РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14344 посетителя онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского Заявление Путина о прекращении огня в Украине Зеленский о прекращении огня Прекращение огня по гражданской инфраструктуре
2 594 38

Зеленский заявил, что Украина готова к "любому" разговору с РФ о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Москвой прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграмме главы государства.

"Сейчас, после Пасхи, весь мир видит настоящую проблематику - настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет - нет и тишины.

Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить.

Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной по мораторию на удары по гражданским объектам, - Песков

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
А щоб ворог знову міг завезти свої кораблі в Чорне море і перевіряти всі судна, затримувати на певний час, які будуть йти з України. Чи хтось до цього часу вірить в корисні рішення Зе для України?
показать весь комментарий
21.04.2025 21:54
+17
Що, сойтісь посєрждінє в дії? Знову перестать стрелять в одиннарот?
показать весь комментарий
21.04.2025 21:51
+9
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь".
показать весь комментарий
21.04.2025 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чого?!!! Ми не бʼємо по цивільних! Цією згодою ми погоджуємося з пуйлом!
показать весь комментарий
21.04.2025 21:51 Ответить
А щоб ворог знову міг завезти свої кораблі в Чорне море і перевіряти всі судна, затримувати на певний час, які будуть йти з України. Чи хтось до цього часу вірить в корисні рішення Зе для України?
показать весь комментарий
21.04.2025 21:54 Ответить
В клована вже кожен день як "день бабака".
показать весь комментарий
21.04.2025 21:55 Ответить
Скільки НПЗ атаковано?
показать весь комментарий
21.04.2025 22:07 Ответить
НПЗ цестратегічні воєнні обʼєкти
показать весь комментарий
21.04.2025 22:14 Ответить
А електростанції?
показать весь комментарий
21.04.2025 22:38 Ответить
НПЗ (нафтопереробний завод)

Так, є стратегічним об'єктом. Причини:
Виробляє паливо для транспорту, техніки, авіації - критично важливе для армії. Часто є ключовим елементом енергетичної інфраструктури держави. Знищення НПЗ може паралізувати логістику, транспорт і військові операції.

2. Електростанції (ТЕС, ГЕС, АЕС тощо)

Також стратегічні об'єкти. Причини:
Живлять критичну інфраструктуру (військові бази, системи ППО, зв'язок, транспорт). Втрата електроенергії = порушення координації, зв'язку, ППО, управління військами. АЕС - не тільки стратегічна, а й високоризикована ціль, що може викликати катастрофу.

Військові об'єкти часто поділяють на:

Тактичні - для безпосереднього ведення бою. Оперативні/стратегічні - впливають на можливість країни вести війну загалом.

