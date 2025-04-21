Новый раунд переговоров о перемирии в Украине состоится в Лондоне 23 апреля, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны обсудят условия для безусловного прекращения огня.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и подробный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты", - отметил он.
Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.
"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира. Спасибо всем партнерам, которые помогают", - отметил он.
Также Зеленский и Стармер обсудили совместную работу в европейских форматах безопасности.
Ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине.
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В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
Павло Правий
Наскількі відомо Україна в особі Умерова підписала з американцями якесь там перемирря на 30 днів, тільки ніхто це не відчув крім самого Умерова і Безуглої і її патрона, особливо в Кривому Розі, Сумах, Одесі, Дніпрі, інших містах і на передовій, може щось не те підписали звісно не для самого Умерова, тому що золота віза за 5 мільнів $ з громадянством США, йому вже гарантована, а кошти в його є.