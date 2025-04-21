Украина во время переговоров в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля украинская делегация будет акцентировать на возможности установления "безусловного прекращения огня".

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно воплотить запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.

"Представители Украины - и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе - будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня - именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", - подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что сегодня российских ударов еще больше.

"Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. Вечером ожидаю новый доклад Главкома Сырского", - добавил президент.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия безусловного прекращения огня.