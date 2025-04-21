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Новини Заяви Путіна про Україну Великоднє перемир’я
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Росія "позитивно ставиться" до будь-яких мирних ініціатив щодо війни в Україні, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує "будь-які мирні ініціативи" щодо завершення війни проти України.

Про він сказав на брифінгу, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бойові дії після "великоднього перемир'я" поновилися.

"Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив, розраховує, що Київ ставитиметься так само", - заявив Путін, але вважає, що Україні "підказали" не відкидати мирні ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не демонструє готовності до миру - Європа повинна посилити тиск, - Bloomberg

"Пропозиція щодо перемир'я розглядалося Києвом як гра долями", - стверджує очільник Кремля.

Також Путін цинічно прокоментував російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, який забрав життя українців.

За його словами, там проходило нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін рішуче налаштований утримувати владу над Україною, - The Washington Post

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякого перемир’я у смузі відповідальності 3 ОШБр фактично не було, - Жорін

Автор: 

путін володимир (23821) росія (65191) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+9
Тут тільки 2 варанти:
- ***** *******, як завжди;
- На Роісє дійсно наступає повна срака.
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21.04.2025 16:59
+4
Бач і Безугла пригодилась тов. Ху-йлу. Гарно виправдала удар по Сумах разом з недорогенькими...
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21.04.2025 17:03
+1
Вірити ***** - себе не поважати.
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21.04.2025 17:07
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Тут тільки 2 варанти:
- ***** *******, як завжди;
- На Роісє дійсно наступає повна срака.
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21.04.2025 16:59 Відповісти
Там папа закабздонився, а в банку Ватикана і пуйло і інші московити бабло ховають..до обрання нового папи воно сцить робити різкі рухи, бо свої й обнулять...15-20 лнів до обрання нового..чекаємо, й сподіваємось на краще.
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21.04.2025 17:04 Відповісти
ну і шо шо папа скопитив, він шо особисто гроші ***** контролює?
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21.04.2025 17:07 Відповісти
Прикиньте. Спокійно може розсекретити й передати на закупку зброї для України.
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21.04.2025 17:10 Відповісти
шо за байки?
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21.04.2025 17:15 Відповісти
А Ви там гроші тримаєте?)))
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21.04.2025 17:21 Відповісти
ні звісно, але уявити собі що ті старі пердуни в смішних вбраннях як пахани тримають общак тамбовської опг і тим більше можуть ним розпоряджатися, для мене це явно перебор.
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21.04.2025 17:28 Відповісти
От прикиньте, примають.
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21.04.2025 18:59 Відповісти
Оба варианта 😁
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21.04.2025 17:29 Відповісти
Бач і Безугла пригодилась тов. Ху-йлу. Гарно виправдала удар по Сумах разом з недорогенькими...
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21.04.2025 17:03 Відповісти
Цій точно психіатрична експертиза потрібна..
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21.04.2025 17:05 Відповісти
Псевдонім фсб- безмозглая
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21.04.2025 17:32 Відповісти
Навіщо цитувати це патологічне брехло.
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21.04.2025 17:05 Відповісти
Вірити ***** - себе не поважати.
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21.04.2025 17:07 Відповісти
А трампон і верить і сам собою пишається, каже що бути слугою ху...ла, це велика честь
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21.04.2025 17:31 Відповісти
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21.04.2025 17:21 Відповісти
Бреше, як завжди…
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21.04.2025 17:26 Відповісти
Ху...ло - може я для вас і брехло, но повірте мені с такими як у мене холуями по другому жити не має сенсу
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21.04.2025 17:27 Відповісти
Також Путін цинічно прокоментував російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, який забрав життя українців.

За його словами, там проходило нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області". УКРАЇНІ варто нанести удари по Кремлю.саме там куйло приймав злочинні рішення про вбивство українського народу.окупацію і руйнацію України...
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21.04.2025 17:27 Відповісти
Згоден
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21.04.2025 17:34 Відповісти
Позитивно это как? С улыбкой, ржакой, смехом, пивком и сухариками?
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21.04.2025 17:45 Відповісти
З чого це рашка миру схотіла? Або її розвідка щось принесла від наших друзів, або потрібен час наробити більше зброї….
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22.04.2025 03:06 Відповісти
 
 