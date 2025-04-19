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Новини Переговори про припинення вогню Мирні перемовини в Лондоні
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Команда Трампа поїде до Лондона, щоб розв’язати питання щодо перемир’я в Україні, - Келлог

Келлог підтвердив, що делегація США вирушить на перемовини до Лондона

Американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закрити це питання, - сказав спецпредставник Трампа.

На думку посадовця, американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.

Келлог зазначив, що коли він говорить про всеосяжне припинення вогню, то має на увазі море, повітря, землю, промисловість.

Читайте також: Ми наближаємося до досягнення миру в Україні. Очікуємо відповідь від РФ, - Трамп

"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир, постійного мирного договору також. І я думаю, ми на хорошому шляху... я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення", - додав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Читайте також: США хочуть досягти повного припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів, - Bloomberg

Автор: 

перемовини (2881) Келлог Кіт (120) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+12
После французов, теперь будут британцев уговаривать не мешать им нагибать Украину
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19.04.2025 22:36
+10
Будуть залякувати Британiю, щоб Украiнi не давали зброю. Мовчу.
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19.04.2025 22:29
+8
На думку посадовця, американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.
Що воно **** кончена меле? Все що Тампон зробив це заблокував Україні зброю. Тобто тримаючи жертву за руки Тампон припиняє злочин? Потрібно цього шизоїда внести в миротворець бо вже неможливо терпіти потік лайна цього українофоба
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19.04.2025 22:46
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Що вони там розв'язувати зібрались ? Axios вже ж написав - тиск тільки на Україну, від росії ніхто нічого не вимагають. То пишіть правильно : їдемо в Лондон вимагати капітуляцію
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19.04.2025 22:28 Відповісти
Axios ким фінансується? китайцями?
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19.04.2025 22:33 Відповісти
ні, це чисто американське видання. Та і взагалі, хіба є сумніви, що сша тиснуть тільки на жертву?
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19.04.2025 22:42 Відповісти
чим сша можуть тиснути? зброю не дадуть? так вони її і не дають.
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19.04.2025 23:00 Відповісти
Будуть залякувати Британiю, щоб Украiнi не давали зброю. Мовчу.
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19.04.2025 22:29 Відповісти
С рыжей мрази станется. Подлый и тупой бабуин, мечтающий о премии мира.
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19.04.2025 22:33 Відповісти
Британия всегда останется мудрой мамой/старшей сестрой для богатого глупыша. Залякувати ну никак её не получится.
Если что, там лежит/сидит, работает потенциальный кандидат в президенты Украины
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20.04.2025 08:05 Відповісти
На йух будуть послані 🤣
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20.04.2025 08:37 Відповісти
В Сомалі хай поїдуть, а краще - в Антарктиду, бо від цих трампонів вже нема чим дихати.
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19.04.2025 22:29 Відповісти
sehr gut!
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19.04.2025 22:30 Відповісти
Зегр ґут вас?
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19.04.2025 22:38 Відповісти
Ще не наговорились?
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19.04.2025 22:30 Відповісти
Команда Трампа поїде до Лондона, щоб розв'язати питання щодо перемир'я в Україні за 24 години, так?
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19.04.2025 22:31 Відповісти
Таке враження,що путін профінансував вибори трампа.
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19.04.2025 22:31 Відповісти
Не тільки профінансував а й дав Тампону в поміч свою армію ботів і політтихнологів. І цьому є докази. Весь інтернет був забитий рашистськими ботами які на англійській мові вихваляли Тампона і обіцяли всім золоті гори.
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19.04.2025 22:41 Відповісти
Я одного не розумію а перемир"я між Україною і США? Судя з того що обговорюють тільки Україна і Сша
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19.04.2025 22:34 Відповісти
це гарне питання. всі знають, що трамп терпіти не може брехунця зе, і так, виходить перемир'я між Україною і сша, ціна - ресурси України
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19.04.2025 22:37 Відповісти
После французов, теперь будут британцев уговаривать не мешать им нагибать Украину
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19.04.2025 22:36 Відповісти
Прийміть (один) людський закон про танкерний флот та мита на російську нафту , та піпець війні . Тупі придурки.
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19.04.2025 22:37 Відповісти
ні, тоді бензин у них подорожчає на 30 центів. Так не піде
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19.04.2025 23:55 Відповісти
У Тампона скоро ювілей 100 днів правління. Тампона вже всі послали, всі обісрали, обісрався він сам, тому зараз хватається за соломинку хоча б підписати якусь угоду пожертвовавши Україною. Доречі ці виродки трампісти не просто так їздять в Європу. Вони давлять на Європу щоб перестала допомагати Україні і цим буцімто дати ослу по носі як казав півень Келог
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19.04.2025 22:37 Відповісти
Американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.?! - Це що нова фраза для наступноі розважальной програми 95-го кварталу?
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19.04.2025 22:44 Відповісти
На думку посадовця, американський лідер Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для припинення війни в Україні, ніж було зроблено за попередні 900 днів.
Що воно **** кончена меле? Все що Тампон зробив це заблокував Україні зброю. Тобто тримаючи жертву за руки Тампон припиняє злочин? Потрібно цього шизоїда внести в миротворець бо вже неможливо терпіти потік лайна цього українофоба
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19.04.2025 22:46 Відповісти
Банда дурнів тромба обхєзалась у Парижі, тепер у Лондоні зробить те ж саме.
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19.04.2025 23:04 Відповісти
американські "трапокуйловники" поїдуть переконовута бритів припинити допомогу Україні.
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19.04.2025 23:10 Відповісти
Ліпше б поїхали кудись нахєр
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19.04.2025 23:34 Відповісти
Про що можуть домовлятися Трампісти з Англією щодо Російсько-Української війни?
Або зняття санкцій з РФ, чи, навіть, визнання Криму кацапським, або про припинення допомоги Україні...тобто трампісти працюють як агенти кремля...
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19.04.2025 23:56 Відповісти
Команда? Невже "Вашингтон Кєпіталз"? Бріти в такі ігри начеб-то не грають...
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20.04.2025 00:07 Відповісти
Головне КОМАНДА ЛИДЕРА которий ще 100 днів не відслужив а ПРОСРАВ ДОВІРУ ДО СЕБЕ Й ДО КРАЇНИ - буде на щось там уламувати Британію - ТЬХУ!!!
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20.04.2025 00:16 Відповісти
Делегація долбойобов! Приїдуть знову ******* відмазувати.
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20.04.2025 00:30 Відповісти
Трампісти неухильно продовжують пиляюти гілку на якій сидять.Поразка України поставить крапку на гегемонії США у світі і перетворить на геополітичного карлика, а їх місце займе КНР який розширить свою сферу впливу повсюди.
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20.04.2025 00:46 Відповісти
Нехай їде) це ще більше переконає ЕС мати свою систему безпеки не покладаючись на опортуністів з США.
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20.04.2025 00:52 Відповісти
Не тільки Україну й Ізраїль турбує дії "миротворця" Трампа, турбує це і іранську опозицію.
На тлі переговорів щодо іранської ядерної програми представники іранської опозиції направили звернення до президента США Дональда Трампа із закликом не йти на явні поступки режиму в Тегерані.
«President Trump, ні betray us!» - «Президенте Трампе, не зрадьте нас!»
Опозиціонери висловили стурбованість, що потенційна угода з Іраном може зміцнити владу аятол і послабити внутрішній спротив.
Будь-які поступки Тегерану можуть мати катастрофічні наслідки для опозиційного руху всередині країни.
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20.04.2025 01:18 Відповісти
В Парижі брити були. Вітьков з Рубіо хвастались, що їдуть на три дні. А коли кубинець в той же день біля трапу літака почав погрожувати виходом, стало ясно, що човники вперлися в стіну. Тоді руде ****** оцапуніло, почало трусити головою, посилає човників вже до Британії.

