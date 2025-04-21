Украина во время переговоров в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля украинская делегация будет акцентировать на возможности установления "безусловного прекращения огня".
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно воплотить запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.
"Представители Украины - и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе - будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня - именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что сегодня российских ударов еще больше.
"Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. Вечером ожидаю новый доклад Главкома Сырского", - добавил президент.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия безусловного прекращения огня.
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Впевнений, що ви саме так і робите, правда ж?)
його дії кажуть що він хоче віддати всі наші ресурси американцям, а ***** території по лінії фронту мінімум.
рівень 95го кварталу - вищє не допригує навіть з батуту.
Ви за три роки не змогли мову державну вивчити , а ще повчати лізете
І зараз у Словаччині допомагають Україні багато, ТАК ЩО НЕ ГНЕВІ БОГА
Але агенти хремля добре працюють - контролюють ситуацію
А ось ти , вумнику, в курсі що ще у 2015 році українське посольство усі питання в цієї країні вирішувало через співробітників россійського посольства у Братиславі, тому що у них 40 чоловік зі звʼязками , а у України - 8 чоловік у посольстві( та й ще словацької мови ніхто не вчив) .
так що , замість пистежа , запитай у минулих українськіх президентів і премьерів що вони зробили для України через своїх послів
Миф о братских народах
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по
сравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
як я португальську - але всіх вчить мові...
«Учора мій син, студент Києво-могилянки, проводив у Книгарні «Є» читацький захід, на який мали прийти синові друзі, теж студенти. Я знаю цих дітей. Вони патріотичні. Людяні. Зрілі. Правильні. Україномовні. Хороші діти. Я хочу, щоб усі діти в Україні були такими.
Друзі на синовий захід не дійшли - бо на них з московським матом просто серед Київської вулиці напало москвоязике угрупування, переодягнене в форму українських поліцейських. Не назвавшись і не оголосивши причину затримання, поголовно москвоязике угрупування запхало студентів у бусик і повезло в невідомому напрямку. Одному при цьому розбили ноутбук з дипломом про Трахтемирівський історичний заповідник, дослідженням якого він займається.
Привезли юнь в поліцейський відділок - і москвоязиким угрупуванням з московськими матюками і протиправними діями виявилися не переодягнені, а київські поліцейські, які «забули» представитися і «забули» оголосити, за що затримують чотирьох юнаків, серед яких один - неповнолітній студент 1-го курсу.
У відділку в студентів брали аналіз на біометрію. Що?
Я звертаюся до громадськості і прошу розголос щодо цього московитського свавілля серед українських поліцейських.
Чекаю публічного вибачення від керівника Національної поліції Івана Вигівського (Боже мій, оце то співпадіння, Іван Виговський - український гетьман, очільник козацької держави у 17 столітті) за своїх підлеглих.
Мій син постраждав хіба що морально, оголошуючи пошук своїх друзів. Та не лише морально, а й фізично постраждали студенти, яких я знаю особисто і ручаюся за кожного. У трьох юнаків - батьки на фронті, які вже пообіцяли під час ротації навідатися у відділок.
Чим ви там собі думаєте, москвоязикі тилові придурки?
Ганьба діям київських поліцейських!»
Пройшло вже три доби як невідомі мусора затримали мого сина з іншими студентами на Подолі.
Ось на відео як виглядає після спілкування з путіномовними сцикунами-ухилянтами компʼютер мого сина, в якому знаходилась його бакалаврська робота - справа його життя, дослідження Трахтемирівського півострова.
Місця сили. Місця звідки Сагайдачний крайній (бо не останній) раз водив війська на Москву.
Але звідки ментам знати про Трахтемирів
Тепер син ні компʼютера не має і роботу доведеться відновлювати.
Але я не про те.
Уся країна бачила як накачані і дуже героїчні мусора затримали і побили студентів.
Супроводжуючи це брутальною лайкою і московським говором.‼️
Цих мордоворотів у формах дуже бракує на фронті.
Але як зазнавючив нинішній керівник МВС Клименко «Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені: вони не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами».
І тому коли в кінці минулого року почали формувати поліцейські стрілецькі батальйони набір в них ішов дуууже туго.
Хтось звільнявся. Хтось ішов на пенсію. Хтось все ж пішов.
Як мій сусід поліцейський Микола.
Батько трьох дітей.
Міг не йти, але як сказав мене не уявляв як може служити далі з такими «колегами».‼️
Коля пішов, а мордовороти, які затримували сина сцикнули і сидять у Києві.
Сидять і чекають путіна.‼️
Як схоже й міністр МВС, керівництво Національної поліції, очільник київської поліції і їхній головний куратор Татаров.
А їхнє цинічне мовчання, покривання злочину своїх підлеглих найяскравіше свідчить з ким маємо справу.
І запевняю замовчати, покрити злочинців чи прикрити цю справу не вдасться.
Так само як непокараним не має залишитися невмотивоване застосування насилля щодо тих, хто став на захист країни, коли сцикливі мусора як щурі втікали на захід.
На все прийде час розплати…
Все ще чекаю реакції притомних реформованих поліцейських.
Юрий Сиротюк
а від бібуних просувань вже нудить.
вже просунув в Овальному кабінеті, а там такий же просуванець виявився...
Ну посмотри, что теперь они заключат. Хотя, офисные "пропагандоны" преподнесут любое соглашение, как самое лучшее и справедливое для Украины... И все благодаря "лидеру современности".
може вже втечеш *****???
OH RLY? З яких це пір "люди" почали довіряти процесу перемовин з москалем, який починає брехати ще ДО того, як відкриє свого смердючого рота?
Про яку довіру взагалі йдеться у даній ситуації?
«Якщо ви дуже переймаєтеся цими копалинами, їдьте на фронт. Якщо було б кому захищати, ми б не торгували копалинами».
https://x.com/i/status/1914384797545230765
дякую - дуже дякую...
не треба бути пихатіше за найпихатішого, от просто більше не приїзджай...
ху би без тебе це хто знав?
Дотепер,всяко конфліктував з міжнародними посередниками,які займаються закінченням найбільш кровопролитної після другої світової.