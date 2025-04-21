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Новини Відео Зеленський про припинення вогню Припинення вогню по цивільній інфраструктурі
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Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-якої розмови" з РФ щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати з Москвою припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші.

Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити.

Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах, - Пєсков

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+18
А щоб ворог знову міг завезти свої кораблі в Чорне море і перевіряти всі судна, затримувати на певний час, які будуть йти з України. Чи хтось до цього часу вірить в корисні рішення Зе для України?
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21.04.2025 21:54
+17
Що, сойтісь посєрждінє в дії? Знову перестать стрелять в одиннарот?
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21.04.2025 21:51
+9
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь".
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21.04.2025 21:59
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Для чого?!!! Ми не бʼємо по цивільних! Цією згодою ми погоджуємося з пуйлом!
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21.04.2025 21:51 Відповісти
А щоб ворог знову міг завезти свої кораблі в Чорне море і перевіряти всі судна, затримувати на певний час, які будуть йти з України. Чи хтось до цього часу вірить в корисні рішення Зе для України?
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21.04.2025 21:54 Відповісти
В клована вже кожен день як "день бабака".
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21.04.2025 21:55 Відповісти
Скільки НПЗ атаковано?
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21.04.2025 22:07 Відповісти
НПЗ цестратегічні воєнні обʼєкти
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21.04.2025 22:14 Відповісти
А електростанції?
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21.04.2025 22:38 Відповісти
НПЗ (нафтопереробний завод)

Так, є стратегічним об'єктом. Причини:
Виробляє паливо для транспорту, техніки, авіації - критично важливе для армії. Часто є ключовим елементом енергетичної інфраструктури держави. Знищення НПЗ може паралізувати логістику, транспорт і військові операції.

2. Електростанції (ТЕС, ГЕС, АЕС тощо)

Також стратегічні об'єкти. Причини:
Живлять критичну інфраструктуру (військові бази, системи ППО, зв'язок, транспорт). Втрата електроенергії = порушення координації, зв'язку, ППО, управління військами. АЕС - не тільки стратегічна, а й високоризикована ціль, що може викликати катастрофу.

Військові об'єкти часто поділяють на:

Тактичні - для безпосереднього ведення бою. Оперативні/стратегічні - впливають на можливість країни вести війну загалом.

НПЗ та електростанції - саме стратегічного рів
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21.04.2025 23:01 Відповісти
Ви вважаєте, що москалі мали повне право бити по електростанціях?
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21.04.2025 23:16 Відповісти
Не плутай хто агресор. Тому питання недоречне.
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22.04.2025 00:08 Відповісти
Доречний. Воюють дві сторони. На війні вони мають однакові права. Це не я придумав. Так в Женевській конвенції записано.
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22.04.2025 00:12 Відповісти
Я про гиндики, а ти про кури дикі.
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22.04.2025 00:17 Відповісти
Що, сойтісь посєрждінє в дії? Знову перестать стрелять в одиннарот?
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21.04.2025 21:51 Відповісти
Тут вже повилазили, що у 1917 кричали: какая Украіна?! бальшивікі зємлю дают!!
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21.04.2025 22:18 Відповісти
Ліпша є пропозиція - засунути поганий язик собі в дупу, де йому і місце
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21.04.2025 21:57 Відповісти
а якщо ***** скаже: "ми припинемо, але ти хлопчисько візнаєш Крим і ще 4 області руцькими". Що скажеш на таку "пропозицію? Бедный Йорик (Вовик)
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21.04.2025 21:58 Відповісти
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь".
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21.04.2025 21:59 Відповісти
А ми, що били по цивільних, чи Зе мало пригод на свою ж...у, що городе таку дурню? Кацапи куди б не били у них там завжди військовий об'єкт - так було й буде, а Україні це взагалі зв'яже руки.
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21.04.2025 22:02 Відповісти
«Хоч з чортом лисим.» (с)
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21.04.2025 22:03 Відповісти
Что-то, мы уже на все готовы.. Неужто настолько плохи дела?
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21.04.2025 22:05 Відповісти
Наша пісня гарна, нова. Починаєм її знову. Зеленский вошел в раж, как Трамп, с новыми идеями перемирия. Неужели он не понимает, что все его заявочки подрывают моральный дух вСУ. Украинские воины не чувствуют уверенности, что их вдруг не сольют под какое-то перемирие или договорнячок. Зеленский может допрыгаться, что мужики в конце-концов плюнут и свалят. И кем тогда зеленая власть будет останавливать орков? Потужными видосиками и гениальными Ермаками и умеровыми?
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21.04.2025 22:06 Відповісти
а на кого розраховані ці звернення?
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21.04.2025 22:12 Відповісти
Якщо б ми давали відповідь по ТЕЦ, генерації как цапській, Новоросійськ так і не трогали за 3 роки ні разу, а тепер ху..ла просим не бити. Великі стратеги...
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21.04.2025 22:12 Відповісти
буба щє в Стамбулі був готовий до будь якої угоди з кацапнею.
бо не Україна його цікавить, а цеп гетьманський.
який він, перше, що зробив - ланцюжок додав,
бо неприємно коли нижчє пупа лупає - нехай вже по колінах...
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21.04.2025 22:23 Відповісти
По ходу там столько компромата в США на клоуна накопилось что он не только в глаза посмотреть но и полизать готов.
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21.04.2025 22:28 Відповісти
свіженький маразмат конспіролог
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21.04.2025 23:08 Відповісти
в тебе аккаунт зареєстрований 7 березня і ти про бота пишеш? а чи не мусарок ти?
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21.04.2025 23:10 Відповісти
дуже погано це все виглядає...
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21.04.2025 22:30 Відповісти
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21.04.2025 22:32 Відповісти
лідор ...гов** командуючий ...хай поспішає краще до Ростову , бо розірвуть ...його ж виборці !!!
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21.04.2025 22:40 Відповісти
Марні надії... Ще достатньо ідіотів, що облизують гундосого г.ндона
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21.04.2025 23:33 Відповісти
Чепушило.
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21.04.2025 22:49 Відповісти
Оце й стидоба(((
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21.04.2025 23:00 Відповісти
Так рашисти ж вже скільки разів казали що вони по гражданскіх нє стрєляют. Це Україна сама по собі стріляє. Тобто Зеленський хоче переговорів з московськими фашистами щоб Україні заборонили стріляти щей заборонили постачати зброю? Ху_йло ж не просто так вимагає цих переговорів. Чим ці переговори закінчуються нагадати?
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21.04.2025 23:06 Відповісти
в принципе зеленый правильно говорит.
потом это тиражируется в сми на западе, что Украина готова к миру, а х у йло коварный продолжает войну.
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21.04.2025 23:32 Відповісти
А нах така угода була б потрібною?(((Що " сразімся в чєснам баю в чістам полє"?(((
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22.04.2025 06:01 Відповісти
4мо "гатоф принять с любой стараны в любом калличестве"?
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22.04.2025 09:18 Відповісти
 
 