізбєжаніє.
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22.04.2025 09:10
+42
Україна скоріше готова віддати Каліфорнію під контроль Мексики, ніж наші святі землі!
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22.04.2025 09:14
+40
Страждання українців не від американців, а від 73% дебілів! Шість років тому треба було мозок вмикати, а не па-пріколу самовбивство вчиняти. Але ж захотіли поржать. І що? Тепер не смішно?
А американці, виявляється, винні...
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22.04.2025 09:22
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Страница 3 из 3
давай спочатку внесемо в наш форумний миротворець всіх тих, хто по факту минулого року тут на форумі закликав голосувати за трампа.
Зокрема, он, на початку обговорення тут висрався Randall Flag #387882
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22.04.2025 11:09 Ответить
А коли це українці голосували за американського президента? Я щось пропустив?
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22.04.2025 20:03 Ответить
куй вам,а не нашу землю.
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22.04.2025 11:03 Ответить
зрозуміло, що це вкид віткофа.
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22.04.2025 11:06 Ответить
Те кому до задници термины "де факто" и "де юре", и те кто в них не разбираются - они первые в очереди на лоботомию - все равно мозгов нету. А таких много я смотрю ))) Да, "де факто" это не мнение или точка зрения, тут 2х позиций быть не может, как некоторые дегенераты могут подумать типа что существует "украинская точка зрения", и "точка зрения ху*ла и кацапов". Нет. Это фактаж, то как есть на самом деле. А вот дегенератов 90% или 95% или 99% от населения это уже точка зрения. Угадайте какая моя?
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22.04.2025 11:06 Ответить
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

{Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/1183-18 № 1183-VII від 08.04.2014 , https://protocol.ua/go/1689-18 № 1689-VII від 07.10.2014 ; в редакції Закону https://protocol.ua/go/2113-20 № 2113-IX від 03.03.202

Довічне позбавлння волі.
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22.04.2025 11:26 Ответить
Якщо рахувати площу в квадратах, то може й 20%. А якщо врахувати, що Україна позбавляється статусу морської держави та всієї індустріальної території, то це чи не більше половини матеріальних та нематеріальних активів.
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22.04.2025 11:27 Ответить
Тільки морські ресурси Азовського та Чорного морей, шельфові копалини скільки коштують!
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22.04.2025 11:49 Ответить
возвращайтесь отбивать
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22.04.2025 22:38 Ответить
В мене щось написано про "отбіваніє"? Навчіться читати. Я поправила реальний розмір втрат. А про отбіваніє мають моральне право говорити тільки ті, хто ризикує своїми життями на фронті.
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23.04.2025 14:06 Ответить
Как можно отдать уже захваченное?
Можно либо смириться с потерей, либо пытаться отбить. В 2023 попытались. Результат известен. В 2024 потеряли еще 4000 кв. км... Что дальше? Дальше нужна пауза, перемирие, смена военно-политического руководства на более адекватное и подготовка к реваншу. Азербайджану удалось.
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22.04.2025 11:32 Ответить
Украинское условие : агрессор должен отойти до границ 2014 г и покинуть Крым. На этих условиях можно вести переговоры. Через какое то аремя нужно поднимать вопрос о возвращении остальной территории. Если согласие будет то можно вести переговоры уже о санкциях и контрибуции. Военные преступники должны быть наказаны в любом случае. К этому придут и примут все. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.04.2025 11:32 Ответить
Остоновить войну и ждать ухода Трапма , без всяких условий. И подготовиться к реваншу. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.04.2025 11:35 Ответить
Україна ж це про «падгатовіцца». Саме це слово дуже характерне для українців
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22.04.2025 20:05 Ответить
у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря агент буратино он же бенин Оманский Нарик с киностудиями в маЦкве и офшорами к ним подвязанные под крышей пархатых шефиров и тампон он же агент краснов с черным "бизнесом" в 80-90, наркотой, шлюхами и спасением от банкротства в лице рыболовлева и т.д....вот ЗЕ Животные к чему привел ваш Дэбильный выбор...
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22.04.2025 11:51 Ответить
Нестримне бажання американских посадовців догодити Рудому за рахунок України, викликає непереборне зустрічне бажання, що б вони стулили свою пельку.
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22.04.2025 11:55 Ответить
Наче в Трампопона є чим думати,він говоряща лялька на чиїйсь руці
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22.04.2025 12:05 Ответить
не дождётся *****,разве что на *** пошлют его,***ловскую собаку!
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22.04.2025 12:23 Ответить
новости ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ США
какой то НЕНАЗВАННЫЙ ЧЛЕН заявил
сообщения от очередной ТАМПОНОВСКОЙ СОБАКИ 🐕
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22.04.2025 12:30 Ответить
От Зеленского и его шоблы . Можно что угодно ожидать. Всех помнять как оно к войне готовиллоь. Про шашлычки на 9 мая тоже не забывайте.
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22.04.2025 12:56 Ответить
Не будьте наивными. Путин планирует временно прекратить войну, добиться снятия санкций, восстановить экономику и военный потенциал. Затем дождаться, когда половина ВСУ будет демобилизирована, а многие мужики уедут из украины после снятия военного положения. А когда в украине начнутся выборы, путин, как черт из табакерки, снова двинет орду, что приведет к глубокому прорыву фронту и захвату всей Правобережной Украины по Днепру. Если Зеленский пойдет на капитуляцию сейчас, я буду однозначно готовиться к отъезду во время перемирия. Здесь жизни и будущего у страны не будет
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22.04.2025 13:12 Ответить
Чому чекати "перемир"я" ? ****** зараз з України, щоб тобою тут не смерділо. Тільки нікому такі і нах. не потрібні...
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22.04.2025 13:45 Ответить
Відкрий кордон, курва
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22.04.2025 20:06 Ответить
А я зараз не можу, в мене ще рік контракту.
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22.04.2025 20:28 Ответить
зато работящие люди смогут выехать.
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22.04.2025 22:42 Ответить
Я чомусь не здивований, зелупня здасть і більше щоб владу утримати.
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22.04.2025 13:33 Ответить
Хрен їм а не наша територія! Обгадяться!
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22.04.2025 13:50 Ответить
Территория не обсуждается.
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22.04.2025 13:55 Ответить
А шо є інші опціїї? Віддавати не хочуть так їх заберуть силою.
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22.04.2025 14:04 Ответить
Їх вже забрали силою. Це доконаний факт.
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22.04.2025 20:07 Ответить
Пусть пригласят советчицей в Белый дом Сторми Даниелс. Может тогда Донни начнет трусить головой, в его возрасте это полезно (продуктивно).
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22.04.2025 14:11 Ответить
Що буде з українцями на окупованих територіях України? Їх звільняти не будуть? Їм катування та смерть від російських окупантів?
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22.04.2025 14:59 Ответить
Саме так!
Примусова зміна громадянства, заслання, тортури та забуття до смерті!
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22.04.2025 15:48 Ответить
возращайся из германии, будем звильнять ценой твоей жизни
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22.04.2025 22:43 Ответить
Русскоє влєзло...
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22.04.2025 22:47 Ответить
В адміністрації трампона всі малохольні!
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22.04.2025 15:46 Ответить
в администрации Тампа не малахольный только приспособленец Марко Рубио: он-то человек вменяемый, но ради карьеры и амбиций в будущем стать президентом подтявкивает в унисон с малахольными трампистами типа дауна Маска, аморального торгаша Виткоффа и придурашной Генпрокурорши, выглядящей как престарелая глупая блондинка в стиле бимбо...

Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".

Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.

Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на трамповском телеканале Фокс Ньюс...

Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап... Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
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23.04.2025 01:14 Ответить
Та не тільки Аляску нехай віддадуть москалям, але й Техас Мексиці повернуть, якщо вони такі серимудрі
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22.04.2025 16:31 Ответить
А Мексика з ними воює? Мексика успішно окупувала той Техас?
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22.04.2025 20:08 Ответить
А як звуть того " посадовця"?
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22.04.2025 16:33 Ответить
это слабоумный тампон так решил исходя из Оманского договорняка, который подписал бенин Нарик в 20 в Омане, встречаясь с патрушевым??
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22.04.2025 18:33 Ответить
що значить, ніколи, як будуть соплі жувати, то ніколи, а якщо дотримаються обіцянок і гарантій, то дуже навіть скоро, головне щоб підарашка почала розвалюватись і кацапня сами звідти втіче.
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22.04.2025 19:02 Ответить
В 2013 році папа римський видав документ, який скасовує всі держави в світі. 👈
Ось звідки всі ці намагання привласнити території в Україні, або привласнити Гренландію, Канаду , тощо. Зараз вже повним ходом ми бачимо скасування всіх законів, Конституційних прав громадян - 👉намагаються загнати людей в "приватне право", тобто встановити фактично рабовласництво → "Конституція на паузі" - вам це знайомо ? Совпадєніє ?👈
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22.04.2025 20:32 Ответить
Якщо Зеленський хоче безглуздого самогубства,то хай віддає 20/ території!
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22.04.2025 20:32 Ответить
А немає даже сумніву, що це зелена ********* запропонувала , як і розробку рідкоземельних металів. Потім зелений ***** буде розказувати - типа , так , ******** території, так вийшло, но я ж , бляха , зупинив війну, всіх победю. ****, *****, це херова реальність.
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22.04.2025 21:05 Ответить
парт
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22.04.2025 21:43 Ответить
срані харанти. Хай горять у пеклі
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22.04.2025 23:40 Ответить
Напишу в стиле той статьи : "А правда что Крым захватили?"
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23.04.2025 01:08 Ответить
мабуть багато співгромадян пам.ятають вибори 19 року . на одних білбордах було написано..АРМІЯ МОВА ВІРА.. а на зелених білбордах .. зробимо їх разом .. мабуть після трьох років оті що пішли за зеленим плакатом зрозуміли що ..зробили .. вони самі себе
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23.04.2025 06:31 Ответить
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