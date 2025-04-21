Путин не демонстрирует готовности к миру - Европа должна усилить давление, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин не проявляет серьезного намерения идти на мирные переговоры по Украине, даже при участии США.

Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Вашингтон теряет терпение из-за медленного хода миротворческого процесса, однако сам не оказывает достаточного давления на Москву. В то же время Белый дом, по данным журналистов, демонстрирует готовность удовлетворить немало требований Кремля - в частности о признании аннексий и блокировании вступления Украины в НАТО.

Европа же наоборот - усиливает поддержку Украины. Вместе с Британией и другими партнерами она обязалась выделить более 21 млрд евро на оборону Украины в 2024 году. Так называемая "стратегия дикобраза" предусматривает наращивание ПВО, артиллерии, беспилотников и ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Как пишет издание, ключевые предложения:

Ускорить перевод средств в оружие : украинская оборонная промышленность имеет потенциал, но страдает от недостатка финансирования. Привлечение средств, в том числе из замороженных активов ЦБ РФ, позволит быстро развернуть производство, как это произошло с гаубицами "Богдана".

Поставить современное оружие : Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus, которые уже одобрили Великобритания и Франция.

Обойти вето Венгрии : ЕС должен использовать механизм квалифицированного большинства, чтобы избежать блокирования решений со стороны Виктора Орбана.

Укрепить санкции против РФ: Европа должна остановить обходы санкций, в частности через нефтяные соглашения с Китаем и Индией, и перекрыть поставки технологий двойного назначения в Россию.

Как отмечается, Россия не ограничивается Украиной - гибридные атаки Москвы против Запада выросли почти втрое в 2023-2024 годах. Без жесткого ответа агрессия только расширится.

"История показала, что бесконтрольная Россия, имея время на перевооружение, скорее всего, расширит свои территориальные амбиции. США могут думать, что могут жить с таким риском. Европа не может себе позволить таких иллюзий", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков говорит, что Путин не давал приказа о продлении "пасхального перемирия", - росСМИ