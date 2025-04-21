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Новости Зеленский о прекращении огня Мирные переговоры в Лондоне
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Украина во время переговоров в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня, - Зеленский

Зеленский рассказал детали встречи делегации Украины в Лондоне 23 апреля

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля украинская делегация будет акцентировать на возможности установления "безусловного прекращения огня".

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно воплотить запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.

"Представители Украины - и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе - будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня - именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", - подчеркнул глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что Украина готова к "любому разговору" с РФ о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. ВИДЕО

Он отметил, что сегодня российских ударов еще больше.

"Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. Вечером ожидаю новый доклад Главкома Сырского", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече в Лондоне будут обсуждать "мирный план" США по войне в Украине, - Bloomberg

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия безусловного прекращения огня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Лондон (364) переговоры (4944) прекращения огня (147)


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Топ комментарии
+20
не тільки в діпломатії, а так по життю...
рівень 95го кварталу - вищє не допригує навіть з батуту.
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21.04.2025 23:05
+18
Зеленський ти просувай справедливий мир а не заморозку війни. Тебе трамп прогнув на заморозку значить буде нагибати до кінця
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21.04.2025 22:50
+18
Зе зовсій тупий, в діпломатії. Навіщо казати попердньо що тим там будеш вимагати ?
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21.04.2025 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Зеленський ти просувай справедливий мир а не заморозку війни. Тебе трамп прогнув на заморозку значить буде нагибати до кінця
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21.04.2025 22:50 Ответить
Щоб він його просував (припустимо, що це його цікавить), треба, щоб всі хто кричить про справедливий мир, нарешті дійшли до війська і крім плескання язиками на диванах робили щось реальне для цього справедливого миру.

Впевнений, що ви саме так і робите, правда ж?)
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22.04.2025 00:21 Ответить
Моя думкааю що Зеленського справедливий мир цікавить (просто трамп його прогнув, а значить буде гнути і надалі і про Крим і про зняття санкцій з його друга *****), а от тебе я бачу справедливий мир для України не цікавить , тоді в мене запитання - хто ти є чи що ти є насправді? може біженець с закордону?
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22.04.2025 00:47 Ответить
на чому базується твоя думка що зе хоче справедливий мир?
його дії кажуть що він хоче віддати всі наші ресурси американцям, а ***** території по лінії фронту мінімум.
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22.04.2025 07:15 Ответить
ДЫк, трахтоматов не хватает на воюющих, а вы предлогашь еще и погнать с голыми руками диванных ухылянтов. То-то нащо вони будуть попiд ногами завадою, ондого.
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22.04.2025 08:57 Ответить
Зе зовсій тупий, в діпломатії. Навіщо казати попердньо що тим там будеш вимагати ?
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21.04.2025 22:51 Ответить
не тільки в діпломатії, а так по життю...
рівень 95го кварталу - вищє не допригує навіть з батуту.
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21.04.2025 23:05 Ответить
Що знову "нада просто пєрєстать стрєлять"??? Треба або просувати безумовне озброєння України або затулити пельку
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21.04.2025 22:52 Ответить
А вас, кацапів, ніхто не питає
Ви за три роки не змогли мову державну вивчити , а ще повчати лізете
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21.04.2025 23:09 Ответить
Ти, там тихіше, краще борись з режимом Фіцо.
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21.04.2025 23:15 Ответить
Не фіг захищати кацапа
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21.04.2025 23:18 Ответить
Не фіг рятуватися в країні, яка підтримує режим Путіна і його військову експансію до України.
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21.04.2025 23:20 Ответить
Тобі дурню все ні так - коли Словаччина віддала усі свої винищувачі і кучу техникі, ти мовчало .
І зараз у Словаччині допомагають Україні багато, ТАК ЩО НЕ ГНЕВІ БОГА
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21.04.2025 23:24 Ответить
Особливо Фіцо допомагає, що відкрито підтримує Путіна і його політику, щодо України, а допомога Словаччини, це капля в морі, та я не думаю, щоб вона допомагала, якщо на неї не давили.
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21.04.2025 23:27 Ответить
Населення Словаччини - 5 млн . Це як Київ з гостями . Для Словаччини і ця допомога була тяжкою. Допомагала добровільно завдяки президенту Чапутовой і премьеру Гегеру.
Але агенти хремля добре працюють - контролюють ситуацію
А ось ти , вумнику, в курсі що ще у 2015 році українське посольство усі питання в цієї країні вирішувало через співробітників россійського посольства у Братиславі, тому що у них 40 чоловік зі звʼязками , а у України - 8 чоловік у посольстві( та й ще словацької мови ніхто не вчив) .
так що , замість пистежа , запитай у минулих українськіх президентів і премьерів що вони зробили для України через своїх послів
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21.04.2025 23:39 Ответить
Мене не потрібно вчити, і не треба ображати громадян України, на якій мові вони не говорили, якщо ви така патріотка, приходьте в ЗСУ, місць тут на всіх хватить, а ні, той слідкуйте за країною, де ви живите.
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21.04.2025 23:44 Ответить
Краща допомога, якщо Європа воювала поруч, а не боялася ескалації.
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21.04.2025 23:45 Ответить
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21.04.2025 23:56 Ответить
Невже з 2014 року неможливо переконатись, що росмова є щупальцем спрута російської орди?
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21.04.2025 23:57 Ответить
Чим, вибачте, я в окопах бачив більше російськомовних ніж україномовних, не підкажете чому? Доречі, я теж російськомовний, але володію вільно українською мовою.
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22.04.2025 00:11 Ответить
Ну хоча б не соромтеся , вумнику. Російська мова- це кровава мова . Хоча б поважали історію України ( який вже 10000років)

