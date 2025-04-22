У Трампа считают, что Украина готова отдать РФ 20% территории ради мирного соглашения, - NYP
В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.
Как отмечается в публикации, издание Wall Street Journal недавно писало, что предложение также может включать "признание" Вашингтоном оккупированного Крыма "территорией России".
"Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, ссылаясь на "признание" оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией Москвы", - пишет NYP.
Американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре".
"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что (Украина) отдаст ее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что (русские) захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", - рассказал неназванный чиновник США.
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Зокрема, он, на початку обговорення тут висрався Randall Flag #387882
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
{Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/1183-18 № 1183-VII від 08.04.2014 , https://protocol.ua/go/1689-18 № 1689-VII від 07.10.2014 ; в редакції Закону https://protocol.ua/go/2113-20 № 2113-IX від 03.03.202
Довічне позбавлння волі.
Можно либо смириться с потерей, либо пытаться отбить. В 2023 попытались. Результат известен. В 2024 потеряли еще 4000 кв. км... Что дальше? Дальше нужна пауза, перемирие, смена военно-политического руководства на более адекватное и подготовка к реваншу. Азербайджану удалось.
какой то НЕНАЗВАННЫЙ ЧЛЕН заявил
сообщения от очередной ТАМПОНОВСКОЙ СОБАКИ 🐕
Примусова зміна громадянства, заслання, тортури та забуття до смерті!
Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".
Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.
Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на трамповском телеканале Фокс Ньюс...
Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап... Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
Ось звідки всі ці намагання привласнити території в Україні, або привласнити Гренландію, Канаду , тощо. Зараз вже повним ходом ми бачимо скасування всіх законів, Конституційних прав громадян - 👉намагаються загнати людей в "приватне право", тобто встановити фактично рабовласництво → "Конституція на паузі" - вам це знайомо ? Совпадєніє ?👈