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Новини Переговори про припинення вогню
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Вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні, - New York Post

Перемовини про припинення вогню

Вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Про це пише New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа, представлені в Парижі цього тижня держсекретарем Марко Рубіо та двома спеціальними представниками, спрямованими на припинення вторгнення Росії.

"Питання в тому, чи приєднається Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди", - йдеться у публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про заяви Трампа щодо припинення вогню цього тижня: Йдуть складні контакти

"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню", - сказав чиновник.

За його словами, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами і з’ясувати, на чому наполягають обидві сторони.

Також читайте: Говорити про остаточний мир в Україні не можна, поки не припиниться стрілянина та вбивства, - Держдепартамент США

"І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - пояснив чиновник.

Автор: 

США (22818) переговори з Росією (1083) війна в Україні (3874) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+20
Здається мені що це мрії відрубаної голови трампа.Кацапи що хочеш підпишуть і тут же порушать і скажуть що це Україна
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19.04.2025 10:14
+14
С кем ? С кацапами? И шо есть придурки которые поверят кацапской мразоте? На ********* с экономикой жопа, санкции они хотят ослабить, чтобы снова напасть. Не понимают этого исключительно кретины.
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19.04.2025 10:17
+11
Спішать мляді до дев'ятого травня зробити Ху йлу подаруок
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19.04.2025 10:30
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19.04.2025 10:13 Відповісти
швидше
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19.04.2025 10:14 Відповісти
Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню", - сказав чиновник. Джерело: https://censor.net/ua/n3547669
😊 Між ми хочемо і наступного тижня можк бути є прірва з кацапських/пуцинських інтересів і життєво необхідних інтересів України.
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19.04.2025 12:16 Відповісти
"...прірва з кацапських/пуцинських-трампівських інтересів..."
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19.04.2025 14:09 Відповісти
Якшо це так і буде Мінськ-3 то Зеленського на палю! Молдова також може прийти проросійські сили і тоді гаплик нашій державі! А РФ одержує чергову ПЕРЕМОГУ! Ганьба!!!
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19.04.2025 15:09 Відповісти
Здається мені що це мрії відрубаної голови трампа.Кацапи що хочеш підпишуть і тут же порушать і скажуть що це Україна
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19.04.2025 10:14 Відповісти
Боюсь, що якраз у цьому і є план трамхла і хла. Підписати угоду про припинення вогню, отримати лаври миротворця, а далі - хоч трава не рости. Ясно, що ніякого припинення вогню більше доби не буде. І звалять усе на Україну.
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19.04.2025 10:32 Відповісти
Трампон може й далі піти - зробити з себе дуже ображеного й зупинити поставки зброї нам(((
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19.04.2025 10:37 Відповісти
І відбудовувати свій ВПК..
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19.04.2025 10:55 Відповісти
А ти так і будеш відсиджуватися в Німеччині поки триватиме війна й звідти патікати про продовження війни?
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19.04.2025 13:21 Відповісти
Саме страшне це------------Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа ---------ми припинемо, а московія?---------------------гниди не поставлять снаряди?
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19.04.2025 12:09 Відповісти
С кем ? С кацапами? И шо есть придурки которые поверят кацапской мразоте? На ********* с экономикой жопа, санкции они хотят ослабить, чтобы снова напасть. Не понимают этого исключительно кретины.
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19.04.2025 10:17 Відповісти
Представь себе и в Украине есть, и до *уя еще таких, которым все еще хочется "заглянуть в глаза Путину"! Старый секрет артицизма опытных минетчиц - смотреть в глаза клиенту не отрываясь от работы.
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19.04.2025 11:16 Відповісти
Важливе лише це - "Питання в тому, чи приєднається Москва ...." Все інше пустий базар ! А тепер повернимось до "а чи потрібно нам подібне припинення". Літати будуть ? Будуть. Обстрілювати будуть ? Ще й як ! То це припинення вогню, чи щось інше ?
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19.04.2025 10:21 Відповісти
дай БОГ
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19.04.2025 10:26 Відповісти
да, но что это будет за мир?
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19.04.2025 10:31 Відповісти
Тебе вже гімнами закидали, я бачу.
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19.04.2025 10:33 Відповісти
Ну все. НА ШАШЛЫКИ!
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19.04.2025 10:30 Відповісти
Спішать мляді до дев'ятого травня зробити Ху йлу подаруок
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19.04.2025 10:30 Відповісти
Трампон ще на парад побєдобєсія може прибути
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19.04.2025 10:38 Відповісти
Тому й поспішає. Бо парад победобесія та Нобелевка! Ну дуже хочеться!!!
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19.04.2025 11:33 Відповісти
На кремлівському зіккураті зберуться..ото б туди прилетіло
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19.04.2025 12:00 Відповісти
Неназване джерело - вітькофффф?
Віддати п'ять регіонів і полний пізнесс ез южуал?
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19.04.2025 10:33 Відповісти
и еще Харьковской чут чуть , получается чуть больше чем пять отдают
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19.04.2025 10:40 Відповісти
>> полягає в тому, щоб провести обговорення з рсоіянами і з'ясувати, на чому наполягають обидві сторони.

