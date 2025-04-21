Зеленский заявил, что Украина готова к "любому" разговору с РФ о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Москвой прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграмме главы государства.

"Сейчас, после Пасхи, весь мир видит настоящую проблематику - настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет - нет и тишины.

Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить.

Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной по мораторию на удары по гражданским объектам, - Песков

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.