Миф о братских народах
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по

сравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
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22.04.2025 00:20 Ответить
Значить по вашому російськомовні українці, які захищають Україну, по вашому якісь не правильні?
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22.04.2025 05:54 Ответить
а шо саме цікаво, шановна пані Софія так знає українську,
як я португальську - але всіх вчить мові...
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22.04.2025 07:12 Ответить
не плутати з іспанською - це дві різні мови...
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22.04.2025 07:19 Ответить
Пани София, не обращайте на ущербных свое внимание... Iз мого экспiрiенсу два вам вiдомi скандалiсти-повчальники форумiв були одне одного приревнували до мене( за те що я з ними спiлкуюсь). Куцим мiзками не збагнути, що я одного з них послав подалi, коли той, тiльки но вийшов до свого етеру, закликав мене попрацювати на його рейтинг. Та я з першого знайомства побачив у ньому фальш, тому вiдмовився вiд його ласки... Другий трохи довше протримався пiд моiм ковпаком. Я навiть не звертав увагу на застереження друзiв. Та бравий вуйко. мабуть, мае ваду в водкапейгрязиваляйся, тому й скандалить неврастеником, хоча на мiй подив , https://youtu.be/_SxbeS5UOEk не гидуе Богемською рапсодiею, сам взяв, та й вiдклеiвся.
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22.04.2025 09:17 Ответить
Зы... Пани София, я поддерживаю Ваше мнение, мол, Хоча б поважали історію України ( якiй вже 10000років). Советские исторiкi стверджують, що пiсля льодовикове море-озеро зiйшло Днiпром в Чорне море, за пару сторiчч до новоi эри, тодi також роз`едналося Каспiйське море з Чорним... А що цьому передувало... Та всим вiдомi подii... приблизно 10 000 рокiв тому стався каттаклiзм, котрий спричинив велике цунамi (великий потоп). Потiм сталося короткочасне похолоданння. Та десь 8 000 рокiв тому Рiпейськi гори почали танути. Рiпейськi гори це крига утворена вiд проходження атлантичних циклонiв шляхом Польша-Уральськi гори. Рiпейськi крижанi гори - це i е накопиченi снiговi опади... Ото ж бо, вся европейська цапорилiя була скута кригою висотою з 1 км - це була безлюдна крижана пустеля. Пiвденний кордон того льодовика, як стверджують радянськi вченi проходив по лiнi Львiв-Кiровоград-Донецьк. Отже, коли територiя Украiни була заселена людьми, територiя нараiсьi була скута льодовиком, а згодом , той льодовик розтанув, отож бо, над цапорильською маасковiею пляскалося розливанне море Вiлайет-Каспiй, аж до мiсця, де згодом утвориться Балтiйське море(5 000 р. до н.е.) Тобто, до рубежу з новою эрою над московiею ще не квакали навiть каквтюки, а украiнськi територii переживали i Трипiльську культуру, i кiмерiйсько-скiфську... Тодi як раз розквiтла зарубинецька культура, а в мокшандii тiльки но почали з`являтися зеленi кавтюки... Згоден, нашим землям , з нашими людьми не меньше 10 000 рокiв. Ма, кажу бiльша. Нашiй матерi, жiнцi-украiночцi, мiнiмум 20 000 рокiв, як автохтонцi наших територiй. Тому я й не дивуюсь, що кацапи не мають украiнськоi гаплогрупи супутницi -i2 (украiнцi мають трипiльску гаплогрупу-супутницю i2 - вiд 22 до 28 вiсоткiв).
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22.04.2025 09:58 Ответить
Розповів дідусь. Він ховався в погрібі. Раптом чує, хтось іде. Він вже приготував гранату. І думає------будуть розмовляти московською---кину. І раптом чує---тут є хтось? Як же ж він радів, що свої.
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22.04.2025 07:55 Ответить
А на якій мові мають балакати громодяни України? Я теж рахую що балакати на мові того хто тебе вбиває,руйнує твій дім це дегенерація,тупість,а тим паче за все своє життя не вивчити, балакати мовою країни,громадянином якої ти є. Студенти Афріканських країн,за пів року балакають Українською!! Для дегенератів навіть не є показником, що одна з причин чому пукін війну почав, є саме " защитить рускоговорящих" в Україні.
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22.04.2025 08:14 Ответить
Дурику не понять, шо рано или поздно народ возьмет Фицо на вилы.
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22.04.2025 09:00 Ответить
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21.04.2025 23:23 Ответить
А чому ти не на фронті ? УХИЛЯНТ? Чи поліцейський

