Українська команда буде присутня на перемовинах у Лондоні щодо припинення вогню, - ОП

Українська команда буде присутня в Лондоні на переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив радник очільника офісу президента Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA.

Він не сказав, хто буде входити до складу делегації, але нагадав, що на перемовинах у Парижі цього тижня були голова ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Якщо ж буде потреба, то склад переговорної групи відкоригують, заявив Лещенко.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що американська делегація вирушить до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Також повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

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