Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-якої розмови" з РФ щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати з Москвою припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші.

Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити.

Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.