«Учора мій син, студент Києво-могилянки, проводив у Книгарні «Є» читацький захід, на який мали прийти синові друзі, теж студенти. Я знаю цих дітей. Вони патріотичні. Людяні. Зрілі. Правильні. Україномовні. Хороші діти. Я хочу, щоб усі діти в Україні були такими.

Друзі на синовий захід не дійшли - бо на них з московським матом просто серед Київської вулиці напало москвоязике угрупування, переодягнене в форму українських поліцейських. Не назвавшись і не оголосивши причину затримання, поголовно москвоязике угрупування запхало студентів у бусик і повезло в невідомому напрямку. Одному при цьому розбили ноутбук з дипломом про Трахтемирівський історичний заповідник, дослідженням якого він займається.

Привезли юнь в поліцейський відділок - і москвоязиким угрупуванням з московськими матюками і протиправними діями виявилися не переодягнені, а київські поліцейські, які «забули» представитися і «забули» оголосити, за що затримують чотирьох юнаків, серед яких один - неповнолітній студент 1-го курсу.

У відділку в студентів брали аналіз на біометрію. Що?

Я звертаюся до громадськості і прошу розголос щодо цього московитського свавілля серед українських поліцейських.

Чекаю публічного вибачення від керівника Національної поліції Івана Вигівського (Боже мій, оце то співпадіння, Іван Виговський - український гетьман, очільник козацької держави у 17 столітті) за своїх підлеглих.

Мій син постраждав хіба що морально, оголошуючи пошук своїх друзів. Та не лише морально, а й фізично постраждали студенти, яких я знаю особисто і ручаюся за кожного. У трьох юнаків - батьки на фронті, які вже пообіцяли під час ротації навідатися у відділок.

Чим ви там собі думаєте, москвоязикі тилові придурки?

Ганьба діям київських поліцейських!»
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21.04.2025 23:51 Ответить
Воювати не можуть, а бити, знущатися і дуже любити Путіна можуть…

Пройшло вже три доби як невідомі мусора затримали мого сина з іншими студентами на Подолі.

Ось на відео як виглядає після спілкування з путіномовними сцикунами-ухилянтами компʼютер мого сина, в якому знаходилась його бакалаврська робота - справа його життя, дослідження Трахтемирівського півострова.

