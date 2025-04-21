Новый раунд переговоров о перемирии в Украине состоится в Лондоне 23 апреля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны обсудят условия для безусловного прекращения огня.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и подробный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты", - отметил он.

Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.

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"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира. Спасибо всем партнерам, которые помогают", - отметил он.

Также Зеленский и Стармер обсудили совместную работу в европейских форматах безопасности.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине.

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