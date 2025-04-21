Путин не демонстрирует готовности к миру - Европа должна усилить давление, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин не проявляет серьезного намерения идти на мирные переговоры по Украине, даже при участии США.
Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Вашингтон теряет терпение из-за медленного хода миротворческого процесса, однако сам не оказывает достаточного давления на Москву. В то же время Белый дом, по данным журналистов, демонстрирует готовность удовлетворить немало требований Кремля - в частности о признании аннексий и блокировании вступления Украины в НАТО.
Европа же наоборот - усиливает поддержку Украины. Вместе с Британией и другими партнерами она обязалась выделить более 21 млрд евро на оборону Украины в 2024 году. Так называемая "стратегия дикобраза" предусматривает наращивание ПВО, артиллерии, беспилотников и ракет.
Как пишет издание, ключевые предложения:
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Ускорить перевод средств в оружие: украинская оборонная промышленность имеет потенциал, но страдает от недостатка финансирования. Привлечение средств, в том числе из замороженных активов ЦБ РФ, позволит быстро развернуть производство, как это произошло с гаубицами "Богдана".
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Поставить современное оружие: Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus, которые уже одобрили Великобритания и Франция.
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Обойти вето Венгрии: ЕС должен использовать механизм квалифицированного большинства, чтобы избежать блокирования решений со стороны Виктора Орбана.
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Укрепить санкции против РФ: Европа должна остановить обходы санкций, в частности через нефтяные соглашения с Китаем и Индией, и перекрыть поставки технологий двойного назначения в Россию.
Как отмечается, Россия не ограничивается Украиной - гибридные атаки Москвы против Запада выросли почти втрое в 2023-2024 годах. Без жесткого ответа агрессия только расширится.
"История показала, что бесконтрольная Россия, имея время на перевооружение, скорее всего, расширит свои территориальные амбиции. США могут думать, что могут жить с таким риском. Европа не может себе позволить таких иллюзий", - говорится в материале.
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