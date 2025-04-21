Росія "позитивно ставиться" до будь-яких мирних ініціатив щодо війни в Україні, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує "будь-які мирні ініціативи" щодо завершення війни проти України.

Про він сказав на брифінгу, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бойові дії після "великоднього перемир'я" поновилися.

"Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив, розраховує, що Київ ставитиметься так само", - заявив Путін, але вважає, що Україні "підказали" не відкидати мирні ініціативи.

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"Пропозиція щодо перемир'я розглядалося Києвом як гра долями", - стверджує очільник Кремля.

Також Путін цинічно прокоментував російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, який забрав життя українців.

За його словами, там проходило нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області".

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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