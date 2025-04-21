Новий раунд перемовин про перемир’я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорять умови для безумовного припинення вогню.

Про це голова держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", - зазначив він.

Президент наголосив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

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"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру. Дякую всім партнерам, які допомагають", - зауважив він.

Також Зеленський та Стармер обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.

Раніше повідомлялося, що вже цього тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

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