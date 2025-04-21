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Новини Заява Путіна щодо припинення вогню в Україні Великоднє перемир’я
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Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах, - Пєсков

Пєсков: Путін хоче переговорів з Україною щодо мораторію на удари

Російський диктатор Володимир Путін мав на увазі переговори з Україною, коли говорив про обговорення мораторію на завдання ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цитує російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін готовий саме з українською стороною обговорювати тему мораторію щодо ударів по цивільних об'єктах. 

Пєсков також додав, що російський диктатор "неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною", і це його ще одна пропозиція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про візит Трампа до Москви 9 травня не йдеться, - Пєсков

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "позитивно ставиться" до будь-яких мирних ініціатив щодо війни в Україні, - Путін

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) путін володимир (23821) росія (65191) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+25
Україна ніколи не била по цивільній інфраструктурі.
На що погоджуватися?
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21.04.2025 19:00
+17
Стара гебнява розводка.
Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
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21.04.2025 18:59
+16
×уйло хоче насамперед захистити своє слабке і болюче місце - НПЗ і НПС, а наш віслюк, як завжди, поведеться.
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21.04.2025 18:52
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Піськов - чий Крим? Далі тоді поговори мо.....
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21.04.2025 18:49 Відповісти
Так Зє для рюських п.дарів нелігитімний. Як можна вести з нєлігітімними перемовини?
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21.04.2025 18:53 Відповісти
Трамп замість нього Венса пришле....
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21.04.2025 18:56 Відповісти
Знову гра для друга Донні, щоб потім звинувати Україну в немиролюбності
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21.04.2025 18:49 Відповісти
Стара гебнява розводка.
Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
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21.04.2025 18:59 Відповісти
НПЗ і електростанції це все-таки цивільні об'єкти.
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21.04.2025 19:22 Відповісти
ні
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21.04.2025 23:00 Відповісти
Нехай свої пропозиції засуне піськову в зад...цю.
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21.04.2025 18:50 Відповісти
Чому б ні, це гарна пропозиція. З Кримом йдуть до біса, а мораторій на удари по цивільній інфраструктурі це розумна пропозиція.
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21.04.2025 18:52 Відповісти
Україна ніколи не била по цивільній інфраструктурі.
На що погоджуватися?
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21.04.2025 19:00 Відповісти
👍
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21.04.2025 19:17 Відповісти
На шоб они не били.
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21.04.2025 21:17 Відповісти
ми згодні)
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21.04.2025 23:01 Відповісти
×уйло хоче насамперед захистити своє слабке і болюче місце - НПЗ і НПС, а наш віслюк, як завжди, поведеться.
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21.04.2025 18:52 Відповісти
Добре що в Україні немає слабких цивільних об'єктів і все захищено так що муха не проскочить
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21.04.2025 18:56 Відповісти
От тільки в Україні цивільні об'єкти це дома мирних мешканців, лікарні, школи дитсадки, а кацапів НПЗ та підприємства ВПК.
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21.04.2025 18:53 Відповісти
Наш дурак (ну или запроданец) Зеленский уже прекратил давить на больную мозоль Путина и запретил удары по НПЗ. Что еще это большое ***** хочет вымутить у маленького *****?
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21.04.2025 18:53 Відповісти
Не *****, а ********!
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21.04.2025 19:35 Відповісти
та вже пора припинити будь-які удари, треба миритися, обійматися і чмокатися ))
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21.04.2025 18:55 Відповісти
Цівільні "объєкты"? А вони вміють по них не влучати? Чи як у Сумах?
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21.04.2025 18:57 Відповісти
в кацапів фронт сипатися починає на східному напрямку,відразу заговорили про перемовини та перемир'я,все як було в Чечні..Їм потрібен час для підготовки літньої маштабної операції,накопити людей,техніку та ракети аби знову спробувати просунутись ще хочаб на кілька сотень км
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21.04.2025 18:57 Відповісти
Ублюдки нон стоп 11 и 12 город уничтожают Константиновку и Покровск.

