РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Переговоры о прекращении огня Мирные переговоры в Лондоне
1 910 31

Новый раунд переговоров о перемирии в Украине состоится в Лондоне 23 апреля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны обсудят условия для безусловного прекращения огня.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и подробный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты", - отметил он.

Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа поедет в Лондон, чтобы решить вопрос о перемирии в Украине, - Келлог

"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира. Спасибо всем партнерам, которые помогают", - отметил он.

Также Зеленский и Стармер обсудили совместную работу в европейских форматах безопасности.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине.

Читайте также: Украинская команда будет присутствовать на переговорах в Лондоне о прекращении огня, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) переговоры (4944) Стармер Кир (187) прекращения огня (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
А де гарантії тих держав, які завгосп особисто їздив і "гарантував"? І кошти витрачені....
показать весь комментарий
21.04.2025 19:31
+7
Гарантуємо гарантувати гарантії
показать весь комментарий
21.04.2025 19:32
+5
Зраднмк Зкленський, які переговори? Що ти верзеш, нам не пртрібен цей цирк? Що ти мовчиш про Крим? І зняття санкцій з РФ?
показать весь комментарий
21.04.2025 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де гарантії тих держав, які завгосп особисто їздив і "гарантував"? І кошти витрачені....
показать весь комментарий
21.04.2025 19:31 Ответить
Гарантуємо гарантувати гарантії
показать весь комментарий
21.04.2025 19:32 Ответить
Зраднмк Зкленський, які переговори? Що ти верзеш, нам не пртрібен цей цирк? Що ти мовчиш про Крим? І зняття санкцій з РФ?
показать весь комментарий
21.04.2025 20:14 Ответить
А пуйло то в курсе ?
показать весь комментарий
21.04.2025 19:32 Ответить
Сторони обговорять умови для безумовного припинення вогню
показать весь комментарий
21.04.2025 19:33 Ответить
Яке нах#й перемир'я, для чого??? Хтось може пояснити???
показать весь комментарий
21.04.2025 19:34 Ответить
Та не треба ніякого перемир'я. Те що на території України вже четвертий рік йде повномасштабна війна, а економіка і демографія кожен раз пробиває дно - це Україні тільки на користь.
показать весь комментарий
21.04.2025 19:45 Ответить
Ви пропонуєте капітулювати???
показать весь комментарий
21.04.2025 19:54 Ответить
ніхто не пропонує капітулювати. будемо воювати до останнього диванного воїна типу вас.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:06 Ответить
Дякую, що захищаєте мене на передовій, але які пропозиції???
показать весь комментарий
21.04.2025 20:11 Ответить
я вас не захищаю, як і ви мене. пропозиціїї? у зелі спитайте, він скоро віддасть наші ресурси, взамін отримає гарантії безпеки і процент від доходів. а також він підпише капітуляцію, проти якої ви тут виступаєте, але воювати ви не хочете.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:17 Ответить
То ви теж диванний воїн? Питань більше немає.....
показать весь комментарий
21.04.2025 20:24 Ответить
ви коли почнете боротися проти капітуляції?
показать весь комментарий
21.04.2025 20:26 Ответить
Він тепер у новинах працюе? Якій прогноз погоди на завтра?
показать весь комментарий
21.04.2025 19:42 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 19:48 Ответить
Це дуже рідкісний знімок Не схожий на світлину "трьох богатирів", яку зазвичай бачимо, коли йдеться про Тегеранську конференцію, правда?
В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
показать весь комментарий
21.04.2025 19:49 Ответить
Саме в Тегерані вони оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію...
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
Павло Правий
показать весь комментарий
21.04.2025 19:52 Ответить
Хто ж тоді знав що китайці зроблять америку знову малою от і не вір в їхні карми
показать весь комментарий
21.04.2025 23:25 Ответить
Ось ще китаєць
показать весь комментарий
21.04.2025 23:28 Ответить
це чемпіонські раунд, і трамп за канатами вже ховає за спиною рушник.
показать весь комментарий
21.04.2025 19:55 Ответить
Не будет его, пока Путин продвигается на фронте. Ну сам же он про это говорит. Поставит условия, что даже Ермак с Зеленским не согласятся, типа признания Крыма, Запорожья и Херсона.
показать весь комментарий
21.04.2025 19:58 Ответить
Где это ***** продвигается? Оно продвигается к экономическому краху и как следствие к военному поражению в Украине, ты меньше ВатаТВ смотри.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:03 Ответить
Всё понятно, остановка боевых действий на линии разграничения, никто оккупированных территорий не признаёт, дальше самое интересное, Запорожская АС и санкции. Про НАТО некое временное табу, о сокращении армии Украины и речи быть не может. На сегодняшний день это можно считать ПОБЕДОЙ Украины и победой выдающейся. Посмотрим сбудется мой прогноз или нет. Процентов 80 даю.
показать весь комментарий
21.04.2025 19:59 Ответить
Похоже надо срочно фабрику открыть по заготовке делегаций. На конвеер ставить, на поток. Швали много во власти, дети, внуки, жёны, браты, сваты, кумовья, зятья и прочая кодла. Все в Лондон!
показать весь комментарий
21.04.2025 19:59 Ответить
Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547997.
Наскількі відомо Україна в особі Умерова підписала з американцями якесь там перемирря на 30 днів, тільки ніхто це не відчув крім самого Умерова і Безуглої і її патрона, особливо в Кривому Розі, Сумах, Одесі, Дніпрі, інших містах і на передовій, може щось не те підписали звісно не для самого Умерова, тому що золота віза за 5 мільнів $ з громадянством США, йому вже гарантована, а кошти в його є.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:10 Ответить
інфошум...навколо "політконцерту".
показать весь комментарий
21.04.2025 20:49 Ответить
Якщо сталий мир по лінії розмежування, можна буде вважати, що США врятували Україну.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:24 Ответить
 
 