НПЗ та електростанції - саме стратегічного рів
показать весь комментарий
21.04.2025 23:01 Ответить
Ви вважаєте, що москалі мали повне право бити по електростанціях?
показать весь комментарий
21.04.2025 23:16 Ответить
Не плутай хто агресор. Тому питання недоречне.
показать весь комментарий
22.04.2025 00:08 Ответить
Доречний. Воюють дві сторони. На війні вони мають однакові права. Це не я придумав. Так в Женевській конвенції записано.
показать весь комментарий
22.04.2025 00:12 Ответить
Я про гиндики, а ти про кури дикі.
показать весь комментарий
22.04.2025 00:17 Ответить
Що, сойтісь посєрждінє в дії? Знову перестать стрелять в одиннарот?
показать весь комментарий
21.04.2025 21:51 Ответить
Тут вже повилазили, що у 1917 кричали: какая Украіна?! бальшивікі зємлю дают!!
показать весь комментарий
21.04.2025 22:18 Ответить
Ліпша є пропозиція - засунути поганий язик собі в дупу, де йому і місце
показать весь комментарий
21.04.2025 21:57 Ответить
а якщо ***** скаже: "ми припинемо, але ти хлопчисько візнаєш Крим і ще 4 області руцькими". Що скажеш на таку "пропозицію? Бедный Йорик (Вовик)
показать весь комментарий
21.04.2025 21:58 Ответить
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь".
показать весь комментарий
21.04.2025 21:59 Ответить
А ми, що били по цивільних, чи Зе мало пригод на свою ж...у, що городе таку дурню? Кацапи куди б не били у них там завжди військовий об'єкт - так було й буде, а Україні це взагалі зв'яже руки.
показать весь комментарий
21.04.2025 22:02 Ответить
«Хоч з чортом лисим.» (с)
показать весь комментарий
21.04.2025 22:03 Ответить
Что-то, мы уже на все готовы.. Неужто настолько плохи дела?
показать весь комментарий
21.04.2025 22:05 Ответить
Наша пісня гарна, нова. Починаєм її знову. Зеленский вошел в раж, как Трамп, с новыми идеями перемирия. Неужели он не понимает, что все его заявочки подрывают моральный дух вСУ. Украинские воины не чувствуют уверенности, что их вдруг не сольют под какое-то перемирие или договорнячок. Зеленский может допрыгаться, что мужики в конце-концов плюнут и свалят. И кем тогда зеленая власть будет останавливать орков? Потужными видосиками и гениальными Ермаками и умеровыми?
показать весь комментарий
21.04.2025 22:06 Ответить
а на кого розраховані ці звернення?
показать весь комментарий
21.04.2025 22:12 Ответить
Якщо б ми давали відповідь по ТЕЦ, генерації как цапській, Новоросійськ так і не трогали за 3 роки ні разу, а тепер ху..ла просим не бити. Великі стратеги...
показать весь комментарий
21.04.2025 22:12 Ответить
буба щє в Стамбулі був готовий до будь якої угоди з кацапнею.
бо не Україна його цікавить, а цеп гетьманський.
який він, перше, що зробив - ланцюжок додав,
бо неприємно коли нижчє пупа лупає - нехай вже по колінах...
показать весь комментарий
21.04.2025 22:23 Ответить
По ходу там столько компромата в США на клоуна накопилось что он не только в глаза посмотреть но и полизать готов.
показать весь комментарий
21.04.2025 22:28 Ответить
свіженький маразмат конспіролог
показать весь комментарий
21.04.2025 23:08 Ответить
в тебе аккаунт зареєстрований 7 березня і ти про бота пишеш? а чи не мусарок ти?
показать весь комментарий
21.04.2025 23:10 Ответить
дуже погано це все виглядає...
показать весь комментарий
21.04.2025 22:30 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 22:32 Ответить
лідор ...гов** командуючий ...хай поспішає краще до Ростову , бо розірвуть ...його ж виборці !!!
показать весь комментарий
21.04.2025 22:40 Ответить
Марні надії... Ще достатньо ідіотів, що облизують гундосого г.ндона
показать весь комментарий
21.04.2025 23:33 Ответить
Чепушило.
показать весь комментарий
21.04.2025 22:49 Ответить
Оце й стидоба(((
показать весь комментарий
21.04.2025 23:00 Ответить
Так рашисти ж вже скільки разів казали що вони по гражданскіх нє стрєляют. Це Україна сама по собі стріляє. Тобто Зеленський хоче переговорів з московськими фашистами щоб Україні заборонили стріляти щей заборонили постачати зброю? Ху_йло ж не просто так вимагає цих переговорів. Чим ці переговори закінчуються нагадати?
показать весь комментарий
21.04.2025 23:06 Ответить
в принципе зеленый правильно говорит.
потом это тиражируется в сми на западе, что Украина готова к миру, а х у йло коварный продолжает войну.
показать весь комментарий
21.04.2025 23:32 Ответить
А нах така угода була б потрібною?(((Що " сразімся в чєснам баю в чістам полє"?(((
показать весь комментарий
22.04.2025 06:01 Ответить
4мо "гатоф принять с любой стараны в любом калличестве"?
показать весь комментарий
22.04.2025 09:18 Ответить
 
 