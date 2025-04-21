Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-якої розмови" з РФ щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. ВIДЕО
У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати з Москвою припинення ударів по цивільній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.
"Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші.
Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити.
Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
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Так, є стратегічним об'єктом. Причини:
Виробляє паливо для транспорту, техніки, авіації - критично важливе для армії. Часто є ключовим елементом енергетичної інфраструктури держави. Знищення НПЗ може паралізувати логістику, транспорт і військові операції.
2. Електростанції (ТЕС, ГЕС, АЕС тощо)
Також стратегічні об'єкти. Причини:
Живлять критичну інфраструктуру (військові бази, системи ППО, зв'язок, транспорт). Втрата електроенергії = порушення координації, зв'язку, ППО, управління військами. АЕС - не тільки стратегічна, а й високоризикована ціль, що може викликати катастрофу.
Військові об'єкти часто поділяють на:
Тактичні - для безпосереднього ведення бою. Оперативні/стратегічні - впливають на можливість країни вести війну загалом.
НПЗ та електростанції - саме стратегічного рів
бо не Україна його цікавить, а цеп гетьманський.
який він, перше, що зробив - ланцюжок додав,
бо неприємно коли нижчє пупа лупає - нехай вже по колінах...
потом это тиражируется в сми на западе, что Украина готова к миру, а х у йло коварный продолжает войну.