Путін не демонструє готовності до миру - Європа повинна посилити тиск, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін не виявляє серйозного наміру йти на мирні переговори щодо України, навіть за участі США.

Про це йдеться у редакційній статті Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Вашингтон втрачає терпіння через повільний хід миротворчого процесу, однак сам не чинить достатнього тиску на Москву. Натомість Білий дім, за даними журналістів, демонструє готовність задовольнити чимало вимог Кремля - зокрема щодо визнання анексій та блокування вступу України до НАТО.

Європа ж навпаки - посилює підтримку України. Разом з Британією та іншими партнерами вона зобов’язалася виділити понад 21 млрд євро на оборону України у 2024 році. Так звана "стратегія дикобраза" передбачає нарощування ППО, артилерії, безпілотників і ракет.

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Як пише видання, ключові пропозиції:

Прискорити переказ коштів у зброю : українська оборонна промисловість має потенціал, але страждає від нестачі фінансування. Залучення коштів, зокрема з заморожених активів ЦБ РФ, дозволить швидко розгорнути виробництво, як це сталося з гаубицями "Богдана".

Поставити сучасну зброю : Німеччина має надати Україні ракети Taurus, які вже схвалили Велика Британія та Франція.

Обійти вето Угорщини : ЄС повинен використати механізм кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування рішень з боку Віктора Орбана.

Укріпити санкції проти РФ: Європа має зупинити обходи санкцій, зокрема через нафтові угоди з Китаєм та Індією, і перекрити постачання технологій подвійного призначення до Росії.

Як зазначається, Росія не обмежується Україною - гібридні атаки Москви проти Заходу зросли майже втричі у 2023-2024 роках. Без жорсткої відповіді агресія тільки розшириться.

"Історія показала, що безконтрольна Росія, маючи час на переозброєння, швидше за все, розширить свої територіальні амбіції. США можуть думати, що можуть жити з таким ризиком. Європа не може собі дозволити таких ілюзій", - йдеться у матеріалі.

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