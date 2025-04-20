Українська команда буде присутня на перемовинах у Лондоні щодо припинення вогню, - ОП
Українська команда буде присутня в Лондоні на переговорах щодо припинення вогню в Україні.
Про це заявив радник очільника офісу президента Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA.
Він не сказав, хто буде входити до складу делегації, але нагадав, що на перемовинах у Парижі цього тижня були голова ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
Якщо ж буде потреба, то склад переговорної групи відкоригують, заявив Лещенко.
Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що американська делегація вирушить до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.
Також повідомлялося, що вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОВНИЙ Є(рмако)банат Ахметівсько -ПРиЯнуковичевського розливу ...
зелена дипломатія топчик