Переговоры "Удары по гражданской инфраструктуре", пыня прям террористический комедиант не дать не взять.
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21.04.2025 18:58 Відповісти
Іменно.
Покровськ одна суцільна цивільна інфраструктура. Херсон.
Про що воно домовлятися зібралося?
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21.04.2025 19:02 Відповісти
Мы дорого заплатили понадеявшись на третью сторону в переговорах. Последние вбросы болвана лохматого окончательно всё подтвердили это. Всё равно садится за стол переговоров надо. Без 3 лиц. А так как пойдёт, будет видно. И если будет решение какое либо и подписывать что---вот тогда звать 3 сторону. Международная практика. Как наблюдателей. Только не гарантами---уже нагарантировали либерасты мокрожопые с шоколадным брюсельским оттенком. Тварьё.
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21.04.2025 19:07 Відповісти
І тобі "мінськ" поганий був?
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21.04.2025 19:15 Відповісти
Если это вопрос, то отвечать не стану---долго и много надо. А зачем сегодня? С тем Минском столько было шуму. Если это фраза---то сойдёт. Это форум, я здесь давненько. Иногда напоминаю---интернет это место, где каждый имеет право выложить своё Субъективное мнение---и не более. А не навязывать только своё, не желая замечать при этом стороннего. Это не замечание. А садится за переговоры давно пора. Слишком много уложили в землю своего народа.
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21.04.2025 19:28 Відповісти
Тобто потрібні негайні прямі переговори з рашкою без посередників, але при цьому "мінськ" все одно був поганий?
Як ще по іншому вас можна зрозуміти?
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21.04.2025 20:13 Відповісти
Та какой теперь Минск? Чего так заклинило? Уже был Стамбул потом. в самом начале горячей фазы. Минск своё отработал. Может к Потстдаму 46г вернуться о неделимости границ в Европе после 2 мировой?
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22.04.2025 20:10 Відповісти
Навіщо це примітивне зістрибування? Я питаю чи поганий був "мінськ"?
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22.04.2025 21:04 Відповісти
Та мало ли что ты спрашиваешь---что обязан отвечать?! Есть аргументация---выкладывай. По Минску. Мне не надо. Это форум---пора усвоить. Страна залита кровью, города громят уже 4 год. Сегодня весь полдень куча дронов впервые весь день, 2 часа точно просто затерзала город с разных сторон. Харьков имею в виду. Ты сидишь у колбасников и у меня за Минск как попугай спрашиваешь. Накуй мне тот Минск и те договора.
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22.04.2025 21:17 Відповісти
Ти перший виказав незадоволення "мінськом", тебе за язика ніхто не тягнув. Власне аргументацію я і хотів би почути.
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22.04.2025 22:03 Відповісти
Рускій, поясни мені, про що можна домовлятися з сараною?
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21.04.2025 19:28 Відповісти
Зрозумів, ти москалику не на тій форум зайшов, ху...лу радь. І хай тобі фсб завдання обновить, бо це вже надоїло читать
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22.04.2025 07:16 Відповісти
Рюзкє, вийми колоду з свого вузенького, монгольського ока. Не здивуюся, коли твоє справжнє прізвище істинно російське - Курбанбєрдиєв. Знаєш, коли представник нації генетичних садистів комусь щось там закидає, то воно якось смішно.
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22.04.2025 09:29 Відповісти
Слушай конюх торохканный, хоть перечитай что спечатал. Какой курбан чурбан байрам? Выйди с комнатухи, глянь на дверь снаружи, может там цифра 6, а ты давно там и не знал? Узкие глаза, плов забыл упомнить. Когда смешно---стоит проверится. Или там где пасёшься только ветеринар раз в год приезжает? Папуасам папуасово, конокрадам конокрадово. Привет с Тулы---пряник притаранить печатный, очень укусный? Пришлю до востребования.
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22.04.2025 20:19 Відповісти
Так ***** і так постійно повторює, що по цивільним вони не б'ють.
Досить вже цього цирку для Трампа!
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21.04.2025 19:12 Відповісти
"ми стріляємр толька па ваєним аб'єктам"
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21.04.2025 19:12 Відповісти
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21.04.2025 19:15 Відповісти
100 пудово ***** пронюхало, що ЗСУ буде іпашити зеркально по кацапсятині.
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21.04.2025 19:17 Відповісти
Тобто,на ЗАЕС сидять уроди і звідти гасять навкруги,а тепер вони будуть ще під захистом якогось договору?((((
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21.04.2025 19:18 Відповісти
***** розхерячило стільки цілих міст та будинків, тепер забажало переговорів, *****!
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21.04.2025 19:18 Відповісти
Ось і прямі перемовини замаячили.
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21.04.2025 19:20 Відповісти
Спочатку цей підар нехай Будапештський меморандум перечитає, а вже потім щось пропонує.
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21.04.2025 19:23 Відповісти
И що з того? Він прочитав, та пийшов тебе захищати від Америкі та Трампа з метою твоеі безопасності. . Там такі загальни речи, котри можно интерпретіровати як завгодно. Наприклад Потужний лідор там знайшов пицот авіаносців з тамагавкамі котри йому винна надати Амеріка. Я теж там побчів амеріканську халву на 300 миллирдів.
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21.04.2025 19:39 Відповісти
найвеличний гов** командуючий 🤡 ...твій вихід ...? чи андрюша дерьмак перший ...?
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21.04.2025 19:24 Відповісти
Ніхто на ці заяви ***** вже не звертає уваги . Вони автоматично сприймаються як відверта брехня ,, або як дебільні жарти .
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21.04.2025 19:27 Відповісти
мразь плешивая 3 года херячет по нашим городам ....а нам низзя да и нечем, у нас главное вкрасти побільше бабла, а не щось зробити, одні пусті балачки і звіздосіки , ох і вибрали керманичів держави деякі вумні люди, а самі з'ї....бались за кордон.
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21.04.2025 19:35 Відповісти
Як головний клерік преисподней здох то і х*йло вже шось заговорило про якісь там мораторії...напевно добре їхню контору після такої втрати буде колбасити. Війна почалась не за довго після приходу лисого чорта в ватикан в 2013-ому
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21.04.2025 19:38 Відповісти
Односторонній мораторій на удари по россії в нас діє з 2019 року.
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21.04.2025 20:02 Відповісти
Шо таке цивільна інфраструктура? От НПЗ який забезпечує війська пальним це цивільна чи ні? А цивільний завод на якому працюють цивільні, і роблять електроніку для стіралок, але один цех виробляє елкктррніку і для шахедів. А от іще круче приклад. Звичайна хата в звичайному селі. Цивільна? А якщо хату орендують і живуть там пятеро бійців? Немає в воюючій країні цивільних об'єктів. НЕ-МА-Є! Це Європейці на хвору голову придумали якусь діч. А в нормальній війні не може бути цивільних об'єктів. І ми повинні точно так же бомбити Москву, їх торгівельні центри і т.д. як вони наші. Ото хіба що пам'ятки культури якісь чи церкви чи ще щось - куди має бути заборонений вхід військових і які домовляться не бомбити. Решта, включаючи (як не парадоксально) електростанції - все це МАЄ БУТИ військовими об'єктами, працювати на військових і ворожою стороною відповідно бомбитися. Якщо це війна а не якийсь цирк.
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21.04.2025 20:13 Відповісти
Так ви ж вроді по цивільних об'єктах і так не б'єте. Чи кацапоїди з облізлим Тампоном просто затягують Україну за стіл переговорів. Бо Тампакс вже анонсував підписання капітуляції України вже цього тижня. Йому позаріз потрібно хоть щось показати ха своє 100-денне правління
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21.04.2025 20:14 Відповісти
А знищення обласних сіл,бомбування будівель- це не цивільні об"єкти? це "лінія зіткнення"? Або повне припинення вогню,або не треба нам самим будувати собі пастки...
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21.04.2025 20:24 Відповісти
Пора заканчивать все со всеми этими неадекватными переговорами в одни ворота. Путин никогда не соглашается на то, что не выгодно оркам. А Зеленский каждый раз прогибается, из-за чего страдают мирные и военные. Зеленский - мастер договорняков, от которых выгребает вся Украина
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21.04.2025 20:38 Відповісти
"Цікаво", чому ця не виділеним текстом? Вона же в протерічі двом іншим тут - Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський.
Для чого Кремль пропонує інше, якщо дві інші типа все рішають? Теж не вірить в успіх, "мирних ініціатив" аля "крым наш"?

Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський це продовження політичного концерту в Парижі, "ми вас уважно чухаєм, вибачте слухаєм". Замість Мелоні у Вашингтон - Прем'єр Норвегії Стьоре та міністр фінансів Столтенберг зустрінуться з Трампом у Вашингтоні: обговорять війну в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3547876

Заява Рубіо, ми тут можеме перестати миротворити, аля віткофф - не нехай виходять, далеко не підуть...Китай.

Пропозиція Кремля? Треба думати...тут питання "9 мая в Москві", як мінімум реальна проблема для Кремля. І, вона продовження ситуації на ранок сьогодні і до...оголошення напівперемир'я .
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?

\\"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів. Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547845 \\

PS Редактори "Цензор" явно не про політику, що "бачать то співають".
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21.04.2025 20:42 Відповісти
"Не вір, мій сину, цьому підорасу"(с)
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21.04.2025 20:48 Відповісти
Крок за кроком нас затягують у пастку і ламають. Достатньо трохи поступитись і не послати напуй ворога- він тебе зламає. І на те схоже… У кремля стратегія по нотам розписана, нам немає ніде хоч малого проходу не грати у їхню гру. І це нас згубить.
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21.04.2025 21:25 Відповісти
якщо Путін почав говорити про мораторій по цивільних об'єктах, то чекаємо на збільшення обстрілів
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21.04.2025 22:22 Відповісти
 
 