Місця сили. Місця звідки Сагайдачний крайній (бо не останній) раз водив війська на Москву.

Але звідки ментам знати про Трахтемирів

Тепер син ні компʼютера не має і роботу доведеться відновлювати.

Але я не про те.

Уся країна бачила як накачані і дуже героїчні мусора затримали і побили студентів.

Супроводжуючи це брутальною лайкою і московським говором.‼️

Цих мордоворотів у формах дуже бракує на фронті.

Але як зазнавючив нинішній керівник МВС Клименко «Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені: вони не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами».

І тому коли в кінці минулого року почали формувати поліцейські стрілецькі батальйони набір в них ішов дуууже туго.

Хтось звільнявся. Хтось ішов на пенсію. Хтось все ж пішов.

Як мій сусід поліцейський Микола.

Батько трьох дітей.

Міг не йти, але як сказав мене не уявляв як може служити далі з такими «колегами».‼️

Коля пішов, а мордовороти, які затримували сина сцикнули і сидять у Києві.

Сидять і чекають путіна.‼️

Як схоже й міністр МВС, керівництво Національної поліції, очільник київської поліції і їхній головний куратор Татаров.

А їхнє цинічне мовчання, покривання злочину своїх підлеглих найяскравіше свідчить з ким маємо справу.

І запевняю замовчати, покрити злочинців чи прикрити цю справу не вдасться.

Так само як непокараним не має залишитися невмотивоване застосування насилля щодо тих, хто став на захист країни, коли сцикливі мусора як щурі втікали на захід.

На все прийде час розплати…

Все ще чекаю реакції притомних реформованих поліцейських.
Юрий Сиротюк
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22.04.2025 01:00 Ответить
Так от таких " кАреных Киевлян" і прийшов захищати пукін,бо ви проживши в все життя Україні,не взмозі балакати,писати мовою країни де мешкаєте,бо ви" так привыкли" ,не розуміючи що вас так привчили,як собакі вчать командам седіти,апорт,фас,а як для вас немає різниці якою мовою балакати то пийте з унітазу воду,а не з під крана, бо то теж вода,їжте з помийки бо там теж є їжа.
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22.04.2025 08:28 Ответить
Гундос любітєль заглядивать в очко і відєть там мір - то у х.ла, то у трумпа
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21.04.2025 23:19 Ответить
буба завжди плутає себе з Україною.
а від бібуних просувань вже нудить.
вже просунув в Овальному кабінеті, а там такий же просуванець виявився...
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21.04.2025 22:53 Ответить
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21.04.2025 23:07 Ответить
Вот в этой картинке угадывается сущность души пани Софии...
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22.04.2025 09:23 Ответить
По кроку нас підвели до сепаратних перемовин про капітуляцію. Згадайте два роки тому, як нас вітали у різних кнесетах і конгресах вставанням. А зараз затягнули з допомогою трампа у танець припинення вогню. Три роки назад такі теми викликали б обурення. Сьогодні утрясають капітуляцію. Кацапи хотять максимальних умов, а ми пручаємось щоб здатися на мінімальних. І капітулювали не ми. Капітулював увесь світ! Ми хочемо якісь гарантії ненападу, а Європа хоче гарантій, що після нашої капітуляції не почали ******* їх.
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21.04.2025 23:08 Ответить
Любонько, чого тобі капітуляції боятися? Ти ж аж до Іспанії чкурнула.
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21.04.2025 23:14 Ответить
А раптом тимчасовий захист скасують? Це ж повертатись в Україну доведеться!
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21.04.2025 23:54 Ответить
Моя Батьківщина залишається зі мною, де б я не була. І все важливе, всі події , що турбують мене теж звʼязані з нею. Не гостри.
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22.04.2025 00:06 Ответить
це як в кацапському прислів'ї "родіна там - гдє жопа в тепле". і тоді ваші слова стають логічними і зрозумілими.
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22.04.2025 07:20 Ответить
Зе, йди у відставку!
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21.04.2025 23:11 Ответить
зрозуміло що Стармер так хоче.
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21.04.2025 23:12 Ответить
на таких заходах варто бути вельми обережним, щоб тобі не просунули
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21.04.2025 23:12 Ответить
Вспоминаются рассказы "зе-манды" про то какой был плохой "минск"...

