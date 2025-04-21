Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін мав на увазі переговори з Україною, коли говорив про обговорення мораторію на завдання ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цитує російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін готовий саме з українською стороною обговорювати тему мораторію щодо ударів по цивільних об'єктах.

Пєсков також додав, що російський диктатор "неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною", і це його ще одна пропозиція.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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