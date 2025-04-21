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Новини Переговори про припинення вогню Мирні перемовини в Лондоні
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Новий раунд перемовин про перемир’я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорять умови для безумовного припинення вогню.

Про це голова держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", - зазначив він.

Президент наголосив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

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"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру. Дякую всім партнерам, які допомагають", - зауважив він.

Також Зеленський та Стармер обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.

Раніше повідомлялося, що вже цього тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) перемовини (2899) Стармер Кір (189) припинення вогню (150)


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Топ коментарі
+7
А де гарантії тих держав, які завгосп особисто їздив і "гарантував"? І кошти витрачені....
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21.04.2025 19:31
+7
Гарантуємо гарантувати гарантії
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21.04.2025 19:32
+5
Зраднмк Зкленський, які переговори? Що ти верзеш, нам не пртрібен цей цирк? Що ти мовчиш про Крим? І зняття санкцій з РФ?
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21.04.2025 20:14
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А де гарантії тих держав, які завгосп особисто їздив і "гарантував"? І кошти витрачені....
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21.04.2025 19:31 Відповісти
Гарантуємо гарантувати гарантії
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21.04.2025 19:32 Відповісти
Зраднмк Зкленський, які переговори? Що ти верзеш, нам не пртрібен цей цирк? Що ти мовчиш про Крим? І зняття санкцій з РФ?
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21.04.2025 20:14 Відповісти
А пуйло то в курсе ?
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21.04.2025 19:32 Відповісти
Сторони обговорять умови для безумовного припинення вогню
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21.04.2025 19:33 Відповісти
Яке нах#й перемир'я, для чого??? Хтось може пояснити???
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21.04.2025 19:34 Відповісти
Та не треба ніякого перемир'я. Те що на території України вже четвертий рік йде повномасштабна війна, а економіка і демографія кожен раз пробиває дно - це Україні тільки на користь.
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21.04.2025 19:45 Відповісти
Ви пропонуєте капітулювати???
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21.04.2025 19:54 Відповісти
ніхто не пропонує капітулювати. будемо воювати до останнього диванного воїна типу вас.
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21.04.2025 20:06 Відповісти
Дякую, що захищаєте мене на передовій, але які пропозиції???
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21.04.2025 20:11 Відповісти
я вас не захищаю, як і ви мене. пропозиціїї? у зелі спитайте, він скоро віддасть наші ресурси, взамін отримає гарантії безпеки і процент від доходів. а також він підпише капітуляцію, проти якої ви тут виступаєте, але воювати ви не хочете.
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21.04.2025 20:17 Відповісти
То ви теж диванний воїн? Питань більше немає.....
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21.04.2025 20:24 Відповісти
ви коли почнете боротися проти капітуляції?
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21.04.2025 20:26 Відповісти
Він тепер у новинах працюе? Якій прогноз погоди на завтра?
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21.04.2025 19:42 Відповісти
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21.04.2025 19:48 Відповісти
Це дуже рідкісний знімок Не схожий на світлину "трьох богатирів", яку зазвичай бачимо, коли йдеться про Тегеранську конференцію, правда?
В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
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21.04.2025 19:49 Відповісти
Саме в Тегерані вони оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію...
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
Павло Правий
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21.04.2025 19:52 Відповісти
Хто ж тоді знав що китайці зроблять америку знову малою от і не вір в їхні карми
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21.04.2025 23:25 Відповісти
Ось ще китаєць
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21.04.2025 23:28 Відповісти
це чемпіонські раунд, і трамп за канатами вже ховає за спиною рушник.
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21.04.2025 19:55 Відповісти
Не будет его, пока Путин продвигается на фронте. Ну сам же он про это говорит. Поставит условия, что даже Ермак с Зеленским не согласятся, типа признания Крыма, Запорожья и Херсона.
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21.04.2025 19:58 Відповісти
Где это ***** продвигается? Оно продвигается к экономическому краху и как следствие к военному поражению в Украине, ты меньше ВатаТВ смотри.
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21.04.2025 20:03 Відповісти
Всё понятно, остановка боевых действий на линии разграничения, никто оккупированных территорий не признаёт, дальше самое интересное, Запорожская АС и санкции. Про НАТО некое временное табу, о сокращении армии Украины и речи быть не может. На сегодняшний день это можно считать ПОБЕДОЙ Украины и победой выдающейся. Посмотрим сбудется мой прогноз или нет. Процентов 80 даю.
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21.04.2025 19:59 Відповісти
Похоже надо срочно фабрику открыть по заготовке делегаций. На конвеер ставить, на поток. Швали много во власти, дети, внуки, жёны, браты, сваты, кумовья, зятья и прочая кодла. Все в Лондон!
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21.04.2025 19:59 Відповісти
Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547997.
Наскількі відомо Україна в особі Умерова підписала з американцями якесь там перемирря на 30 днів, тільки ніхто це не відчув крім самого Умерова і Безуглої і її патрона, особливо в Кривому Розі, Сумах, Одесі, Дніпрі, інших містах і на передовій, може щось не те підписали звісно не для самого Умерова, тому що золота віза за 5 мільнів $ з громадянством США, йому вже гарантована, а кошти в його є.
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21.04.2025 20:10 Відповісти
інфошум...навколо "політконцерту".
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21.04.2025 20:49 Відповісти
Якщо сталий мир по лінії розмежування, можна буде вважати, що США врятували Україну.
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21.04.2025 21:24 Відповісти
 
 