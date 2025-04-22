В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.

Как отмечается в публикации, издание Wall Street Journal недавно писало, что предложение также может включать "признание" Вашингтоном оккупированного Крыма "территорией России".

"Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, ссылаясь на "признание" оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией Москвы", - пишет NYP.

Американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре".

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"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что (Украина) отдаст ее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что (русские) захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", - рассказал неназванный чиновник США.