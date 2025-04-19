Команда Трампа поїде до Лондона, щоб розв’язати питання щодо перемир’я в Україні, - Келлог

Американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закрити це питання, - сказав спецпредставник Трампа.

На думку посадовця, американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.

Келлог зазначив, що коли він говорить про всеосяжне припинення вогню, то має на увазі море, повітря, землю, промисловість.

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"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир, постійного мирного договору також. І я думаю, ми на хорошому шляху... я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення", - додав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

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