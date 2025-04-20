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Новини Мирні перемовини Мирні перемовини в Лондоні
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Українська команда буде присутня на перемовинах у Лондоні щодо припинення вогню, - ОП

Лондон

Українська команда буде присутня в Лондоні на переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив радник очільника офісу президента Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA.

Він не сказав, хто буде входити до складу делегації, але нагадав, що на перемовинах у Парижі цього тижня були голова ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Якщо ж буде потреба, то склад переговорної групи відкоригують, заявив Лещенко.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що американська делегація вирушить до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Також повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Читайте також: США хочуть досягти повного припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів, - Bloomberg

Автор: 

перемовини (2881) Офіс Президента (2022) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+9
Гндон сeрЛєщ ще живий бл?
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20.04.2025 20:09
+5
оце так перемога
зелена дипломатія топчик
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20.04.2025 20:23
+2
Я взагалі не розумію в чому полягає суть оцих так званих перемовин без другої сторони конфлікту. Шапіто якесь.
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20.04.2025 20:09
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Велике спасибі , що допустять нас бодай поприсутствовать на збіговищі таких важних господ.
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20.04.2025 20:02 Відповісти
погодилися ж зелені перед 24 лютого 2022 року на розмінування 20 ділянок. Погодяться в тепер на щось, вигідне для московитів.
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21.04.2025 07:55 Відповісти
Невже ермак не поїде? це буде катастрофа!
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20.04.2025 20:03 Відповісти
Лещенко не сказав, хто буде входити до складу делегації, але нагадав, що на перемовинах у Парижі цього тижня були голова ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

ПОВНИЙ Є(рмако)банат Ахметівсько -ПРиЯнуковичевського розливу ...
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20.04.2025 20:29 Відповісти
Костюмы оденьте, а то могут отменить "присутствие".
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20.04.2025 20:07 Відповісти
Я взагалі не розумію в чому полягає суть оцих так званих перемовин без другої сторони конфлікту. Шапіто якесь.
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20.04.2025 20:09 Відповісти
Погоджують перелік поступок агресору і як це все правильно донести до українців, щоб виглядало як перемога.
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20.04.2025 20:24 Відповісти
Гндон сeрЛєщ ще живий бл?
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20.04.2025 20:09 Відповісти
оце так перемога
зелена дипломатія топчик
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20.04.2025 20:23 Відповісти
будут стоять на крыльце, почосывая ице, пока не вынесут решение
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20.04.2025 20:29 Відповісти
Логічно, бо, яке ж припинення, московського вогню в Україні, без самої України??
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20.04.2025 20:32 Відповісти
"Трясите вагон, создавайте видимость езды!" (с)
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20.04.2025 20:35 Відповісти
Цікаво а якщо українці б не приїхали, а про москалів відразу ж наскільки пам"ятаю казали що їх там не буде , з ким ба американці перемовлялися ?
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20.04.2025 20:42 Відповісти
Лєщенко тепер ще щось коментує.Це піздець
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20.04.2025 22:15 Відповісти
А хто такий Ермак?
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21.04.2025 00:10 Відповісти
 
 