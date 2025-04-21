Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін мав на увазі переговори з Україною, коли говорив про обговорення мораторію на завдання ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цитує російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Путін готовий саме з українською стороною обговорювати тему мораторію щодо ударів по цивільних об'єктах.
Пєсков також додав, що російський диктатор "неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною", і це його ще одна пропозиція.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"
Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.
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Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
На що погоджуватися?
Переговоры "Удары по гражданской инфраструктуре", пыня прям террористический комедиант не дать не взять.
Покровськ одна суцільна цивільна інфраструктура. Херсон.
Про що воно домовлятися зібралося?
Як ще по іншому вас можна зрозуміти?
Досить вже цього цирку для Трампа!
Для чого Кремль пропонує інше, якщо дві інші типа все рішають? Теж не вірить в успіх, "мирних ініціатив" аля "крым наш"?
Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський це продовження політичного концерту в Парижі, "ми вас уважно чухаєм, вибачте слухаєм". Замість Мелоні у Вашингтон - Прем'єр Норвегії Стьоре та міністр фінансів Столтенберг зустрінуться з Трампом у Вашингтоні: обговорять війну в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3547876
Заява Рубіо, ми тут можеме перестати миротворити, аля віткофф - не нехай виходять, далеко не підуть...Китай.
Пропозиція Кремля? Треба думати...тут питання "9 мая в Москві", як мінімум реальна проблема для Кремля. І, вона продовження ситуації на ранок сьогодні і до...оголошення напівперемир'я .
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?
\\"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів. Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547845 \\
PS Редактори "Цензор" явно не про політику, що "бачать то співають".