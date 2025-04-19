Вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні, - New York Post

Вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Про це пише New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа, представлені в Парижі цього тижня держсекретарем Марко Рубіо та двома спеціальними представниками, спрямованими на припинення вторгнення Росії.

"Питання в тому, чи приєднається Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди", - йдеться у публікації.

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"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню", - сказав чиновник.

За його словами, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами і з’ясувати, на чому наполягають обидві сторони.

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"І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - пояснив чиновник.