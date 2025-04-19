Команда Трампа поїде до Лондона, щоб розв’язати питання щодо перемир’я в Україні, - Келлог
Американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закрити це питання, - сказав спецпредставник Трампа.
На думку посадовця, американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.
Келлог зазначив, що коли він говорить про всеосяжне припинення вогню, то має на увазі море, повітря, землю, промисловість.
"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир, постійного мирного договору також. І я думаю, ми на хорошому шляху... я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення", - додав спецпредставник Трампа.
Раніше повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.
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Если что, там лежит/сидит, работает потенциальный кандидат в президенты Украины
Що воно **** кончена меле? Все що Тампон зробив це заблокував Україні зброю. Тобто тримаючи жертву за руки Тампон припиняє злочин? Потрібно цього шизоїда внести в миротворець бо вже неможливо терпіти потік лайна цього українофоба
Або зняття санкцій з РФ, чи, навіть, визнання Криму кацапським, або про припинення допомоги Україні...тобто трампісти працюють як агенти кремля...
На тлі переговорів щодо іранської ядерної програми представники іранської опозиції направили звернення до президента США Дональда Трампа із закликом не йти на явні поступки режиму в Тегерані.
«President Trump, ні betray us!» - «Президенте Трампе, не зрадьте нас!»
Опозиціонери висловили стурбованість, що потенційна угода з Іраном може зміцнити владу аятол і послабити внутрішній спротив.
Будь-які поступки Тегерану можуть мати катастрофічні наслідки для опозиційного руху всередині країни.
Згадується один епізод (його описав свідок тих подій адьютант Гітлера по люфтваффе з 1934 по 1945 фон Бєлов) в серпні 1939 року, коли Гітлер викотив полякам ультиматум з 14 пунктів. Там було і мова,і території, автономії і весь набір вимог диктаторів. А у Польщі був договір з Британією і Францією про взаємодопомогу. Польській делегації, яку очолював МІД, нахамили, мовляв, у вас повноважень немає. Герінг голосно патякав, що брити тепер злякаються і допомоги не нададуть. Гітлер заперечив - дорогий Герінг, якщо британці підписують договір, то від нього не відмовляються і виконують. І 3 вересня брити разом з французами оголосили війну Німеччині.
Зараз х.....талдичить, що в розвязуванні 2 світової війни винні поляки, які не виконали викати з 14 пунктів, а його маріонетка в Мараларго так само талдичить про вину України в розвязуванні війни. Синхрон повний.
США едині хто це робить і едині хто це зробить! Ну або якщо партія війни всюди переможе то тоді фініта ля комедія