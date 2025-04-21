Новий раунд перемовин про перемир’я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорять умови для безумовного припинення вогню.
Про це голова держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", - зазначив він.
Президент наголосив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.
"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру. Дякую всім партнерам, які допомагають", - зауважив він.
Також Зеленський та Стармер обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.
Раніше повідомлялося, що вже цього тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.
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В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
Павло Правий
Наскількі відомо Україна в особі Умерова підписала з американцями якесь там перемирря на 30 днів, тільки ніхто це не відчув крім самого Умерова і Безуглої і її патрона, особливо в Кривому Розі, Сумах, Одесі, Дніпрі, інших містах і на передовій, може щось не те підписали звісно не для самого Умерова, тому що золота віза за 5 мільнів $ з громадянством США, йому вже гарантована, а кошти в його є.