За 11 років недозʼясовували. Бюрократи *****чі.
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19.04.2025 10:36 Відповісти
все надеяться что сегодня обьявят, какая следующая неделя ?
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19.04.2025 10:39 Відповісти
Хасавюрт???
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19.04.2025 10:44 Відповісти
Ну ось..... А то, кава в Ялті, кава в Ялті. Кордони 1991 року, розвал Росії.
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19.04.2025 10:49 Відповісти
Питання в тому, чи приєднається Москва
Це риторичне питання
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19.04.2025 10:51 Відповісти
Та не буде нічого. Видають бажане за дійсне.
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19.04.2025 10:52 Відповісти
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitkoff-pytannya-terytoriy-viyna/33355803.html Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви - Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони, там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті», - https://www.youtube.com/watch?v=acvu2LBumGo зазначив Віткофф.

США відступлять, якщо Україна або РФ ускладнюватимуть завершення війни, - Трамп

Окрім кінчених nigapaciв, які підтримують трампа та #уйла, всім іншим ще з літа 2022 року зрозуміло, що трамп підтримує "право" #уйла вимагати від України поступитися територіями і прагненням членства в НАТО. Якщо Україна відмовиться поступитися хоч частиною з п'яти областей (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька) - США припинить надавати зброю.
До речі, величезний привіт зомбованим nigapacaм, які тявкали про ленд-ліз - трамп навіть за безкоштовну зброю тепер вимагає віддати йому корисні копалини, а ви гавкали, що ленд-ліз безкоштовний. Які ж ви кінчені падли - Second First, ти головна гнида з усієї вашої ботоферми.
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19.04.2025 10:56 Відповісти
хоч частиною з шести областей (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька) круто он шесть областей насчитал,Трамп не будет давать оружия в любом случаи, только продавать
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19.04.2025 10:58 Відповісти
"трамп навіть за безкоштовну зброю тепер вимагає віддати йому корисні копалини"