Ну посмотри, что теперь они заключат. Хотя, офисные "пропагандоны" преподнесут любое соглашение, как самое лучшее и справедливое для Украины... И все благодаря "лидеру современности".
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21.04.2025 23:17 Ответить
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21.04.2025 23:20 Ответить
Якщо що у всьому буде винуватий Порошенко
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22.04.2025 10:32 Ответить
Не забудь привезти всі ті угоди про..співпрацю .
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21.04.2025 23:19 Ответить
Пика у зеленського 🤡 така страшенно "обнадійлива" ...демонстрація для % , шо він жертва довіри до" мишебрат'я" ...а ніх* я тебе лідор , не шкода , йди у відставку !!! ...
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21.04.2025 23:24 Ответить
Ти вже просував мир ***** з 2019-го року - результат бачать усі…
може вже втечеш *****???
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21.04.2025 23:25 Ответить
Зеленский опытный просуванец, подождем результат.
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21.04.2025 23:29 Ответить
коли ти вже із папою франциском зустрінешся, просуватель ****?!
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21.04.2025 23:32 Ответить
про гарантії безпеки для України і деокупацію української території "зепоцріот " мовчить.Оманський договорняк наближається до завершення
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21.04.2025 23:49 Ответить
>> І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин...

OH RLY? З яких це пір "люди" почали довіряти процесу перемовин з москалем, який починає брехати ще ДО того, як відкриє свого смердючого рота?

Про яку довіру взагалі йдеться у даній ситуації?
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22.04.2025 00:09 Ответить
Слуга урода Мразуврашу: Люди кричать за копалини, що це власність українського народу. Ми їх що туди закопували?
«Якщо ви дуже переймаєтеся цими копалинами, їдьте на фронт. Якщо було б кому захищати, ми б не торгували копалинами».
https://x.com/i/status/1914384797545230765
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22.04.2025 00:10 Ответить
велике зелене просувництво - програма пердізєнта зєбланського
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22.04.2025 00:49 Ответить
Ти просувай ліпше щось інше у відповідне йому місце. Досить вже про всеосяжний і інаугураційній , а також справедливий для всіх.
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22.04.2025 01:26 Ответить
Тільки рояль не чіпай.
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22.04.2025 01:28 Ответить
Барабани?...
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22.04.2025 08:25 Ответить
буба, ніколи вже більше не приїзжай в Америку.
дякую - дуже дякую...
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22.04.2025 05:37 Ответить
і якшо тебе в цей раз просто вишвирнули за двері, то в слідуючий раз можуть і відгамселити...
не треба бути пихатіше за найпихатішого, от просто більше не приїзджай...
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22.04.2025 08:37 Ответить
і блін - London this is такі a capital of Great Britain!
ху би без тебе це хто знав?
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22.04.2025 05:43 Ответить
Зеленський пиши заяву, та йди у відставку!
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22.04.2025 06:42 Ответить
У Лондоні просуватимемо безумовне припинення вогню, - ЗЕ -оманській. А в обмін на що, на капітуляцію з втратою територіальної цілісності та суверенітету Української держави. І мабуть за оманським сценарієм!?
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22.04.2025 06:52 Ответить
Зе,Чей Крым?
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22.04.2025 08:14 Ответить
То буде видно в реалі,що просуватиме в Лондоні,а не те,що говорить.
Дотепер,всяко конфліктував з міжнародними посередниками,які займаються закінченням найбільш кровопролитної після другої світової.
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22.04.2025 08:24 Ответить
Формула Миру №2. Реінкарнація. Зараз буде носитись з цим, по три відоси в день, "пєрєстать далєко стрєлять", зібрати потужний Саміт Миру. От тільки кацапам насрати на це все, в них інші "бачення миру" - повна капітуляція, здача територій
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22.04.2025 08:51 Ответить
Вимагати в кого? В Зімбабве? Чи в Буркіна-Фасо?
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22.04.2025 09:27 Ответить
бенин, Оманский Нарик что там с 25-ю потужными планами назламности...??
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22.04.2025 09:49 Ответить
Він вже про них забув
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22.04.2025 10:12 Ответить
 
 