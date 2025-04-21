Зеленский заявил, что Украина готова к "любому" разговору с РФ о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. ВИДЕО
В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Москвой прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграмме главы государства.
"Сейчас, после Пасхи, весь мир видит настоящую проблематику - настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет - нет и тишины.
Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить.
Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
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Так, є стратегічним об'єктом. Причини:
Виробляє паливо для транспорту, техніки, авіації - критично важливе для армії. Часто є ключовим елементом енергетичної інфраструктури держави. Знищення НПЗ може паралізувати логістику, транспорт і військові операції.
2. Електростанції (ТЕС, ГЕС, АЕС тощо)
Також стратегічні об'єкти. Причини:
Живлять критичну інфраструктуру (військові бази, системи ППО, зв'язок, транспорт). Втрата електроенергії = порушення координації, зв'язку, ППО, управління військами. АЕС - не тільки стратегічна, а й високоризикована ціль, що може викликати катастрофу.
Військові об'єкти часто поділяють на:
Тактичні - для безпосереднього ведення бою. Оперативні/стратегічні - впливають на можливість країни вести війну загалом.
НПЗ та електростанції - саме стратегічного рів
бо не Україна його цікавить, а цеп гетьманський.
який він, перше, що зробив - ланцюжок додав,
бо неприємно коли нижчє пупа лупає - нехай вже по колінах...
потом это тиражируется в сми на западе, что Украина готова к миру, а х у йло коварный продолжает войну.