Згадується один епізод (його описав свідок тих подій адьютант Гітлера по люфтваффе з 1934 по 1945 фон Бєлов) в серпні 1939 року, коли Гітлер викотив полякам ультиматум з 14 пунктів. Там було і мова,і території, автономії і весь набір вимог диктаторів. А у Польщі був договір з Британією і Францією про взаємодопомогу. Польській делегації, яку очолював МІД, нахамили, мовляв, у вас повноважень немає. Герінг голосно патякав, що брити тепер злякаються і допомоги не нададуть. Гітлер заперечив - дорогий Герінг, якщо британці підписують договір, то від нього не відмовляються і виконують. І 3 вересня брити разом з французами оголосили війну Німеччині.

Зараз х.....талдичить, що в розвязуванні 2 світової війни винні поляки, які не виконали викати з 14 пунктів, а його маріонетка в Мараларго так само талдичить про вину України в розвязуванні війни. Синхрон повний.
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20.04.2025 01:47 Відповісти
Ну так росія - це нациська держава. Точніше новий термін - «рашиська». А путін все робить один в один як Гітлєр
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20.04.2025 08:33 Відповісти
"Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню" Джерело: https://censor.net/ua/n3547736

США едині хто це робить і едині хто це зробить! Ну або якщо партія війни всюди переможе то тоді фініта ля комедія
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20.04.2025 07:32 Відповісти
Я думаю, шо британці напісяють тобі на обоиччя, дядя, бо ти хріново історію вчило
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20.04.2025 08:28 Відповісти
Трумпа і його команду хто тільки не посилав.. В першу каденцію його послав Ын та Сі, а сам Трумп розірвав угоду із Іраном. Зараз на його чуб наклав Пу, він був посланий хамасом, Сі, Канадою, Іраном (який запропонував обговорювати ядерну угоду до 2015, яку "так погано склав обама"). Трумп кинув усіх союзників і фактично зараз кидає Ізраїль). Ну подивимось як їх ввічливо пошлють із Лондона...
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20.04.2025 08:42 Відповісти
 
 