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Путин не демонстрирует готовности к миру - Европа должна усилить давление, - Bloomberg

Украина и ЕС

Российский диктатор Владимир Путин не проявляет серьезного намерения идти на мирные переговоры по Украине, даже при участии США.

Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Вашингтон теряет терпение из-за медленного хода миротворческого процесса, однако сам не оказывает достаточного давления на Москву. В то же время Белый дом, по данным журналистов, демонстрирует готовность удовлетворить немало требований Кремля - в частности о признании аннексий и блокировании вступления Украины в НАТО.

Европа же наоборот - усиливает поддержку Украины. Вместе с Британией и другими партнерами она обязалась выделить более 21 млрд евро на оборону Украины в 2024 году. Так называемая "стратегия дикобраза" предусматривает наращивание ПВО, артиллерии, беспилотников и ракет.

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Как пишет издание, ключевые предложения:

  • Ускорить перевод средств в оружие: украинская оборонная промышленность имеет потенциал, но страдает от недостатка финансирования. Привлечение средств, в том числе из замороженных активов ЦБ РФ, позволит быстро развернуть производство, как это произошло с гаубицами "Богдана".

  • Поставить современное оружие: Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus, которые уже одобрили Великобритания и Франция.

  • Обойти вето Венгрии: ЕС должен использовать механизм квалифицированного большинства, чтобы избежать блокирования решений со стороны Виктора Орбана.

  • Укрепить санкции против РФ: Европа должна остановить обходы санкций, в частности через нефтяные соглашения с Китаем и Индией, и перекрыть поставки технологий двойного назначения в Россию.

Как отмечается, Россия не ограничивается Украиной - гибридные атаки Москвы против Запада выросли почти втрое в 2023-2024 годах. Без жесткого ответа агрессия только расширится.

"История показала, что бесконтрольная Россия, имея время на перевооружение, скорее всего, расширит свои территориальные амбиции. США могут думать, что могут жить с таким риском. Европа не может себе позволить таких иллюзий", - говорится в материале.

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Автор: 

Европа (1854) путин владимир (31270) война в Украине (3864)


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посилити тиск у газопроводах? бо у Європі у душі начебто тиск нормальний.
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21.04.2025 15:30 Ответить
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21.04.2025 15:31 Ответить
Ти дивись, блумберг Європу вчить. Ви, блін, свого Чубчика навчіть розуму
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21.04.2025 15:39 Ответить
блумберг ще той провокатор - роздає поради будучи маріонєткою трампона...
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21.04.2025 15:39 Ответить
Ці люди нас вчили боротись з корупцією, очевидно, що Україна робить все в 10 раз дешевше, швидше.

Україна виявилась ефективнішою.

Захід з трильйоном євро на оборону всрався з випуском зброї, зрозуміли, не тягнуть, там лобісти ВПК заставляють купувати зброю за ціною золота.
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21.04.2025 15:54 Ответить
 
 