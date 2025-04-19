Вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні, - New York Post
Вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.
Про це пише New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа, представлені в Парижі цього тижня держсекретарем Марко Рубіо та двома спеціальними представниками, спрямованими на припинення вторгнення Росії.
"Питання в тому, чи приєднається Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди", - йдеться у публікації.
"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню", - сказав чиновник.
За його словами, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами і з’ясувати, на чому наполягають обидві сторони.
"І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - пояснив чиновник.
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😊 Між ми хочемо і наступного тижня можк бути є прірва з кацапських/пуцинських інтересів і життєво необхідних інтересів України.
Віддати п'ять регіонів і полний пізнесс ез южуал?
За 11 років недозʼясовували. Бюрократи *****чі.
Це риторичне питання
США відступлять, якщо Україна або РФ ускладнюватимуть завершення війни, - Трамп
Окрім кінчених nigapaciв, які підтримують трампа та #уйла, всім іншим ще з літа 2022 року зрозуміло, що трамп підтримує "право" #уйла вимагати від України поступитися територіями і прагненням членства в НАТО. Якщо Україна відмовиться поступитися хоч частиною з п'яти областей (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька) - США припинить надавати зброю.
До речі, величезний привіт зомбованим nigapacaм, які тявкали про ленд-ліз - трамп навіть за безкоштовну зброю тепер вимагає віддати йому корисні копалини, а ви гавкали, що ленд-ліз безкоштовний. Які ж ви кінчені падли - Second First, ти головна гнида з усієї вашої ботоферми.
Поки що ні сам Байден, ні жоден з його команди не заявив, що зброя була безкоштовна і трамп не має права щось за неї вимагати. З цього питання підозріла тиша.
Якщо кредит - то кредит. Якщо ленд-ліз (плати або поверни неушкодженим) - то ленд-ліз.
Саме тому Байден не задіяв ленд-ліз - щоб путінські nigapacu не могли законно вимагати нічого взамін. Але якої законності можна чекати від лайна на прізвище трамп, який відкрито заявляє про прагнення захопити Гренландію (Панаму, ...) будь-якою ціною? Такими заявами він "узаконив" і всі дії путіна, починаючи ще з 2008 року (Південна Осетія, Абхазія) і продовжуючи 2014, 2022.
Що там з"ясовувати? Кацапи давно все озвучили. Варіанти лише два: або виконати всі їхні вимоги, або воювати далі.
Далі можна не читати...