Поки що ні сам Байден, ні жоден з його команди не заявив, що зброя була безкоштовна і трамп не має права щось за неї вимагати. З цього питання підозріла тиша.
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19.04.2025 12:11 Відповісти
З цього питання тиша, тому що допомога Байдена була безоплатна, замість платного лендлізу.
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19.04.2025 12:28 Відповісти
І то до речі не допомога Байдена, а допомога Конгресу. Байден тільки запропонував її виділити замість лендлізу, а Конгрес затвердив.
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19.04.2025 12:30 Відповісти
Умови, на яких одна держава надає щось іншій державі, озвучуються до такого надання.
Якщо кредит - то кредит. Якщо ленд-ліз (плати або поверни неушкодженим) - то ленд-ліз.
Саме тому Байден не задіяв ленд-ліз - щоб путінські nigapacu не могли законно вимагати нічого взамін. Але якої законності можна чекати від лайна на прізвище трамп, який відкрито заявляє про прагнення захопити Гренландію (Панаму, ...) будь-якою ціною? Такими заявами він "узаконив" і всі дії путіна, починаючи ще з 2008 року (Південна Осетія, Абхазія) і продовжуючи 2014, 2022.
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19.04.2025 12:46 Відповісти
Це щоб кацапам було легше вбивати мирних українців, бо оманський блазень буде відповідати лише крадівництвом і потужними відосами-гундосами
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19.04.2025 10:59 Відповісти
Цю маячню щоденну навіть коментувати вже набридло
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19.04.2025 11:03 Відповісти
Повірити кацапу - себе надурити
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19.04.2025 11:07 Відповісти
Білий шум.
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19.04.2025 11:10 Відповісти
идання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа, -Це мабуть особисті рамки Умєрова,про діяльність котрого добре поінформована американська фінансова розвідка.
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19.04.2025 11:21 Відповісти
"І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - пояснив чиновник. Ви шо ******* на всю виварку???
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19.04.2025 11:30 Відповісти
США визнали себе стороною війни - от США най і капітулюють.
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19.04.2025 12:27 Відповісти
я своє вже давно відвоював не беруть , а ти міг би приїхати повоювати а не ховатися там поза буграми
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19.04.2025 14:29 Відповісти
Всі ви тут "відвоювали". Відвоював - тоді заткни пельку і мовчки чекай бурятів.
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19.04.2025 17:02 Відповісти
А ще треба пам'ятати, що Нью Йорк Пост - це такий собі трампівський марафон, тільки на папері. Усі інші ЗМІ в Штатах під загрозою закриття, а ця і ще Фокс Ньюс - це МАГАвські гучномовці. І то Фокс вже трохи задумався...
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19.04.2025 11:30 Відповісти
це повне припинення буде таке ж саме як і припинення ударів по українській інфраструктурі. Росіяне будуть бити, а Україна виконувати. І всім буде плювати що дійсно відбувається.
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19.04.2025 11:30 Відповісти
А вони Путіна не слухають. Він обожнює таких балаболів. Він-то каже, що поки ми просуваємось, мир нам нафіг не потрібен.
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19.04.2025 11:43 Відповісти
"щоб провести обговорення з росіянами і з'ясувати, на чому наполягають обидві сторони."

Що там з"ясовувати? Кацапи давно все озвучили. Варіанти лише два: або виконати всі їхні вимоги, або воювати далі.
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19.04.2025 12:06 Відповісти
кацапи постійно озвучують якісь вимоги, як нібито "червоні лінії", але ці вимоги завжди відкидаються і потім виявляється, що ці "червоні лінії" були і не такі вже й "червоні".
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19.04.2025 12:24 Відповісти
Ким відкидаються? Всі вимоги кацапів як були, так і залишились.
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19.04.2025 12:57 Відповісти
так а ти якого беня сидиш у тому королівстві , приїдь повоюєш , ждун ****
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19.04.2025 17:48 Відповісти
ти сиди там в Англії і не ***** переждун їбаний. А потім як приїдеш в Україну я думаю що з тебе спитають чого ти там був
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19.04.2025 22:43 Відповісти
Нажаль, New York Post. Відома тим, що публікує всіляке конспіроложество, теорії змови і тужиться мімікрувати під поважне видання New York Times.
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19.04.2025 12:23 Відповісти
із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, Джерело: https://censor.net/ua/n3547669
Далі можна не читати...
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19.04.2025 12:30 Відповісти
Відміна військового стану, вибори, українці пересваряться, кацапи дестабілізують, військові розбігуться, кацапи знову вдарять, але вже до Києва...
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19.04.2025 12:50 Відповісти
Брєд
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19.04.2025 12:54 Відповісти
все зрозуміло заздалегідь, оманських зрадників заставлять "пєрєстать стрєлять", припинення вогню буде одностороннє
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19.04.2025 12:54 Відповісти
А чому він не погодився на ті чи умови, що були в Стамбулі, та в Омані ? Став "патріотом"?
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19.04.2025 19:04 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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19.04.2025 17:45 Відповісти
Досі марять !
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19.04.2025 19:01 Відповісти
a потом будет, что в первую же ночь Укрaинa сaмa себя обстрелялa шaхедaми
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19.04.2025 19:03 Відповісти
Утопія і бред.♥️🇺🇦♥️
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20.04.2025 09:28 Відповісти
 
 